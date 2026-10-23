Lúc nhỏ như "con vịt xấu xí", cô bé Trà Vinh lớn lên thành mỹ nhân đóng loạt phim Hollywood, còn dự thi Oscar

Trước khi góp mặt trong loạt bom tấn Hollywood, mỹ nhân Việt trải qua tuổi thơ vất vả.

Tuổi thơ vất vả, ăn cơm độn khoai

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại Trà Vinh (nay là Vĩnh Long), là con út trong gia đình có ba anh em. Trước khi tên tuổi gắn liền với những bộ phim hành động, cuộc sống của cô khi còn nhỏ không hề sung túc. Cha thường xuyên đi buôn bán xa nhà, còn mẹ phải tần tảo làm lụng, buôn bán vặt để nuôi các con. Kinh tế gia đình eo hẹp, chuyện chi tiêu hằng ngày cũng phải tính toán từng chút.

Ngô Thanh Vân từng kể rằng mỗi sáng trước khi đi học, thay vì được mẹ cho tiền ăn quà như nhiều đứa trẻ khác, ba anh em thường ăn cơm nguội trộn khoai mì. Cô từng chia sẻ: "Cả gia đình chúng tôi, gồm 2 người anh trai nữa, sống rất tằn tiện. Tôi còn nhớ, mỗi sáng trước khi đi học, thay bằng được phát tiền dằn túi như những đứa trẻ khác, mẹ rang cơm nguội trộn khoai mì cho ba anh em ăn, mỗi đứa bưng một chén.

Nhiều hôm nhà hết gạo, ba chưa về, má tôi phải xách rá đi mượn, về nấu lên khoai mì nhiều hơn cơm. Thương tôi út ít, đen đủi, gầy gò nhất nhà, má gạt hết mì lát sang phần má, lựa cho tôi một chén cơm không độn. Nói về nhan sắc thì lúc đó tôi đúng là con vịt xấu xí, đanh đá và quậy trời sợ. Suốt ngày tôi bám theo hai ông anh trai chơi bắn bi, câu cá, bắt chim, trèo cây".

Ngô Thanh Vân sinh ra trong gia đình không quá khá giả ở Trà Vinh

Năm 15 tuổi, Ngô Thanh Vân theo mẹ sang Na Uy sinh sống. Sự thay đổi đến vào đúng giai đoạn tuổi mới lớn, khi một cô bé phải làm quen với ngôn ngữ, thời tiết, văn hóa và môi trường sống hoàn toàn khác quê nhà. Năm 18 tuổi, Ngô Thanh Vân một mình thuê trọ ở Oslo để theo học ngành kinh tế. Để tự lo cho cuộc sống và học phí, cô từng làm nhiều công việc để kiếm sống, từ chạy bàn, rửa chén đến thu ngân ở siêu thị.

Sau khi học xong ở Na Uy, Ngô Thanh Vân dự định sang Mỹ du học. Trong thời gian đó, cô về Việt Nam thăm gia đình, và quyết định này trở thành ngã rẽ đưa Ngô Thanh Vân vào giới giải trí. Từ cô bé đen đủi, gầy gò ngày nào giờ đã trưởng thành với vóc dáng nổi bật, Ngô Thanh Vân khiến gia đình bất ngờ. Anh trai đã động viên cô chụp ảnh và gửi dự thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Ngô Thanh Vân giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi.

Ngô Thanh Vân (bìa trái) đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000

"Đả nữ" màn ảnh Việt, góp mặt trong loạt phim Hollywood

Sau khi giành danh hiệu Á hậu, Ngô Thanh Vân hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, sau đó thử sức với âm nhạc và diễn xuất. Những năm đầu, cô chưa phải cái tên gắn liền với điện ảnh như hiện tại. Nhưng thay vì giới hạn bản thân trong một vai trò, nữ nghệ sĩ liên tục tìm kiếm cơ hội mới.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2007, khi Ngô Thanh Vân đảm nhận vai chính trong Dòng Máu Anh Hùng, bộ phim hành động do Charlie Nguyễn đạo diễn, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Để hóa thân thành nhân vật Thúy, cô dành nhiều tháng luyện tập võ thuật, thể lực và thực hiện các cảnh hành động. Hình ảnh nữ diễn viên mạnh mẽ, quyết liệt trên màn ảnh tạo nên dấu ấn khác biệt so với những vai trò cô từng đảm nhận trước đó.

