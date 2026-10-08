Lisa (BLACKPINK) thừa nhận cảm thấy cô đơn khi hoạt động solo

Chia sẻ với truyền thông sau buổi ra mắt bộ phim tài liệu Always Lalisa, em út BACKPINK đã kể về một năm thử sức với các hoạt động solo và tìm sự cân bằng trong cuộc sống.

Ảnh: AP

Điểm tựa BLACKPINK

Lisa cho biết mình đã quen với việc có ba thành viên BLACKPINK cùng chia sẻ công việc và những trải nghiệm trên sân khấu. Vì vậy, khi tập trung vào sự nghiệp riêng, nữ ca sĩ có lúc cảm thấy cô đơn vì phải tự mình làm những việc trước đây luôn có các thành viên đồng hành. Tuy nhiên, sự ủng hộ của các thành viên giúp cô vững tâm theo đuổi những kế hoạch cá nhân.

Trong thời gian hoạt động riêng, bốn thành viên vẫn nhắn tin và gọi video cho nhau. Khi có dịp, họ gặp gỡ, cùng ăn thịt nướng Hàn Quốc và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Mỗi người đều tôn trọng khoảng thời gian các thành viên cần để nghỉ ngơi và phát triển sự nghiệp riêng.

Với Lisa, sự gắn bó ấy được hình thành từ những năm tháng đầu tiên ở Hàn Quốc. Nữ ca sĩ tham gia buổi thử giọng của YG Entertainment khi mới 13 tuổi. Một năm sau, cô rời Thái Lan, một mình sang Hàn Quốc để bắt đầu quá trình đào tạo.

Lisa xem các thành viên của BLACKPINK như những người thân trong gia đình (Ảnh: YG Entertainment)

Lisa nhớ lại rằng cô rất hào hứng vì được theo đuổi điều mình yêu thích. Mỗi ngày, cô luyện tập và dành hai giờ học tiếng Hàn. Sau 5 năm làm thực tập sinh, cô ra mắt cùng BLACKPINK. Cuộc sống xa gia đình từ năm 14 tuổi cũng mang đến nhiều áp lực. Sự hiện diện của những người bạn cùng nhóm giúp Lisa vượt qua quãng thời gian ấy. Những trải nghiệm chung khiến bốn cô gái ngày càng thân thiết và xem nhau như người một nhà.

Khi trở lại hoạt động cùng BLACKPINK sau thời gian theo đuổi các dự án riêng, Lisa cảm nhận cả nhóm đã tự tin hơn. Mỗi thành viên có cơ hội tự làm những điều mình mong muốn và tìm được tiếng nói riêng. Những trải nghiệm đó mang đến nguồn năng lượng tích cực khi họ đứng cùng nhau trên sân khấu. Nữ ca sĩ cũng cho biết cả nhóm rất nhớ nhau. Niềm vui được gặp lại và làm việc bên những người bạn thân thiết khiến cô thêm trân trọng sự đồng hành đã kéo dài nhiều năm.

Lisa trong phim The White Lotus (Ảnh: HBO)

Phim tài liệu Always Lalisa, dự kiến ra rạp ngày 12/10, ghi lại một năm Lisa tập trung khám phá những hướng đi mới. Lịch trình trong giai đoạn này khá dày đặc, từ làm nhạc đến thử sức với diễn xuất trong The White Lotus. Dù bận rộn, cô vẫn cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Quá trình quay The White Lotus giúp Lisa có khoảng sáu tháng ở Thái Lan. Dù phải thường xuyên di chuyển đến Los Angeles để làm nhạc, nhưng việc được ở gần người thân vẫn mang lại niềm vui lớn sau nhiều năm sống xa nhà.

Học cách cân bằng cuộc sống

Một trong những điều Lisa muốn thực hiện khi hoạt động solo là có thêm cơ hội thể hiện giọng hát. Trong BLACKPINK, cô đảm nhận vai trò rapper, nhưng nữ ca sĩ luôn mong được hát và tự mình thử sức với những cách thể hiện mới. Lisa xem khoảng thời gian phát triển sự nghiệp riêng là cơ hội khám phá khả năng và thử thách bản thân. Cô muốn trải nghiệm những điều trước đây chưa từng làm để đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất cho con đường âm nhạc của mình.

Album Alter Ego thể hiện một phần quá trình khám phá ấy thông qua năm nhân vật đại diện cho những khía cạnh khác nhau của Lisa. Sau những trải nghiệm mới, nữ ca sĩ vẫn giữ năm hình tượng này và cảm nhận từng nhân vật đang trưởng thành cùng mình.

Sau thời gian hoạt động solo Lisa đã có những bước tiến dài trong âm nhạc (Ảnh: AP)

Ở tuổi 29, Lisa cũng thay đổi cách nhìn về đời sống cá nhân. Trong phim tài liệu, cô đề cập đến những khó khăn khi trưởng thành trong môi trường Kpop, từ chuyện hẹn hò, đi chơi đến lái xe. Giờ đây, cô đã cảm thấy thoải mái hơn và muốn tận hưởng cuộc sống, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Lisa đang tìm cách cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân. Cô tin rằng sự cân bằng này có lợi cho sức khỏe, đồng thời giúp cô làm việc hiệu quả hơn.

Nữ ca sĩ cũng cảm thấy bất ngờ khi mình có thể cởi mở đến vậy trong quá trình thực hiện bộ phim. Những hình ảnh hậu trường và các đoạn video thời thơ ấu cũng được đưa vào tác phẩm. Dù đôi lúc ngượng ngùng khi nhìn lại cách ăn mặc ngày nhỏ, Lisa vẫn muốn người hâm mộ hiểu thêm về cuộc sống và hành trình trưởng thành của mình.

Trong câu chuyện ấy, mẹ và bố dượng giữ vị trí đặc biệt. Lisa xem họ là những người đã tin tưởng, ủng hộ cô ngay từ đầu. Khi trưởng thành, cô càng hiểu quyết định để con gái một mình sang nước ngoài lúc mới 14 tuổi không hề dễ dàng với bố mẹ. Niềm tin của gia đình giúp Lisa có cơ hội theo đuổi điều mình mong muốn. "Tôi khó có thể đi đến hôm nay nếu thiếu sự đồng hành ấy".

Cô vừa chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ nhạc Pop xuất sắc nhất tại VMAs 2026 (Ảnh: AP)

Lisa cũng tiết lộ một thói quen đặc biệt trước mỗi buổi biểu diễn là gửi lời mời đến ông nội và thầy dạy nhảy Nok, dù cả hai đã qua đời. Ông luôn cổ vũ cô, còn thầy là người dìu dắt cô trên những bước đường đầu tiên. Lisa tiếc nuối vì không thể về Thái Lan thăm ông trước khi ông mất trong đại dịch Covid-19, và thầy Nok cũng không còn cơ hội chứng kiến những thành công của học trò. Nữ ca sĩ xem ông nội và thầy Nok như những thiên thần hộ mệnh. Những lời mời trước giờ diễn là cách cô giữ sự kết nối với hai người đã góp phần nuôi dưỡng giấc mơ sân khấu của mình.