Quang Hùng MasterD vừa vô địch Say Hi đã chất cỡ này

Quang Hùng MasterD đã có màn trình diễn đáng nhớ.

Tối 10/10, SAO Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM), quy tụ hàng loạt nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu thích. Giữa bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc, một trong những màn xuất hiện được mong chờ bậc nhất chắc chắn phải kể đến Quang Hùng MasterD.

Ngay từ phần intro, Quang Hùng MasterD đã khiến người hâm mộ choáng ngợp với thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ võ đài MMA có phần gai góc. Thay vì lựa chọn một màn mở đầu nhẹ nhàng, Quang Hùng MasterD xuất hiện với concept gây nhiều thích thú khiến khán giả càng thêm phần phấn khích xen lẫn tò mò.

Clip màn trình diễn mở màn của Quang Hùng MasterD

Quang Hùng MasterD mang hẳn võ đài MMA lên sân khấu SAO Concert

Ngay từ phần intro, nam ca sĩ đã khiến khán giả có mặt phấn khích

Quang Hùng MasterD tại đêm nhạc SAO Concert

Sau màn intro gây chú ý, nam ca sĩ lần lượt đưa khán giả đến với những giai điệu quen thuộc qua Catch Me If You Can, Trói Em Lại và Đã Có Anh. Mỗi ca khúc đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên mạch cảm xúc cho phần trình diễn cuối chương trình. Đây cũng là những bản nhạc gắn liền với hình ảnh Quang Hùng MasterD trong lòng người hâm mộ, giúp nam ca sĩ dễ dàng kết nối với khán giả tại một sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ.

Hàng loạt bản hit được khán giả yêu thích được Quang Hùng MasterD đêm tới SAO Concert

Từng màn trình diễn đều khuấy đảo bầu không khí

Màn trình diễn tại SAO Concert diễn ra ngay sau khi Quang Hùng MasterD chính thức trở thành Quán quân Tinh Hà Say Hi 2026. Chiến thắng với hơn 4,19 triệu lượt bình chọn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của nam ca sĩ, đồng thời đưa tên tuổi anh trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ trong những ngày qua.

Việc đảm nhận vị trí khép lại đêm nhạc cũng khiến phần xuất hiện của Quang Hùng MasterD nhận được nhiều kỳ vọng. Với loạt ca khúc quen thuộc cùng concept sân khấu võ đài nổi bật ngay từ phần intro, nam ca sĩ mang đến một điểm nhấn đáng chú ý cho chặng cuối của SAO Concert. Sau hành trình tại Tinh Hà Say Hi, khán giả tiếp tục có dịp gặp lại Quang Hùng MasterD trên sân khấu lớn với những ca khúc đã tạo nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp.

Một số hình ảnh của Quang Hùng MasterD trong đêm nhạc: