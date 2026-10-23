Hoàng Thuỳ Linh chiều ý Đen Vâu

Đen Vâu vừa ngỏ ý Hoàng Thuỳ Linh đã lập tức chiều theo.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là cặp đôi được cư dân mạng dành nhiều sự chú ý, từ những tương tác đời thường đến các động thái qua lại trên mạng xã hội. Mới đây, động thái mới nhất của Hoàng Thùy Linh tiếp tục khiến dân mạng rần rần bàn tán.

Cụ thể, vào tối 22/10, nữ ca sĩ chia sẻ lên fanpage cá nhân MV Những Em Bé Mặt Trời, sản phẩm mới của Đen Vâu kết hợp cùng Lynk Lee và Ping Frog. Đáng chú ý, Hoàng Thùy Linh còn đính kèm dòng trạng thái: “Chéo thì chéooooo”, khiến dân mạng nhanh chóng nhận ra nữ ca sĩ đang chiều theo lời nhờ vả của Đen Vâu trước đó.

Chia sẻ mới nhất của Hoàng Thuỳ Linh về Đen Vâu

Cụ thể, dưới bài đăng Instagram của Hoàng Thùy Linh với chú thích “Look1”, đi kèm hình ảnh quảng bá MV Thầy Dùi, Đen Vâu nhanh chóng thả tim và để lại bình luận: “Tối chéo hộ cái”. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đáp lại bằng ba biểu tượng mặt suy tư, cân nhắc. Màn đối đáp hài hước giữa hai nghệ sĩ khiến nhiều người thích thú, nhất là khi lời nhờ vả của nam rapper giờ đây đã được Hoàng Thuỳ Linh đáp lại.

Đen Vâu ngỏ ý Hoàng Thuỳ Linh "tương tác" với mình

Trước đó, khi Hoàng Thùy Linh phát hành MV Thầy Dùi, Đen Vâu cũng chủ động chia sẻ đường link sản phẩm lên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn

Trước đó, khi Hoàng Thùy Linh phát hành MV Thầy Dùi, Đen Vâu cũng chủ động chia sẻ đường link sản phẩm lên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Tương tác chéo”. Việc cả hai liên tục có những màn tương tác qua lại trên mạng xã hội khiến khán giả thích thú. Không chỉ dừng lại ở những lời nhắn hài hước, hai nghệ sĩ còn trực tiếp chia sẻ sản phẩm của nhau, tạo nên màn “tương tác chéo” đúng nghĩa. Dòng trạng thái dí dỏm của Hoàng Thùy Linh trong lần chia sẻ MV mới của Đen Vâu cũng góp phần khiến câu chuyện được bàn tán sôi nổi.

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Cả Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đều có những hoạt động âm nhạc mới trong thời gian gần đây. Tối 22/10, Đen Vâu ra mắt sản phẩm Những Em Bé Mặt Trời, kết hợp cùng Lynk Lee và Pink Frog. Ca khúc khắc họa cuộc sống thường ngày của trẻ em vùng cao, từ những bước chân theo mẹ qua đồi núi, đến lớp học, vui đùa giữa thiên nhiên và những ước mơ lớn lên theo năm tháng. Thông qua câu chuyện tuổi thơ, nam rapper muốn khán giả quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, tiếp nối tinh thần nhân văn từng được anh thể hiện trong nhiều dự án trước đây.

Hoàng Thùy Linh vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV Thầy Dùi

Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV Thầy Dùi, đánh dấu bước mở đầu cho một chương mới trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ. Sản phẩm được đầu tư công phu với 315 người tham gia quá trình ghi hình, quy mô dàn dựng theo hướng điện ảnh. Thầy Dùi được xem là bước nâng cấp trong cách Hoàng Thùy Linh khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, tiếp nối màu sắc nghệ thuật đã làm nên dấu ấn riêng của cô nhưng được thể hiện với quy mô và cách tiếp cận mới.

Việc Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh liên tiếp có sản phẩm âm nhạc mới, lại tương tác qua lại đầy hài hước trên mạng xã hội, khiến dân mạng không khỏi thích thú. Mối quan hệ giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu từ lâu đã là chủ đề khiến cư dân mạng tò mò. Kể từ khi hợp tác trong Gieo Quẻ, cả hai nhiều lần vướng tin đồn tình cảm.

Việc Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh liên tiếp có sản phẩm âm nhạc mới, lại tương tác qua lại đầy hài hước trên mạng xã hội, khiến dân mạng không khỏi thích thú

Những lần cùng xuất hiện tại sự kiện, đứng chung sân khấu hay chia sẻ hình ảnh bên nhau đều nhanh chóng được khán giả chú ý, kéo theo không ít lời bàn luận và bình luận “đẩy thuyền”. Dù vậy, cả hai vẫn giữ kín chuyện riêng tư và chưa chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Vì vậy, màn “tương tác chéo” lần này tiếp tục khiến hội người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”, thích thú trước cách Đen Vâu chủ động nhờ vả và Hoàng Thùy Linh vui vẻ đáp lại. Những tương tác này càng khiến người hâm mộ thích thú về mối quan hệ giữa cả hai.