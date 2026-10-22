Mỹ Đình 2 ngày trước concert BIGBANG: Sẵn sàng sáng đèn chờ siêu sao, fan nô nức đi đổi vé

2 đêm concert của BIGBANG tại Hà Nội đang đến rất gần.

Chỉ còn 2 ngày nữa, hai đêm concert thuộc BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Càng gần thời điểm khai màn, không khí chờ đợi của cộng đồng V.I.P càng nóng lên khi các hạng mục phục vụ concert đã hoàn thiện, sẵn sàng đón hàng chục nghìn khán giả.

Review khu check in concert BIGBANG tại Mỹ Đình

Sáng 22/10, các hạng mục phục vụ concert đã hoàn thiện, sẵn sàng đón người hâm mộ đến tham dự hai đêm diễn được mong chờ. Dạo quanh một vòng sân vận động Mỹ Đình, khu vực check-in, hệ thống hàng rào an ninh, quầy thông tin và các biển chỉ dẫn đều đã được bố trí đầy đủ. Đáng chú ý, khu vực check-in và kiểm tra an ninh còn được bố trí quạt làm mát, giúp người hâm mộ dễ chịu hơn trong lúc xếp hàng làm thủ tục.

Khu vực check-in, hệ thống hàng rào an ninh, quầy thông tin và các biển chỉ dẫn đều đã được bố trí đầy đủ:

Khu check-in được phân chia theo từng hạng vé, gồm CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5, Premium, Ultimate, Diamond, Gold và Skybox. Trong đó, khu vực dành cho các hạng vé CAT 1 đến CAT 5 nằm ở đầu lối vào cổng chính, còn Premium được bố trí ở giữa cổng, bên cạnh là các khu Ultimate, Diamond, Gold và Skybox. Các poster quảng bá concert cùng hình ảnh riêng của từng thành viên BIGBANG cũng đã được căng lên tại khu vực sân vận động, góp phần hâm nóng không khí trước giờ G.

Các poster quảng bá concert cùng hình ảnh riêng của từng thành viên BIGBANG cũng đã được căng lên:

Bên cạnh đó, khu đổi vòng tay, quầy thông tin và quầy tiếp nhận đồ thất lạc được bố trí gần khu vực kiểm tra an ninh, hỗ trợ khán giả trong quá trình làm thủ tục. Bên trong sân vận động, hệ thống biển chỉ dẫn giúp người xem tìm đúng khu vực theo hạng vé.

Trước thềm concert, khán giả được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin trên vé, xác định đúng khu vực check-in và chú ý các biển chỉ dẫn khi di chuyển. Việc nắm rõ sơ đồ từ trước sẽ giúp V.I.P tiết kiệm thời gian, tránh đi nhầm khu vực và có trải nghiệm thuận lợi hơn trong hai đêm diễn 24 và 25/10.

Ban tổ chức cũng đã bắt đầu đổi vòng tay cho khán giả từ 10h sáng 22/10:

Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng đã bắt đầu đổi vòng tay cho khán giả từ 10h sáng 22/10. Ngay từ đầu ngày, đông đảo V.I.P đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, tranh thủ hoàn tất thủ tục sớm trước khi hai đêm concert chính thức diễn ra vào ngày 24 và 25/10. Khu vực đổi vòng tay trở nên nhộn nhịp khi nhiều người hâm mộ xếp hàng chờ đến lượt.

Việc đổi vòng tay sớm cũng giúp khán giả chủ động hơn trong khâu chuẩn bị, hạn chế phải chờ đợi quá lâu khi concert đến gần. Không khí tại sân vận động vì thế ngày càng sôi động, khi người hâm mộ vừa hoàn tất thủ tục, vừa tranh thủ ghi lại hình ảnh tại khu vực tổ chức và các điểm check-in được chuẩn bị sẵn.

Trong hai ngày 22 và 23/10, khán giả đã có vé có thể đến sân vận động Mỹ Đình để đổi vòng tay cho cả hai đêm concert, trong khung giờ từ 10h sáng đến 19h mỗi ngày. Riêng trong ngày diễn ra sự kiện, việc đổi vòng tay chỉ áp dụng cho đêm diễn tương ứng trong ngày hôm đó. Vì vậy, người hâm mộ được khuyến khích chủ động sắp xếp thời gian, hoàn tất thủ tục sớm để tránh phải chờ đợi lâu khi concert đến gần.

Chỉ còn 2 ngày nữa, sân vận động Mỹ Đình sẽ chính thức đón hàng chục nghìn V.I.P đến gặp gỡ BIGBANG

Chỉ còn 2 ngày nữa, sân vận động Mỹ Đình sẽ chính thức đón hàng chục nghìn V.I.P đến gặp gỡ BIGBANG trong hai đêm concert thuộc 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h30 trong hai ngày 24 và 25/10. Từ công tác chuẩn bị sân khấu, hoàn thiện các khu vực check-in đến hoạt động đổi vòng tay, không khí trước thềm concert đang nóng lên từng ngày. Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ đang đếm ngược đến khoảnh khắc được hòa mình vào những màn trình diễn của BIGBANG tại Hà Nội.



