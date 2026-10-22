Mới 13 tuổi, nữ ca sĩ lai hai dòng máu đã thành "cú sốc visual mới"

Mới 13 tuổi mà nữ ca sĩ này đã có thần thái center vạn người mê.

Ngay sau khi chào sân đường đua âm nhạc, nữ idol OA, thành viên đảm nhận vị trí center kiêm gương mặt đại diện của tân binh A2O LITE đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Sự xuất hiện của cô khiến giới truyền thông lẫn công chúng một lần nữa phải gật gù thán phục trước tầm nhìn và gu chọn người tinh tường của nhà sản xuất Lee Soo Man. Không chỉ gây ấn tượng bởi xuất thân đặc biệt, OA còn lập tức chứng minh sức hút của vị trí trung tâm thông qua diện mạo nổi bật cùng khí chất cuốn hút trên các sân khấu đầu tiên.

Nữ idol OA, thành viên đảm nhận vị trí center kiêm gương mặt đại diện của tân binh A2O LITE đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ dư luận

Không chỉ gây ấn tượng bởi xuất thân đặc biệt, OA còn lập tức chứng minh sức hút của vị trí trung tâm thông qua diện mạo nổi bật cùng khí chất cuốn hút trên các sân khấu đầu tiên

Nữ tân binh sinh năm 2013, năm nay mới 13 tuổi, mang trong mình hai dòng máu Nhật Bản và Mỹ. OA chính thức debut vào ngày 12/10/2026 cùng A2O LITE, nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên do chính huyền thoại Lee Soo Man thành lập dưới sự quản lý của công ty A2O Entertainment. Đĩa đơn đầu tay mang tên NEON thuộc thể loại ZAlpha Pop nhanh chóng vươn lên vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Melon Top 100 vào lúc 23h ngày 14/10/2026, đưa A2O LITE trở thành tân binh nữ duy nhất ra mắt trong năm lập được thành tích này, đồng thời xác lập kỷ lục tiến vào bảng xếp hạng nhanh nhất lịch sử KPop khi vượt qua những cái tên đình đám như ILLIT hay KiiiKiii. Chuỗi thành tích ấn tượng tiếp tục nối dài khi vào ngày 20/10/2026, nhóm đã giành được chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc The Show chỉ sau tròn 7 ngày ra mắt.

OA chính thức debut vào ngày 12/10/2026 cùng A2O LITE, nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên

MV NEON - A2O LITE

Sự kết hợp lai giữa nét Á Đông dịu dàng và vẻ đẹp phương Tây sắc sảo đã giúp OA sở hữu một diện mạo độc đáo. Trước khi chính thức gia nhập ngành công nghiệp giải trí với vai trò thần tượng, cô từng có khoảng thời gian hoạt động như một người mẫu nhí chuyên nghiệp. Kinh nghiệm làm việc trước ống kính từ sớm giúp OA làm chủ sân khấu một cách tự nhiên và sở hữu khả năng biến hóa biểu cảm linh hoạt. Đặc biệt, khoảnh khắc kết màn (ending fairy) bằng động tác tay đầy thần thái của cô trong bài hát NEON đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt bùng nổ, nhận được vô số lượt chia sẻ và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội như X và Threads.

Sự kết hợp lai giữa nét Á Đông dịu dàng và vẻ đẹp phương Tây sắc sảo đã giúp OA sở hữu một diện mạo độc đáo

Trước khi chính thức gia nhập ngành công nghiệp giải trí với vai trò thần tượng, cô từng có khoảng thời gian hoạt động như một người mẫu nhí chuyên nghiệp

Khoảnh khắc kết màn (ending fairy) bằng động tác tay đầy thần thái của cô trong bài hát NEON đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt bùng nổ

Ngoại hình của OA liên tục trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên khắp các mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét đường nét thanh tú của cô mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, gợi nhớ đến vẻ đẹp kiều diễm của Jessica (cựu thành viên SNSD) cũng như nữ thần Eugene (S.E.S) thời mới debut. Không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn phát hiện ra nhiều điểm tương đồng thú vị giữa visual của OA và nữ diễn viên Dương Mịch.

Ngoại hình của OA liên tục trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên khắp các mạng xã hội

Đường nét thanh tú của cô mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, gợi nhớ đến vẻ đẹp kiều diễm của Jessica (cựu thành viên SNSD)

Vẻ đẹp của OA cũng gợi nhớ tới nữ thần Eugene (S.E.S) thời mới debut

Cộng đồng mạng còn phát hiện ra nhiều điểm tương đồng thú vị giữa visual của OA và nữ diễn viên Dương Mịch

Dáng lông mày thanh thoát, đôi mắt xếch nhẹ mang đường nét mắt hồ ly cùng tỷ lệ mũi và môi tinh tế khiến cô nàng toát lên vẻ ngây thơ nhưng cũng rất đỗi sắc sảo. Cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế đã dành hàng loạt lời khen có cánh cho nữ tân binh, miêu tả cô như một búp bê đời thực hay thiên thần. Nhiều ý kiến đồng tình rằng OA sở hữu góc nghiêng xuất sắc, khí chất sang trọng kiêu kỳ và kỹ năng trình diễn nổi bật, tương xứng với vị trí center mà cô đảm nhận.

Dáng lông mày thanh thoát, đôi mắt xếch nhẹ mang đường nét mắt hồ ly cùng tỷ lệ mũi và môi tinh tế khiến cô nàng toát lên vẻ ngây thơ nhưng cũng rất đỗi sắc sảo

OA được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu cho lứa thần tượng thế hệ tiếp theo

Sự bùng nổ ngay trong những bước đi đầu tiên cho thấy OA cùng A2O LITE đang sở hữu nền tảng vô cùng vững chắc để tiến xa trong thị trường âm nhạc. Việc hội tụ đầy đủ từ nhan sắc nổi bật, tiềm năng nghệ thuật đến sự định hướng kỹ lưỡng từ nhà sản xuất Lee Soo Man được kỳ vọng sẽ giúp OA tiếp tục bứt phá, trở thành một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu cho lứa thần tượng thế hệ tiếp theo.

Ảnh: X