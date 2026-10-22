Vì sao fan Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng xem concert BIGBANG?

Giá vé concert lên tới 10,5 triệu đồng, lightstick giá 1,7 triệu đồng, áo khoác 5,3 triệu đồng, tuy rất "chát" nhưng người hâm mộ vẫn lao vào mua.

Trước tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG tại Hà Nội (ngày 24 - 25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình), việc mua bán những vật phẩm liên quan đến ban nhạc này rất sôi động.

Xếp hàng mua áo, lightstick giá triệu đồng

Những ngày trước hai đêm concert BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc trở nên sôi sục. Bên cạnh cuộc đua săn vé, nhiều người còn xếp hàng từ sáng sớm tại các cửa hàng bán vật phẩm lưu niệm chính hãng để mua áo, phụ kiện và lightstick.

Ngày 17/10, BIGBANG Official Merch Pop-up mở bán tại Hà Nội với gần 70 dòng sản phẩm. Theo ghi nhận, hàng trăm người đến cửa hàng từ sớm, chờ nhiều giờ để có cơ hội mua những món đồ yêu thích.

Lightstick, áo concert và phụ kiện trở thành những món đồ được fan săn đón trước đêm diễn.

Mức giá các sản phẩm thu hút sự chú ý. Sticker có giá từ 150.000 đồng, lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm có giá 1,7 triệu đồng, trong khi áo khoác đắt nhất lên tới 5,3 triệu đồng. Các mặt hàng khác gồm áo phông, hoodie, mũ, khăn, móc khóa và những phụ kiện gắn với chuyến lưu diễn.

Trong khi đó, vé concert BIGBANG tại Hà Nội có giá từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Theo thông tin từ ban tổ chức, vé hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 đã hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung.

Linh Chi (29 tuổi, Hà Nội) đã xem trước danh mục merchandise của BIGBANG và quyết định ưu tiên lightstick phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm của nhóm. Với cô, đây không đơn thuần là món phụ kiện dùng trong concert mà còn là vật phẩm đánh dấu cột mốc đáng nhớ của thần tượng. Dù chủ động đến từ sớm, Linh Chi vẫn phải xếp hàng 4 tiếng mới đến lượt mua.

Trong khi đó, Hoàng Sơn 33 tuổi chi gần 40 triệu đồng cho chuyến đi Hà Nội xem BIGBANG, bao gồm vé concert, vé máy bay, chi phí ăn ở và mua sắm vật phẩm lưu niệm. Riêng tấm vé xem đêm nhạc của anh có giá gần 10 triệu đồng.

Người hâm mộ xếp hàng từ sớm để mua vật phẩm lưu niệm BIGBANG tại Hà Nội.

Với người hâm mộ đến từ địa phương khác, chi phí không dừng ở tấm vé mà còn gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển và vật phẩm lưu niệm.

Những trường hợp trên cho thấy mức chi của người hâm mộ khá đa dạng. Có người sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng để theo dõi cả hai đêm diễn, trong khi người khác cân đối ngân sách để mua một món đồ mình yêu thích. Điểm chung là concert BIGBANG không chỉ được nhìn nhận như một hoạt động giải trí, mà còn là sự kiện gắn với những kỷ niệm riêng của mỗi người.

Từ tiêu dùng nội dung sang tiêu dùng trải nghiệm

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, Thạc sĩ Truyền thông khoa học và Thu hút công chúng Dy Khoa cho rằng việc người hâm mộ sẵn sàng chi số tiền lớn cho concert là biểu hiện của sự chuyển dịch từ tiêu dùng nội dung sang tiêu dùng trải nghiệm.

Trước đây, khán giả có thể nghe nhạc, xem MV hoặc theo dõi thần tượng qua truyền hình. Ngày nay, họ còn muốn trực tiếp hiện diện trong một sự kiện mà mình coi là đặc biệt và có ý nghĩa cá nhân.

“Một bài hát có thể được nghe hàng nghìn lần trên nền tảng số, nhưng cảm giác được nghe và xem nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, hòa giọng cùng hàng chục nghìn người và hơn hết là chứng kiến khoảnh khắc chỉ diễn ra tại một địa điểm, một thời điểm lại có giá trị khác” , chuyên gia Dy Khoa phân tích, cho biết người hâm mộ không chỉ mua một tấm vé mà còn chi trả cho trải nghiệm, ký ức và cảm giác mình thực sự là một phần của sự kiện.

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Người hâm mộ không chỉ mua một tấm vé mà còn chi trả cho trải nghiệm, ký ức và cảm giác mình thực sự là một phần của sự kiện.

Chuyên gia truyền thông Dy Khoa

Theo ông, có ba yếu tố chính lý giải quyết định chi tiền của fan Việt: Sự gắn bó cảm xúc với nghệ sĩ, tính độc nhất của sự kiện và giá trị cộng đồng.

Thứ nhất, khi một nghệ sĩ gắn với một giai đoạn trong cuộc đời, âm nhạc của họ không còn đơn thuần là sản phẩm giải trí. Những ca khúc có thể gợi lại ký ức, các mối quan hệ hoặc một thời điểm quan trọng. Vì vậy, việc được nhìn thấy nghệ sĩ ngoài đời thực có ý nghĩa lớn hơn giá trị của buổi biểu diễn nếu chỉ xét riêng về mặt âm nhạc.

Với BIGBANG, yếu tố này đặc biệt đáng chú ý ở những người đã theo dõi nhóm từ khi còn đi học. Sau nhiều năm, khi đã trưởng thành và có thu nhập riêng, họ có cơ hội thực hiện mong muốn từng bỏ lỡ. Việc chi tiền mua vé hay sở hữu lightstick kỷ niệm vì thế còn mang ý nghĩa đánh dấu một cột mốc cá nhân.

Thứ hai, concert là sự kiện có tính thời điểm. Với nghệ sĩ quốc tế, cơ hội xem trực tiếp còn phụ thuộc vào lịch lưu diễn, địa điểm và khả năng tổ chức. Khi một nhóm nhạc trở lại sau nhiều năm, người hâm mộ có thể coi đây là cơ hội hiếm có. Những vật phẩm phiên bản giới hạn hoặc gắn với một điểm dừng chân cụ thể cũng giúp lưu giữ dấu mốc đó.

Thứ ba, concert là trải nghiệm xã hội. Người hâm mộ có thể đi cùng bạn bè, gặp những người có chung sở thích, cùng hát và cổ vũ trong một không gian đông người. Ngay cả việc xếp hàng mua merchandise cũng có thể trở thành một phần của trải nghiệm, khi họ được trò chuyện và chia sẻ sự hào hứng với cộng đồng.

Chi tiêu cho thần tượng thế nào là hợp lý?

Theo chuyên gia Dy Khoa, không nên mặc định người hâm mộ chi số tiền lớn cho concert là thiếu lý trí, vì một khoản tiền có thể không thiết yếu về mặt vật chất nhưng vẫn có giá trị tinh thần lớn đối với người chi trả. Đ iều cần quan tâm là họ có cân đối được ngân sách hay không, thay vì mặc định mọi khoản chi cho thần tượng đều thiếu hợp lý.

Tuy nhiên, vé concert, chi phí đi lại và vật phẩm lưu niệm có thể cộng lại thành khoản tiền lớn. Người hâm mộ cần xác định ngân sách từ trước, ưu tiên những khoản chi phù hợp và tránh vay mượn để sở hữu sản phẩm ngoài khả năng tài chính của mình.

BIGBANG trở lại sân khấu trong sự háo hức của cộng đồng người hâm mộ.

Số tiền bỏ ra cũng không phải thước đo tình yêu dành cho nghệ sĩ. Có người mua vé hạng cao, sưu tầm đầy đủ merchandise; người khác chỉ chọn một món đồ nhỏ hoặc đơn giản đến nghe nhạc. Cả hai đều có thể tìm thấy giá trị riêng trong trải nghiệm của mình.

Hai đêm diễn BIGBANG tại Mỹ Đình ngày 24 và 25/10 vì thế không chỉ là sự kiện âm nhạc được chờ đợi. Với nhiều V.I.P, đây còn là dịp gặp lại thần tượng sau nhiều năm, hội ngộ cộng đồng người hâm mộ và lưu giữ một dấu mốc của tuổi trẻ. Những chiếc áo, lightstick hay phụ kiện mang về sau concert có thể tiếp tục nhắc họ nhớ về đêm nhạc, ngay cả khi sự kiện đã khép lại.