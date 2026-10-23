Thông tin tang lễ đạo diễn Đất Phương Nam

Sự ra đi của đạo diễn để lại khoảng trống đối với những người từng đồng hành cùng ông và nền điện ảnh Việt Nam.

Thông tin đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn qua đời khiến khán giả bàng hoàng. Được biết, ông ra đi lúc 16h20 ngày 22/10 tại nhà riêng, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của ông khiến đồng nghiệp, học trò và nhiều thế hệ khán giả tiếc thương. Thông tin về hậu sự của cố đạo diễn được công bố trong cáo phó do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo cáo phó, lễ nhập quan diễn ra lúc 9h ngày 23/10. Lễ động quan được tổ chức lúc 5h30 ngày 26/10. Thánh lễ an táng diễn ra lúc 6h cùng ngày tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn ra đi lúc 16h20 ngày 22/10 tại nhà riêng, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Thông tin cáo phó của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Trước đó, ngày 22/10, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải hình ảnh chụp cùng Nguyễn Vinh Sơn, kèm lời tiễn biệt đầy xúc động. Anh viết: “Chia buồn cùng gia đình! Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của Điện ảnh Việt Nam.

Tất cả những cuộc hội ngộ trên đời này là khởi đầu cho hành trình đi đến cuộc chia ly. Xin biết ơn và trân trọng hành trình này đã được xem những tác phẩm, đã gặp, đã được học, trò chuyện và làm việc cùng Thầy ạ!”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với quãng thời gian được thưởng thức tác phẩm, gặp gỡ, học hỏi, trò chuyện và làm việc cùng người thầy đáng kính. Với anh, những cuộc hội ngộ trong cuộc đời đều mở đầu cho hành trình chia ly, bởi vậy những kỷ niệm và giá trị mà người đi trước để lại càng trở nên đáng quý.

Ngày 22/10, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải hình ảnh chụp cùng Nguyễn Vinh Sơn, kèm lời tiễn biệt đầy xúc động. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953 tại Huế, là gương mặt có nhiều đóng góp cho điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Ông ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Tuổi thơ dữ dội (1989), Đất phương Nam (1997) và Trăng nơi đáy giếng (2008).

Trong đó, Đất rừng phương Nam được xem là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Việt. Tác phẩm gồm 11 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, kể về hành trình phiêu bạt tìm cha của cậu bé An giữa miền đất Nam Bộ. Bộ phim chạm đến tình cảm của nhiều thế hệ khán giả nhờ câu chuyện giàu tình người cùng những lát cắt chân thực về văn hóa, con người phương Nam.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là gương mặt có nhiều đóng góp cho điện ảnh và truyền hình Việt Nam.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trăng nơi đáy giếng cũng là tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của ông, từng giành giải Bông Sen Bạc cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Năm 2023, Nguyễn Vinh Sơn tham gia cố vấn cho dự án Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, tiếp tục kết nối với tác phẩm đã làm nên dấu ấn trong sự nghiệp của mình.

Sự ra đi của Nguyễn Vinh Sơn để lại khoảng trống đối với những người từng đồng hành cùng ông và nền điện ảnh Việt Nam. Những tác phẩm như Đất rừng phương Nam, Tuổi thơ dữ dội hay Trăng nơi đáy giếng tiếp tục là dấu ấn nghệ thuật được khán giả nhớ đến khi nhắc về sự nghiệp của cố đạo diễn.