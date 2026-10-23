Hoa hậu từng sống ở TP. HCM ly hôn chồng trẻ, bị tai nạn gãy xương chậu, nay sống tạm bợ cùng con trong phòng trọ 27 m2

Nàng hậu này vừa nằm viện suốt 2 tháng vì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày 22/10, tờ Starnews đưa tin Ham So Won xuất hiện trong chương trình Special World của đài MBN và chia sẻ về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 tiết lộ cô và con gái đang sống tạm trong 1 căn phòng trọ rộng chỉ 27 m2. Khi đưa con gái Hye Jung (8 tuổi) đến xem phòng, cô bé ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, đây là phòng của con à, sao nhỏ thế?". Trước câu hỏi của con, Ham So Won lúng túng đáp: "Đây là phòng mẹ và con cùng sử dụng mà. Nhỏ chỗ nào chứ, chẳng nhỏ chút nào cả. Ông bà, các bác, các cô chú và cả mẹ ngày xưa đều từng ngủ ở những nơi còn chật hẹp hơn căn phòng này. Con thực sự rất hạnh phúc đấy. Nhà như thế này đã rộng lắm rồi".

Theo Ham So Won, cô đã quyết định rời TP.HCM trở về Hàn Quốc sinh sống. Cách đây không lâu, nữ diễn viên mua 1 căn nhà có tuổi đời 29 năm. Ngôi nhà này được cho biết xuống cấp rất nhiều, cần sửa chữa toàn diện. Do đó, mẹ con Ham So Won phải tìm 1 nơi ở tạm. Khi được ê-kíp chương trình hỏi tại sao lại chọn một căn phòng trọ nhỏ như vậy, Ham So Won cho biết tiền thuê nhà là vấn đề lớn đối với cô hiện tại. Nếu tìm căn hộ có 2-3 phòng ngủ thì tiền thuê hàng tháng sẽ vượt quá 1-2 triệu won (19,5-39 triệu đồng). Điều này năm ngoài khả năng tài chính của nữ diễn viên.

Mẹ con Ham So Won đang phải sống tạm bợ trong căn phòng trọ rộng 27 m2. Ảnh: Starnews.

Hồi tháng 6, Ham So Won bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cô được chẩn đoán gãy xương chậu, phải phẫu thuật và nằm viện điều trị suốt 2 tháng. Nhớ lại giây phút kinh hoàng ngay sau vụ tai nạn, nàng hậu tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sau vụ va chạm, tôi nằm bẹp xuống nền đất và không tài nào đứng dậy được. Dù cố duỗi chân hay cố cử động thế nào đi chăng nữa thì cơ thể cũng không thể nhúc nhích nổi. Nằm bất động 1 chỗ rồi ngước mặt nhìn lên, tôi đã trông thấy khuôn mặt của con gái mình - Hye Jung. Lúc đó, con bé vẫn bình an vô sự. Trên xe cấp cứu, tôi dần mất đi ý thức. Khi vào bệnh viện, tôi vừa lạnh vừa đau, lúc mê lúc tỉnh".

Ham So Won bị tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi tháng 6. Ảnh: X.

Ham So Won sinh năm 1976, là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gia nhập showbiz Hàn Quốc vào năm 2008, từng góp mặt trong các bộ phim như Sex Is Zero, Nữ đặc công Ameera, Golbangi hay Great Great.

Ham So Won có đường tình duyên ồn ào, tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng.

Trong những năm qua, Ham So Won - Trần Hoa trở thành "cái gai" trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố "phông bạt", làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show Wife's Taste. Trong chương trình, Ham So Won nói chồng cô là thiếu gia giàu có, là ông chủ của công ty thời trang có hơn 100 nhân viên. sở hữu căn hộ và biệt thự ở Trung Quốc. Thế nhưng, sự thật là Trần Hoa có xuất thân bình thường. Căn nhà tân hôn ở Trung Quốc của cặp đôi nhà thuê, căn biệt thự ở Cáp Nhĩ Tân là mượn họ hàng để quay hình chương trình. Sau khi bóc mẽ, Ham So Won thừa nhận cô đã dối gạt, xin lỗi khán giả và đồng thời rút khỏi chương trình.

Ham So Won có cuộc hôn nhân thị phi với Trần Hoa - người kém cô 18 tuổi. Ảnh: Nate.

Năm 2024, chồng trẻ tố cáo Ham So Won có hành bạo lực gia đình, gây thương tích cho anh. 1 tuần sau, Ham So Won tuyên bố ly hôn. Hoa hậu cho biết quyết định chia tay chồng để Trần Hoa gặp được người tốt đồng trang lứa, chính cô cũng bỏ cuộc sống nổi tiếng và sống như người bình thường. Sau đó, Ham So Won ôm con qua TP.HCM sống 1 thời gian ngắn. Dù đường ai nấy đi, họ vẫn duy trì liên lạc về những vấn đề liên quan đến con gái trong những năm qua. Thậm chí, Ham So Won còn làm công chúng khó hiểu khi nổi cơn ghen vì thấy chồng cũ đi đu idol Phạm Băng Băng tại LHP quốc tế Busan.

Ham So Won đã ly hôn Trần Hoa, nhưng vẫn ghen tuông khi chồng cũ đi gặp đối tượng khác giới hay đu idol nữ. Ảnh: X.

Nguồn: Starnews