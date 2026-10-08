Ca sĩ đi diễn ở Việt Nam bằng máy bay riêng: Động tay là ra tiền, bán gà 2 ngày thu 393 tỷ đồng

Sự có mặt của ca sĩ này ở mọi chiến dịch đều thu về doanh thu khổng lồ.

Ông hoàng Kpop "chạm tay" là hoá vàng

Ra mắt năm 2006 với tư cách trưởng nhóm BIGBANG, G-Dragon nhanh chóng khẳng định vai trò nghệ sĩ sáng tác, sản xuất với loạt ca khúc đình đám như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, BANG BANG BANG, Still Life... G-Dragon tiếp tục ghi dấu ấn với sự nghiệp solo qua các album và EP như Heartbreaker, One of a Kind, Coup d'Etat, Kwon Ji Yong, Übermensch.

Song song âm nhạc, nam ca sĩ xây dựng hình ảnh biểu tượng thời trang, hợp tác với Chanel và phát triển thương hiệu cá nhân PEACEMINUSONE. Những trang phục, phụ kiện hay sản phẩm hợp tác mà G-Dragon sử dụng thường tạo hiệu ứng lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

Sau khi rời YG Entertainment, G-Dragon gia nhập Galaxy Corporation, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ. Tháng 6/2024, anh được KAIST bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng, với định hướng kết nối công nghệ với ngành công nghiệp giải trí và K-content. Nam ca sĩ cũng thành lập JusPeace Foundation, quỹ hoạt động trong lĩnh vực từ thiện.

Ông hoàng Kpop không thể thay thế

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, G-Dragon duy trì sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực. Anh là một trong những thần tượng Kpop tiên phong trong việc chủ động sáng tác, sản xuất âm nhạc và xây dựng thương hiệu cá nhân. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), nam ca sĩ sở hữu quyền tác giả của hơn 180 ca khúc. Trong lĩnh vực thời trang, nam ca sĩ hợp tác với Chanel và tạo dấu ấn với loạt sản phẩm cùng PEACEMINUSONE, trong đó nổi bật có Nike Air Force 1 Para-Noise.

G-Dragon duy trì sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực

Cuối năm 2024, G-Dragon đánh dấu màn trở lại với POWER, sau đó phát hành album phòng thu thứ ba Übermensch vào năm 2025 và khởi động chuyến lưu diễn thế giới cùng tên. Năm 2025, anh được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho Hội nghị APEC tổ chức tại Gyeongju. Đến năm 2026, G-Dragon tiếp tục được chọn làm đại sứ danh dự cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức tại Busan.

G-Dragon liên tục được chọn làm đại sứ quốc gia

Quy mô thu nhập của G-Dragon trong năm 2025 từng gây chú ý lớn tại Hàn Quốc. Theo báo cáo kiểm toán của Galaxy Corporation, khoản “chi phí hoa hồng” của công ty trong năm 2025 đạt 71,4 tỷ won. Sau khi loại trừ một số khoản chi phí như pháp lý và PR, giới phân tích ước tính phần thanh toán dành cho G-Dragon vượt 65 tỷ won, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng. Trong năm 2025, G-Dragon ra mắt album phòng thu thứ 3 và chạy tour Übermensch trải qua 39 đêm diễn tại 17 thành phố, thu hút khoảng 825.000 khán giả. Những hoạt động này là động lực quan trọng giúp doanh thu Galaxy Corporation tăng mạnh trong năm 2025.

Trong năm 2025, G-Dragon ra mắt album phòng thu thứ 3 và chạy tour Übermensch trải qua 39 đêm diễn tại 17 thành phố, thu hút khoảng 825.000 khán giả

Năm 2026, G-Dragon đưa PEACEMINUSONE trở thành IP "cá kiếm" bậc nhất với hàng loạt thương vụ khiến thế giới chấn động. Hoa cúc khuyết cánh của G-Dragon đến World Cup với bộ sưu tập áo đấu, giày hợp tác cùng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. PEACEMINUSONE tiếp tục bắt tay với "ông lớn" Disney ra mắt bộ merchandise cho Toy Story 5. Mới đây nhất, cúc khuyết cánh nở rộ tại McDonald's cùng chiến dịch mới phủ sóng 13 quốc gia châu Á.

