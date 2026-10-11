Negav: “Bà ngoại dặn đi diễn đừng nói nhiều, đứng im thôi là đẹp trai rồi"

Negav có chia sẻ gây chú ý trong đêm nhạc.

Tối 10/10, SAO Concert chính thức diễn ra quy tụ dàn nghệ sĩ như Quang Hùng MasterD, Negav, RHYDER, Dương Domic, B Ray, Captain Boy cùng nhiều cái tên được khán giả trẻ yêu thích. Sự kiện mang đến loạt màn trình diễn sôi động, trở thành điểm hẹn âm nhạc được đông đảo người hâm mộ mong chờ.

Trong đó, Negav là một trong những sao nam thu hút nhiều sự chú ý. Xuất hiện tại SAO Concert, nam rapper mang đến loạt ca khúc gồm On My Way, Đa Nghi, One More Night x Fine, Mình Anh Thôi và Mamma Mia x Walk khuấy động không khí.

Clip màn trình diễn của Negav

Negav là một trong những nam nghệ sĩ có mặt tại SAO Concert

Anh chàng mang đến nhiều ca khúc như On My Way, Đa Nghi, One More Night x Fine, Mình Anh Thôi và Mamma Mia x Walk

Đáng chú ý, trong phần giao lưu với khán giả, Negav còn tranh thủ khoe mái tóc húi cua mới đầy cá tính. Nam rapper tiết lộ trước khi đi diễn, anh có gặp bà ngoại và nhận được lời dặn dò đặc biệt. Theo chia sẻ của Negav, bà anh nói: "Hôm nay con diễn, con nói ít thôi, con đứng im là đẹp trai rồi. Đừng nói nhiều, chỉ cần hát thôi".

Clip lời chia sẻ của Negav trong phần giao lưu



Negav tiết lộ lời bà anh dặn dò trước khi đi diễn

Chia sẻ của Negav nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở thời điểm hiện tại, sau khi giành ngôi Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2, Negav vẫn tích cực hoạt động âm nhạc, xuất hiện tại các sân khấu và mang đến những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu. Nam rapper được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, tập trung vào âm nhạc và xây dựng hình ảnh tích cực hơn trong mắt khán giả.

Một số hình ảnh của Negav trong đêm nhạc: