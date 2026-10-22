Lohan: Đôi khi, để được nhìn thấy, người ta phải chấp nhận biến mất một thời gian

11 ca khúc trong album đầu tay, gần 20 bài hát live tại FANCON và hai tháng từ chối những lời mời tham gia chương trình. Phía sau PRINCE ON là hành trình LOHAN bước ra khỏi lợi thế sẵn có, đối diện những hoài nghi để tìm câu trả lời: Mình muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào?

Những sân khấu đã không bước lên

Chúng ta thường nhìn nhận hành trình nghệ sĩ qua những lần họ xuất hiện. Một chương trình truyền hình, một sân khấu âm nhạc, một sản phẩm mới. Mỗi lần xuất hiện là thêm cơ hội được ghi nhớ. Giữa thị trường mà sự chú ý liên tục dịch chuyển, hiện diện gần như trở thành một phần công việc. Nhưng còn một cách khác để nhìn hành trình ấy: những sân khấu mà người nghệ sĩ chọn không bước lên. Trước PRINCE ON FANCON, LOHAN đứng trước lựa chọn như thế.

Thay vì tiếp tục nhận lời mời tham gia chương trình, anh dành thời gian rèn luyện và chuẩn bị đêm diễn riêng. Đó không phải quyết định quá bất thường, nhưng với nghệ sĩ trẻ đang tìm chỗ đứng, mỗi cơ hội xuất hiện đều đáng quý. Từ chối là chấp nhận đánh đổi lợi ích trước mắt.

Không gì bảo đảm những tháng tập luyện sẽ đem lại sự ghi nhận tương xứng. Nhưng một lựa chọn không cần kết quả chắc chắn mới có ý nghĩa.

Với LOHAN, hai ưu tiên được đặt lên bàn cân: được nhìn thấy nhiều hơn, hay có nhiều điều hơn để khán giả nhìn thấy ở mình? Sự chú ý có thể đến rất nhanh từ ngoại hình, một tiết mục hay khoảnh khắc lan truyền. Nhưng để khán giả tiếp tục lắng nghe, người nghệ sĩ cần nhiều hơn những lần xuất hiện. Khoảng cách ấy không thể rút ngắn chỉ bằng những lần xuất hiện. Và LOHAN chọn dành thời gian cho điều khó nhìn thấy hơn: năng lực phía sau mỗi sân khấu.

Chiếc vương miện được đặt trên một trái tim

Trong PRINCE ON, LOHAN chọn hình tượng hoàng tử cho album đầu tay. Đó là biểu tượng quen thuộc của vẻ điển trai, sự lịch lãm và sức hút, gần với những ấn tượng công chúng có về anh. Từ Anh Trai Say Hi, ngoại hình và thời trang đã là lợi thế nổi bật của LOHAN. Nhưng chính điều ấy đặt ra thử thách: Khi vẻ ngoài thu hút sự chú ý, làm sao để những khía cạnh khác không bị che khuất?

PRINCE ON dường như là một phần câu trả lời. Với 11 track, LOHAN tham gia sáng tác 10 ca khúc, xây dựng thế giới âm nhạc có chủ đích thay vì tập hợp những bài tình yêu rời rạc.

Album chia thành ON, MATCH, SWITCH và HOME: từ lúc hoàng tử xuất hiện, đi qua rung động, va chạm rồi chuyển hướng về những cảm xúc sâu kín. Hình Bóng Trong Mắt Em gợi sự say mê; Digital Trouble đưa tình yêu vào thế giới tương tác qua màn hình, nơi hấp dẫn và khoảng cách cùng tồn tại. Vô Lăng Hoàng Hôn, Kẻ Dẫn Lối Bóng Tối và Lữ Khách Sa Mạc mở rộng sắc thái bằng sự phóng khoáng, mãnh liệt lẫn cô đơn. Rồi câu chuyện đổi màu. Nhà Giả Kim Cô Đơn mang theo tiếc nuối và mất mát. Hoàng Tử Giữa Ngân Hà, Người Thừa Kế Trái Tim và Về Bên Anh hướng tới lãng mạn, đồng hành và trưởng thành.

Đích đến không phải ngai vàng hay chiến thắng, mà là mong muốn được yêu thương, cùng ai đó đi qua những điều chưa hoàn hảo. PRINCE ON cũng là cuộc gặp gỡ của hai phiên bản LOHAN: người nghệ sĩ yêu thời trang, sân khấu sôi động và chàng trai nhiều suy tư muốn kể chuyện riêng bằng âm nhạc. Hai phiên bản không loại trừ nhau. Anh có thể mặc trang phục táo bạo mà vẫn hát ballad tình cảm, yêu nhạc điện tử nhưng vẫn kể chuyện tình yêu dịu dàng. Nếu album giới thiệu thế giới bên trong LOHAN, FANCON là phép thử đưa thế giới ấy ra khỏi phòng thu.

Hai tháng và một phép thử không thể làm lại

Trong phòng thu, câu hát có thể thực hiện lại nhiều lần, cảm xúc và âm sắc còn thời gian điều chỉnh. Sân khấu trực tiếp không cho nghệ sĩ đặc quyền ấy. Khi âm nhạc bắt đầu, mọi thứ phải tiếp tục. Đoạn cao trào chưa như ý không thể thu lại; năng lượng cũng không tự duy trì nếu thiếu sức bền.