Năm 2026, G-Dragon đưa PEACEMINUSONE trở thành IP "cá kiếm" bậc nhất với hàng loạt thương vụ khiến thế giới chấn động

Tại Trung Quốc đại lục, sức hút của màn hợp tác với McDonald's đang được thể hiện bằng những con số khủng. Theo Sina News tổng hợp số liệu từ các kênh bán hàng có đường link riêng kèm logo hợp tác G-DRAGON × McDonald's đã ghi nhận hơn 3,4598 triệu đơn đặt trước trong 2 ngày nhận pre-order, với tổng doanh số hơn 101,68 triệu NDT, tương đương khoảng 393 tỷ đồng.

Số liệu trên chưa bao gồm lượng bán hàng hiển thị trên mini program và ứng dụng chính thức của McDonald's, bởi các nền tảng này không công khai số lượng đơn hàng. Do đó, con số hơn 101,68 triệu NDT mới chỉ là tổng hợp doanh số đặt trước từ những kênh có thể quan sát được, con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

Sina News tổng hợp số liệu từ các kênh bán hàng có đường link riêng kèm logo hợp tác G-DRAGON × McDonald's đã ghi nhận hơn 3,4598 triệu đơn đặt trước, với tổng doanh số hơn 101,68 triệu NDT, tương đương khoảng 393 tỷ đồng

Chỉ riêng Trung Quốc, G-Dragon đã giúp McDonald's kiếm về con số khổng lồ. Với quy mô 13 quốc gia bao gồm cả Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore,... chiến dịch này sẽ còn thu về thành quả ấn tượng hơn rất nhiều. Nhiều fan G-Dragon tự hào đùa rằng, chỉ với 2 ngày bán gà mà "anh Long" thu về gần 400 tỷ đồng - quả là sức mạnh của ông hoàng Kpop.

Thường xuyên đi diễn bằng chuyên cơ riêng

Tháng 11/2025, G-Dragon từng đáp xuống sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ riêng để chuẩn bị cho hai đêm diễn thuộc tour thế giới Übermensch, diễn ra ngày 8-9/11 tại Ocean Park 3, Hưng Yên. Chuyên cơ G-Dragon sử dụng trong tour Übermensch là Bombardier Global 6000, dòng máy bay phản lực thương gia tầm xa có giá khoảng 1900 tỷ đồng.

G-Dragon đi diễn ở Việt Nam tháng 11/2025

Chuyên cơ riêng được G-Dragon sử dụng được ghi nhận tại sân bay Nội Bài

Trước đó, trong chặng lưu diễn tại Mỹ, G-Dragon từng xuất hiện trên chiếc Bombardier Global 6000 được thiết kế theo dấu ấn cá nhân. Bên ngoài máy bay có tên G-Dragon, tên tour Übermensch cùng biểu tượng hoa cúc khuyết cánh đặc trưng của PEACEMINUSONE.

G-Dragon luôn có cách để khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Sau một năm 2025 bận rộn với album, world tour và hàng loạt hoạt động thương mại, G-Dragon tiếp tục duy trì lịch trình quốc tế trong năm 2026. Đặc biệt, BIGBANG đang thực hiện tour kỷ niệm 20 năm XX : COSMOS, trong đó Hà Nội là một điểm dừng vào ngày 24-25/10 tại sân vận động Mỹ Đình. Vé hai đêm diễn từng nhanh chóng được bán hết ở các đợt mở bán chính thức, ban tổ chức sau đó tiếp tục mở thêm một lượng vé vào đầu tháng 10 và cũng nhanh chóng sold-out. Người hâm mộ Việt háo hức chờ ngày hội ngộ ông hoàng Kpop. Và biết đâu, sẽ một lần nữa được chứng kiến G-Dragon cùng anh em đến Việt Nam trình diễn bằng chuyên cơ riêng như năm 2025.

G-Dragon sẽ cùng BIGBANG đến Hà Nội tháng 10 tới đây

Từ âm nhạc, thời trang đến những chiến dịch thương mại quy mô hàng chục thị trường, G-Dragon đang cho thấy sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ không chỉ nằm trên sân khấu. Với riêng màn hợp tác McDonald's tại Trung Quốc, hơn 100 triệu NDT doanh số đặt trước chỉ sau khoảng hai ngày mở bán đã trở thành một con số đáng chú ý khác trong hành trình xây dựng “đế chế” thương hiệu của thủ lĩnh BIGBANG.