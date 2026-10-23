MC Trấn Thành có bản sao

Mỗi khi MC Trấn Thành đăng tải hình ảnh hay thông tin mới trên Facebook cá nhân, người này lại sao chép và cập nhật lên trang để chia sẻ với cộng đồng.

Mới đây, mạng xã hội Threads xuất hiện bài đăng của một tài khoản chia sẻ kỷ niệm đặc biệt với MC Trấn Thành từ những ngày đầu anh hoạt động trong showbiz.

Khoảng năm 2011, người này cho biết đã lập một fanpage mang tên MC Trấn Thành. Mỗi khi nam MC đăng tải hình ảnh hay thông tin mới trên Facebook cá nhân, người hâm mộ lại sao chép và cập nhật lên trang để chia sẻ với cộng đồng.

Không ngờ, fanpage bất ngờ trở nên nổi tiếng và lọt vào sự chú ý của chính Trấn Thành. Điều khiến người hâm mộ nhớ mãi chính là phản ứng của nam MC khi phát hiện có người lập trang mang tên mình.

Một người hâm mộ lâu năm bất ngờ tiết lộ câu chuyện từng lập fanpage mang tên MC Trấn Thành từ năm 2011.

Thay vì lên tiếng trách móc hay yêu cầu đính chính vì nhầm lẫn với trang chính thức, Trấn Thành đã gửi lời cảm ơn đầy chân thành: “Anh chưa biết em là ai, nhưng anh cảm ơn em đã yêu thương anh, tạo cho anh một trang nhiều người xem đến vậy...”.

Người này tiết lộ bản thân đã đứng hình mất 5 giây khi nhận được lời nhắn này. Sau nhiều năm, câu chuyện vẫn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình yêu mến nam MC. Đáng chú ý, Trấn Thành còn để lại bình luận dưới bài đăng: “Trời! Còn hình này hả”, cho thấy sự bất ngờ khi nhìn lại khoảnh khắc từ nhiều năm trước.

Đáng chú ý, thay vì tức giận khi phát hiện sự việc, anh lại có phản ứng khiến người này nhớ mãi suốt 15 năm.

Câu chuyện không chỉ gợi lại hình ảnh Trấn Thành thời mới vào nghề mà còn cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa anh và những người đã đồng hành từ những ngày đầu.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, bắt đầu được chú ý từ cuộc thi Én Vàng năm 2006 trước khi ghi dấu ấn trong vai trò MC, diễn viên hài và nhà làm phim. Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu nhiều chương trình truyền hình được yêu thích cùng các tác phẩm điện ảnh nổi bật như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ.

Không chỉ ghi dấu ấn qua các hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành còn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với người hâm mộ. Đáng chú ý, vào tháng 10/2016, nam MC từng tổ chức buổi họp fan quy mô lớn đầu tiên sau 10 năm hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM, thu hút hơn 2.000 khán giả tham dự. Bất chấp thời tiết mưa kéo dài, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt để gặp gỡ và giao lưu cùng thần tượng.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, bắt đầu được chú ý từ cuộc thi Én Vàng năm 2006 trước khi ghi dấu ấn trong vai trò MC, diễn viên hài và nhà làm phim. Ảnh: FBNV