Cặp đôi vàng showbiz ly hôn sau 22 năm chung sống, nghe nguyên nhân đổ vỡ mà chẳng ai tin

Nữ ca sĩ mắc bệnh lý trước khi đặt bút ký đơn ly hôn chồng sau hơn 2 thập kỷ chung sống.

Sáng 23/10, tờ Star News đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Jeong Eun đã chính thức ly hôn ông xã - nhạc sĩ họ Choi hơn cô 2 tuổi, sau 22 năm chung sống. Được biết, vợ chồng cô luôn được xem là cặp đôi kiểu mẫu ở Kbiz trong bao năm qua. Chính vì lẽ đó, thông tin Kim Jeong Eun đột ngột chấm dứt cuộc hôn nhân với ông xã nhạc sĩ sau hơn 2 thập kỷ bên nhau đã gây ra cú sốc lớn cho cộng đồng mạng xứ củ sâm.

Thông qua công ty chủ quản, Kim Jeong Eun cho biết cô đã ly hôn thuận tình. Người đại diện tiết lộ thêm rằng, nữ ngôi sao quyết định chia tay do khác biệt về tính cách với ông xã. Cặp đôi 1 thời cũng đã chấm dứt quan hệ hôn nhân sau khi trải qua thời gian dài suy ngẫm. Quyền nuôi con thuộc về Kim Jeong Eun, đồng thời cô và chồng cũ còn thỏa thuận sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn.

Đáng nói, Kim Jeong Eun đã ly dị nhạc sĩ Choi vào tháng 4 năm nay. Nhưng tới tận thời điểm hiện tại, cô mới chính thức thông báo chuyện tan vỡ hôn nhân với truyền thông và công chúng.

Kim Jeong Eun đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Choi sau 22 năm chung sống bên nhau. Ảnh: Naver

Giải thích về nguyên nhân tới nay mới công bố tin ly hôn, phía Kim Jeong Eun cho hay: “Chuyện vợ chồng tưởng chừng chỉ là việc của riêng 2 người, nhưng thực chất lại có liên quan tới rất nhiều người, không thể tránh khỏi việc họ bị ảnh hưởng. Quá trình tháo gỡ những nút thắt đan xen đó đã làm mất khá nhiều thời gian. Và phải đến thời điểm ngay sau lễ Chuseok (Lễ Trung thu), mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Cô ấy cũng cần phải thảo luận với chồng cũ để thống nhất lập trường chính thức, quá trình bàn bạc này khiến việc đưa ra thông báo ly hôn trở nên chậm trễ. Cô ấy hoàn toàn không có ý định che giấu mọi chuyện. Xin mọi người thông cảm, chúng tôi phải cố gắng giảm thiểu tối đa những tổn thương cho những cá nhân có liên quan”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả cảm thấy nghi ngờ về lý do đổ vỡ hôn nhân mà phía Kim Jeong Eun công bố. Theo những khán giả này, nguyên nhân không đơn giản chỉ là do khác biệt tính cách. Bởi lẽ, nếu Kim Jeong Eun và nhạc sĩ Choi khác biệt về tính cách thì đã không thể chung sống cùng nhau tới tận 22 năm.

Giữa những đồn đoán của công chúng, công ty chủ quản đại diện cho Kim Jeong Eun đã đưa ra thông báo ngắn gọn: “Mong mọi người thông cảm vì chúng tôi không thể xác nhận thêm bất kỳ chi tiết nào khác do đây là đời tư cá nhân. Đồng thời, chúng tôi cũng mong mọi người không viết những bình luận ác ý cũng như không suy đoán dựa trên những thông tin thiếu căn cứ”.

Cuộc hôn nhân của Kim Jeong Eun đã khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Kim Jeong Eun từng hoạt động trong nhóm nhạc dự án Marronnier vào năm 1994. Từ dấu ấn ban đầu, nữ nghệ sĩ ra mắt với tư cách ca sĩ solo chỉ sau đó đúng 1 năm. Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, cô đã thành công tạo dựng được tên tuổi và chỗ đứng nhờ những bản hit đình đám bao gồm Propose và I Love You. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau này, Kim Jeong Eun lại phải đối mặt với nhiều khó khăn do mắc căn bệnh hạt xơ dây thanh quản.

Hồi năm 2004, Kim Jeong Eun kết hôn với nhạc sĩ Choi lớn hơn cô 2 tuổi. Cặp đôi vỡ òa chào đón cậu con trai ra đời trong năm 2011. Vậy nhưng, cuộc hôn nhân từng rất đẹp đẽ ấy nay đã tan thành mây khói, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng công chúng.

Tên tuổi của Kim Jeong Eun gắn liền với nhiều bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: X

Nguồn: Star News