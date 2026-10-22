Negav bị tố đạo nhái

Những hoạt động mới đây của Negav đang nhận về các ý kiến trái chiều.

Mới đây, động thái nhá hàng sản phẩm mới của Negav nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả và người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nam rapper đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh anh đứng trước biển quảng cáo có thiết kế tối giản, sử dụng chữ đen trên nền vàng.

Negav nhá hàng cho dự án mới

Cùng thời điểm, tài khoản mang tên an.y.where archive cũng xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Tài khoản này được giới thiệu là “an.y.where, The official hub for NEGAV’s updates, releases & activities”, tức kênh cập nhật chính thức các hoạt động, sản phẩm và thông tin mới của Negav.

Đáng chú ý, tài khoản trên liên tục đăng tải hình ảnh và video có sự xuất hiện của nam rapper, đồng thời sử dụng tông màu vàng cùng kiểu chữ đen đồng nhất. Những chi tiết này nhanh chóng khiến người hâm mộ suy đoán đây là chiến dịch quảng bá cho sản phẩm âm nhạc sắp tới của Negav.

Cùng thời điểm, tài khoản mang tên an.y.where archive cũng xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh có cùng concept thống nhất

Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò về màn trở lại của nam rapper, concept quảng bá này cũng vướng phải tranh cãi về nghi vấn đạo nhái. Dưới các bài đăng này của Negav, một số khán giả để lại bình luận so sánh hình ảnh quảng bá của anh với album đình đám của Charli XCX phát hành năm 2024.

Cụ thể, tấm biển quảng cáo của Negav sử dụng nền vàng, chữ đen với phông chữ cao, hẹp và cách sắp xếp câu chữ có khoảng cách khá rộng. Một số khán giả cho rằng cách trình bày này có nhiều điểm tương đồng với phong cách thiết kế gắn liền với Brat, đặc biệt là phiên bản bìa mở rộng của album với dòng chữ được sắp xếp thành nhiều dòng và khoảng cách giữa các từ không đồng đều.

Dân mạng nhận ra sự tương đồng trong thiết kế concept của Negav và Charli XCX

Tranh cãi nhanh chóng nổ ra khi một số khán giả đặt thiết kế quảng bá của Negav cạnh bìa album Brat của Charli XCX, cho rằng cả hai có nhiều nét tương đồng về màu sắc, kiểu chữ và cách sắp xếp bố cục. Thậm chí, những bình luận như “Charli Negav Việt Nam” cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Việc Brat từng tạo nên trào lưu thẩm mỹ lan rộng toàn cầu càng khiến concept mới của nam rapper bị đặt lên bàn cân so sánh, làm dấy lên nghi vấn về mức độ ảnh hưởng từ phong cách thiết kế của nữ ca sĩ.

Brat là album phòng thu thứ sáu của nữ ca sĩ người Anh Charli XCX, phát hành ngày 7/6/2024. Không chỉ gây chú ý nhờ âm nhạc pop điện tử, album còn tạo dấu ấn với phần bìa tối giản, sử dụng nền xanh lá nổi bật cùng chữ “brat” viết thường bằng phông chữ đơn giản. Thiết kế có phần thô ráp, không theo đuổi vẻ chỉn chu thường thấy trên bìa album pop, góp phần tạo nên diện mạo khác biệt cho dự án.

Brat là album phòng thu thứ sáu của nữ ca sĩ người Anh Charli XCX,

Sức ảnh hưởng của Brat nhanh chóng vượt ra ngoài âm nhạc, tạo nên trào lưu văn hóa mang tên Brat Summer trong mùa hè năm 2024. Màu xanh đặc trưng của album xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội, thời trang và các chiến dịch quảng bá. Charli XCX cùng ê-kíp cũng triển khai nhiều hoạt động sáng tạo như bức tường quảng bá Brat tại New York và công cụ trực tuyến cho phép người dùng tạo hình ảnh theo phong cách bìa album.

Charli XCX cùng ê-kíp cũng triển khai nhiều hoạt động sáng tạo như bức tường quảng bá Brat tại New York và công cụ trực tuyến cho phép người dùng tạo hình ảnh theo phong cách bìa album

Không dừng lại ở sức ảnh hưởng văn hóa, Brat còn đạt nhiều thành tích đáng chú ý tại các giải thưởng âm nhạc. Tại Grammy 2025, album giành giải Album Dance/Electronic xuất sắc nhất và Gói sản phẩm ghi âm xuất sắc nhất, trong khi ca khúc Von Dutch chiến thắng hạng mục Bản thu Dance Pop xuất sắc nhất.

Những thành tích này góp phần đưa Brat trở thành một trong những dự án âm nhạc nổi bật nhất năm 2024. Chính sức ảnh hưởng mạnh mẽ cả về âm nhạc lẫn hình ảnh khiến Brat trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều khi nói về xu hướng thiết kế trong văn hóa đại chúng. Vì vậy, khi Negav xuất hiện với biển quảng cáo nền vàng, chữ đen và cách sắp xếp câu chữ tạo hiệu ứng thị giác tương tự, một bộ phận khán giả lập tức liên tưởng đến phong cách của Charli XCX.

Ảnh: chụp màn hình/X