Từ bộ phim này, danh xưng "đả nữ" bắt đầu gắn liền với Ngô Thanh Vân. Cô tiếp tục tham gia Bẫy Rồng năm 2009 và Lửa Phật năm 2013, từng bước xây dựng hình ảnh nữ diễn viên có khả năng đảm nhận những vai diễn đòi hỏi thể lực, kỹ thuật võ thuật và sự bền bỉ trên phim trường.

Ngô Thanh Vân có nhiều vai diễn hành động ấn tượng, được khán giả ưu ái gọi là "đả nữ" của màn ảnh Việt

Từ giữa thập niên 2010, Ngô Thanh Vân vẫn duy trì diễn xuất nhưng mở rộng công việc với vai trò sản xuất phim, đạo diễn. Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể là một trong những dự án cho thấy tham vọng của Ngô Thanh Vân trong việc khai thác chất liệu văn hóa Việt bằng hình thức điện ảnh thương mại. Sau đó, cô tiếp tục vừa đóng chính vừa là nhà sản xuất của Cô Ba Sài Gòn - một dự án lan toả niềm đam mê với trang phục truyền thống của Việt Nam.

Năm 2019, Hai Phượng trở thành một cột mốc quan trọng. Ngô Thanh Vân vừa đóng chính, vừa tham gia sản xuất bộ phim hành động kể về hành trình một người mẹ tìm cách cứu con gái bị bắt cóc. Những pha hành động quyết liệt kết hợp với câu chuyện tình mẫu tử giúp tác phẩm thu hút sự chú ý lớn tại thị trường trong nước.

Từ diễn viên, nhà sản xuất đến đạo diễn, Ngô Thanh Vân đã khẳng định vị trí trên thị trường phim Việt

Cả Cô Ba Sài Gòn và Hai Phượng đều từng được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar. Dù không lọt vào danh sách rút gọn chính thức, tuy nhiên đây chính hai dấu mốc này cho thấy nỗ lực của Ngô Thanh Vân trên con đường góp phần phát triển điện ảnh Việt.

Song song với sự nghiệp trong nước, Ngô Thanh Vân còn từng bước tiến vào thị trường Hollywood dưới nghệ danh Veronica Ngo. Cô góp mặt trong Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, The Old Guard, The Creator.... Có thể thấy, từ những vai diễn hành động tại Việt Nam đến các bộ phim Hollywood, Ngô Thanh Vân không phải lúc nào cũng ở vị trí trung tâm, nhưng vẫn bền bỉ tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của mình.

Ngô Thanh Vân còn góp mặt trong loạt dự án quốc tế

Lui về hậu trường, vun vén tổ ấm bên chồng cực phẩm

Trong nhiều năm, Ngô Thanh Vân gần như gắn bó với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và bận rộn. Nhưng phía sau hình ảnh "đả nữ" ấy, nữ nghệ sĩ cũng có những mong muốn rất đời thường, đó là tìm được người đồng hành đủ thấu hiểu, có thể chia sẻ những áp lực và cùng cô xây dựng một mái ấm. Người ấy là Huy Trần, doanh nhân kém cô 11 tuổi.

Sau khoảng hai năm hẹn hò, Huy Trần cầu hôn Ngô Thanh Vân vào tháng 3/2022. Tháng 5 cùng năm, họ tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng, chính thức về chung một nhà. Nếu Ngô Thanh Vân quen với nhịp sống bận rộn của phim trường, Huy Trần lại khiến nhiều người chú ý bởi hình ảnh người chồng đảm đang. Anh thường vào bếp nấu ăn, chuẩn bị những bữa ăn cho vợ và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đám cưới vào năm 2022 trước sự chúc phúc của những người thân thiết nhất

Sau đám cưới, cặp đôi dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng, đồng thời đối diện với hành trình tìm con không dễ dàng. Tháng 5/2025, nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, Ngô Thanh Vân thông báo mang thai con đầu lòng sau thời gian dài nỗ lực. Đầu tháng 8 cùng năm, hai vợ chồng đón con gái, bé Gạo.

Từ khi có con, Ngô Thanh Vân hạn chế tham gia các sự kiện và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ở thời điểm hiện tại, cô có vẻ ưu tiên hơn cho tổ ấm, dành thời gian chứng kiến con gái lớn lên và cùng chồng xây dựng nhịp sống gia đình. Sau nhiều năm chạy theo những dự án liên tục, sự bình yên có lẽ là điều cô trân trọng hơn cả.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần cùng vun vén tổ ấm và chăm sóc bé Gạo

Ảnh: FBNV