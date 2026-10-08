Mất 3 năm để Jennie (BLACKPINK) và The Weeknd về bên nhau

Màn tái hợp được chờ đợi của Jennie và The Weeknd cuối cùng cũng tới.

Tour diễn After Hours Til Dawn Tour của The Weeknd tại châu Á đang là tâm điểm chú ý của rất nhiều khán giả yêu nhạc. Vào hai ngày 7 và 9 tháng 10, concert After Hours Til Dawn Tour có điểm dừng chân tại Hàn Quốc, diễn ra ở sân vận động Goyang, thu hút khoảng 54 nghìn khán giả mỗi đêm, tạo nên không khí đặc biệt sôi động. Việc tour diễn của The Weeknd dừng chân tại Hàn Quốc cũng khiến nhiều khán giả mong chờ Jennie sẽ xuất hiện tại đây. Và đúng như kỳ vọng, trong concert đêm thứ 2 của chặng dừng chân này, Jennie đã chính thức xuất hiện cùng The Weeknd để mang đến màn trình diễn đầu tiên của ca khúc One Of The Girls.

Đoạn video Jennie rehearsal cùng The Weeknd

Chiều ngày 8 tháng 10, chỉ ít phút trước khi concert chính thức diễn ra, một đoạn video ghi lại hình ảnh rehearsal với sự xuất hiện của Jennie cùng The Weeknd đã khiến khán giả đặc biệt chú ý. Trong đoạn clip, Jennie xuất hiện với diện mạo khá giản dị, cùng The Weeknd đứng trên sân khấu trong lúc tổng duyệt. Cả hai tập trung tổng duyệt lại những phần trình diễn trước khi chính thức bước lên sân khấu vào buổi tối. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn được ghi lại từ buổi rehearsal rất ngắn ngủi và không hé lộ quá nhiều về sân khấu, sự xuất hiện của Jennie lập tức khiến người hâm mộ phấn khích.

Jennie và The Weeknd khiến cõi mạng "nháo nhào" vì màn tái hợp đặc biệt

Đoạn clip nhanh chóng được nhiều khán giả chia sẻ và đăng lại trên mạng xã hội ngay trước giờ concert bắt đầu. Hình ảnh Jennie và The Weeknd cùng xuất hiện trên sân khấu tổng duyệt liên tục được người hâm mộ reup trên nhiều nền tảng. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảnh khắc này đã xuất hiện dày đặc trên các bài đăng và hội nhóm dành cho người hâm mộ. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự phấn khích khi cuối cùng màn kết hợp được chờ đợi suốt thời gian dài đã có dấu hiệu chính thức diễn ra.

Phải mất đúng 1.203 ngày, tương đương gần 3 năm 3 tháng kể từ khi phát hành, One Of The Girls mới có sân khấu biểu diễn trực tiếp chung đầu tiên giữa The Weeknd và Jennie. Ca khúc ra mắt ngày 23/6/2023 trong khuôn khổ nhạc phim The Idol, nhưng suốt hơn 3 năm qua, hai nghệ sĩ chưa từng cùng đứng trên sân khấu để trình diễn ca khúc này.

Gần 3 năm 3 tháng kể từ khi phát hành, One Of The Girls mới có sân khấu biểu diễn trực tiếp chung đầu tiên giữa The Weeknd và Jennie

One Of The Girls vốn đã xuất hiện trong setlist After Hours Til Dawn Tour của The Weeknd từ tháng 10/2024. Tuy nhiên, trong những lần trình diễn trước đó, nam ca sĩ chỉ thể hiện ca khúc một mình. Chính vì thế, việc Jennie bất ngờ xuất hiện cùng The Weeknd tại chặng Hàn Quốc càng khiến sân khấu tối 8/10 được mong chờ.

Ca khúc One Of The Girls

Ra mắt trong nhạc phim The Idol vào ngày 23/6/2023, One Of The Girls là ca khúc kết hợp giữa The Weeknd, Jennie và Lily-Rose Depp. The Idol cũng đánh dấu lần đầu Jennie thử sức với diễn xuất tại Hollywood. Trong phim, cô vào vai Dyanne, một vũ công dự bị và là bạn thân của Jocelyn (Lily-Rose Depp). Dù không phải nhân vật trung tâm và xuất hiện với thời lượng khá hạn chế, Dyanne vẫn có một số phân cảnh đáng chú ý, đặc biệt ở những tập cuối khi nhân vật bắt đầu được đặt vào câu chuyện xoay quanh sự nghiệp của Jocelyn.

Thời điểm mới phát hành, One Of The Girls chưa được xem là một trong những ca khúc nổi bật nhất của dự án.Nhưng sau vài tháng sau khi phát hành, One Of The Girls mới bắt đầu tăng tốc nhờ sức lan tỏa mạnh trên TikTok. Từ một ca khúc nhạc phim, bài hát dần vươn lên các bảng xếp hạng quốc tế, đạt #51 trên Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc solo đầu tiên của Jennie lọt bảng xếp hạng này. Trên Billboard Global 200, bài hát đạt #10, đồng thời đứng #7 trên Global Excl. U.S.

One Of The Girls đã đạt khoảng 2,88 tỷ lượt stream trên Spotify

Không chỉ gây chú ý trên các bảng xếp hạng, One Of The Girls còn duy trì sức hút bền bỉ trên các nền tảng streaming. Ca khúc đã vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify vào năm 2024. Và đến hiện tại đạt khoảng 2,88 tỷ lượt stream, trở thành một trong những ca khúc có thành tích streaming nổi bật nhất trong sự nghiệp solo của Jennie. Chính sức hút kéo dài của One Of The Girls khiến màn trình diễn chung giữa Jennie và The Weeknd tại Hàn Quốc càng được chờ đợi.

Jennie và The Weeknd đã duy trì mối quan hệ khá thân thiết

Trước khi có cơ hội hợp tác trong The Idol, Jennie và The Weeknd đã duy trì mối quan hệ khá thân thiết. Jennie từng thể hiện sự yêu thích âm nhạc của The Weeknd từ thời còn là thực tập sinh khi lựa chọn The Hills để cover vào năm 2015. Nhiều năm sau, cả hai có thêm cơ hội gặp gỡ và xây dựng tình bạn khi Jennie bắt đầu mở rộng hoạt động tại Mỹ, trước khi The Weeknd mời cô tham gia The Idol. Cả hai sau đó tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện, trong đó có Liên hoan phim Cannes 2023.

Hiện tại, rất nhiều sự quan tâm được đổ dồn vào sân khấu đầu tiên của One Of The Girls vào tối nay tại Hàn Quốc

Dù sự thân thiết từng khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn, Jennie và The Weeknd chưa từng xác nhận hẹn hò. Đặc biệt, ca khúc K-Pop của The Weeknd, Travis Scott và Bad Bunny từng bị một số người liên hệ với Jennie vì lời bài hát nhắc đến một cô gái Hàn Quốc và miền Nam nước Pháp, nơi Jennie xuất hiện tại Cannes cùng nam ca sĩ. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng. Hiện tại, rất nhiều sự quan tâm được đổ dồn vào sân khấu đầu tiên của One Of The Girls vào tối nay tại Hàn Quốc.

Ảnh: X