Với gần 20 ca khúc trong hơn hai tiếng, thử thách của PRINCE ON FANCON không chỉ là hát tốt từng bài. Đó còn là thể lực, sự tập trung, kiểm soát hơi thở và phân phối cảm xúc suốt chương trình. Một tiết mục có vũ đạo đòi hỏi năng lượng khác với ballad. Có lúc cần bùng nổ; có lúc chỉ một câu hát bỏ nhỏ tinh tế đã đủ giữ người nghe. Không thể dùng cùng cách thể hiện cho mọi trạng thái. Vì thế, hai tháng rèn luyện là phần quan trọng của hành trình PRINCE ON.

Hai tháng không biến nghệ sĩ thành phiên bản hoàn hảo, nhưng đủ tạo khác biệt giữa bước lên sân khấu với những gì sẵn có và biết sử dụng chúng tốt hơn. Với LOHAN, đây không chỉ là đầu tư cho một đêm diễn, mà là năng lực tích lũy cho những sân khấu sau này, nơi thực lực phải tự lên tiếng.

Từ nỗi tự ti đến một năm không ngừng chứng minh bản thân

LOHAN từng chia sẻ một tiếc nuối sau Anh Trai Say Hi: chưa kết nối với các nghệ sĩ khác nhiều như mong muốn. Giữa tập thể giàu tài năng và cá tính, anh thừa nhận mình từng tự ti. Có thể sự tự ti khiến anh dè dặt trong trò chuyện; cũng có thể LOHAN cần thời gian để mở lòng. Đó là tâm thế của người trẻ đứng cạnh những đồng nghiệp mình ngưỡng mộ, không khỏi tự hỏi về giá trị bản thân. Nhưng điều đáng nói không phải LOHAN từng tự ti đến đâu, mà là anh đã làm gì sau cảm giác ấy.

Thay vì để hoài nghi kéo dài, nam ca sĩ dường như biến chúng thành động lực, chọn trả lời bằng những sản phẩm và dự án hiện thực hóa. Một năm hậu Anh Trai Say Hi ghi dấu hai đêm concert cùng các anh em và danh xưng "ông hoàng màn LED"; sau đó là một fan meeting, một MV, album PRINCE ON gồm 11 ca khúc và 11 visualizer, một FANCON riêng cùng Nhà Giả Kim Cô Đơn - bản hit đưa âm nhạc của anh đến gần công chúng. Từ sáng tác 10 trong số 11 ca khúc, làm music producer cho âm nhạc của mình đến dành nhiều tháng tập luyện, LOHAN chủ động định hình con đường riêng, gây dựng niềm tin bằng năng lực và thành quả.

Điều thú vị là trong hành trình muốn chứng minh bản thân, LOHAN chưa từng thực sự thiếu sự ủng hộ từ những đồng nghiệp anh cảm thấy chưa đủ gần gũi. Sau Anh Trai Say Hi, họ vẫn xuất hiện tại các cột mốc quan trọng. Fan Meeting và PRINCE ON FANCON có BigDaddy, B Ray, Bùi Trường Linh, Sơn.K, Phạm Đình Thái Ngân, Jey B, Bùi Duy Ngọc, Khôi Vũ, Nhâm Phương Nam, Dillan, Đỗ Nam Sơn, Ryn Lee, RIO... đến chung vui.

Sự hiện diện ấy gợi góc nhìn khác: cảm giác mình chưa đủ giỏi hay chưa thuộc về một tập thể không có nghĩa người xung quanh cũng nghĩ vậy. Hành trình LOHAN đã đi qua khiến sự ủng hộ ấy thêm ý nghĩa. Điều đáng nhớ không chỉ là anh đã chứng minh gì với công chúng, mà còn là cách anh học tin vào chính mình. Đôi khi, trưởng thành bắt đầu khi bản thân nhìn thấy giá trị từng bị chính mình hoài nghi.

Sau ánh đèn là một con đường dài hơn

Album hay FANCON chưa thể khẳng định vị trí của LOHAN. Chúng phần nào cho thấy hướng đi anh chọn. Tham gia sáng tác, làm album có cấu trúc, đầu tư hát live và thử nghiệm nhiều hình thức biểu diễn, LOHAN muốn tự kể câu chuyện bằng âm nhạc và đủ khả năng mang nó lên sân khấu. Khi hình ảnh đôi khi được xây dựng nhanh hơn năng lực, hướng đi ấy đặt trọng tâm vào những gì nghệ sĩ thực sự làm được.

Từ chối lời mời không cần được tô vẽ thành hy sinh. Được trao cơ hội rất quý, nhưng chuẩn bị để tận dụng cơ hội cũng quan trọng không kém. Sau PRINCE ON sẽ còn dự án mới, thành công và thử nghiệm chưa đạt kỳ vọng. Trưởng thành là nhận ra thiếu sót để hoàn thiện. Hoàng tử có thể bắt đầu bằng chiếc vương miện, nhưng để là nghệ sĩ, LOHAN còn phải bước tiếp sau khi chiếc vương miện ấy được tháo xuống. Và hành trình đó không chỉ được đo bằng những gì diễn ra trên sân khấu.