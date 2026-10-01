Hoa hậu gốc Việt U60 vẫn trẻ đẹp như 30, lấy chồng thứ 3 kém 12 tuổi, muốn sinh con tiếp

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hoa hậu gốc Việt tìm được hạnh phúc bên người chồng kém 12 tuổi.

Hoa hậu gốc Việt U60 vẫn trẻ đẹp, từng là biểu tượng nhan sắc châu Á

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Trước khi trở thành một trong những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), cô từng ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 1992, Chung Lệ Đề đăng quang Hoa hậu Người Hoa Montreal. Một năm sau, cô tiếp tục giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Người Hoa Quốc tế do TVB tổ chức, mở ra cơ hội bước chân vào làng giải trí.

Dù khi ấy chưa thành thạo tiếng Hoa, người đẹp vẫn nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách quyến rũ. Cô trở thành gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón trong thập niên 1990.

Chung Lệ Đề từng góp mặt trong những bộ phim đình đám như Vua phá hoại đóng cùng Châu Tinh Trì, Cận vệ Trung Nam Hải bên cạnh Lý Liên Kiệt và Truyền thuyết người cá, trong đó cô hóa thân thành nàng tiên cá Tiểu Mỹ.

Ở thời kỳ đỉnh cao, nữ diễn viên được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm của điện ảnh châu Á. Năm 1999, cô được tạp chí FHM Singapore bình chọn là người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á. Cùng năm, cô còn được nhắc đến với danh hiệu nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất do Marie Claire bình chọn.

Đến tuổi 56, Chung Lệ Đề vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung và phong cách thời trang nổi bật. Dù ngoại hình có những thay đổi theo thời gian và sau ba lần sinh nở, cô vẫn tự tin xuất hiện trước công chúng.

Những năm gần đây, nữ diễn viên không còn hoạt động điện ảnh dày đặc như trước. Thay vào đó, cô dành thời gian cho kinh doanh, tham dự các sự kiện giải trí và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Kết hôn 3 lần mới tìm thấy hạnh phúc viên mãn

Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật thành công, đường tình duyên của Chung Lệ Đề từng trải qua không ít biến động. Năm 1998, cô kết hôn với một doanh nhân người Bỉ và sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2002 do những bất đồng trong quan điểm sống.

Năm 2003, Chung Lệ Đề tái hôn với nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường. Hai người có thêm hai con gái nhưng tiếp tục chia tay vào tháng 2/2011.

Sau hai lần đổ vỡ, nữ diễn viên từng mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc ba con gái và tiếp tục công việc nghệ thuật. Chính các con trở thành nguồn động viên giúp Chung Lệ Đề vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bước ngoặt đến vào năm 2015, khi cô gặp nam diễn viên Trương Luân Thạc thông qua một chương trình truyền hình thực tế. Dù kém Chung Lệ Đề 12 tuổi, Trương Luân Thạc vẫn quyết định theo đuổi người đẹp. Sau khoảng một năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2016.

Chuyện tình chênh lệch một con giáp từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cả hai vẫn lựa chọn gắn bó và cùng xây dựng tổ ấm.

Theo Chung Lệ Đề, tuổi tác không phải trở ngại lớn trong hôn nhân. Cô cho biết bản thân luôn giữ tinh thần trẻ trung, trong khi ông xã lại có tính cách trưởng thành, điềm đạm và biết quan tâm đến gia đình.

Trương Luân Thạc cũng xây dựng mối quan hệ gần gũi với ba con gái riêng của vợ. Nam diễn viên tham gia chăm sóc các con và nhiều lần chia sẻ về trách nhiệm của một người cha.

Trong cuộc sống thường ngày, Chung Lệ Đề thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, tham gia các hoạt động giải trí cùng chồng. Đầu năm 2026, cô còn đưa gia đình đến Phú Quốc nghỉ dưỡng, đón năm mới và quay những video vui vẻ trên mạng xã hội.

Dù đã có ba con gái, Chung Lệ Đề vẫn nhiều lần bày tỏ mong muốn sinh thêm em bé với người chồng thứ ba. Trong một chương trình hồi tháng 4/2026, nữ diễn viên xúc động chia sẻ rằng ba con gái đều là những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình, nhưng cô vẫn hy vọng có cơ hội cùng Trương Luân Thạc chào đón và nuôi dưỡng một đứa trẻ.

Để chuẩn bị cho mong muốn này, Chung Lệ Đề từng điều chỉnh chế độ sinh hoạt, chú trọng dinh dưỡng và tìm đến các biện pháp hỗ trợ y tế nhằm tăng cơ hội mang thai. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin xác nhận nữ diễn viên đã mang thai lần nữa.

Trong khi vợ mong muốn có thêm con, Trương Luân Thạc lại thận trọng hơn. Nam diễn viên lo ngại vấn đề tuổi tác và sức khỏe của bà xã, đồng thời từng đề xuất phương án nhận con nuôi.

Theo anh, điều quan trọng không phải đứa trẻ có quan hệ huyết thống với hai người hay không, mà là cả hai có thể cùng yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ.

Sau gần một thập kỷ kết hôn với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề vẫn duy trì tinh thần lạc quan và tích cực chia sẻ những khoảnh khắc gia đình. Nữ diễn viên từng ví von rằng cuộc sống bên chồng khiến cô cảm thấy ngày nào cũng giống như ngày hội dành cho trẻ em, bởi bản thân được tự do trải nghiệm những điều yêu thích.

Ở tuổi 56, Chung Lệ Đề không còn đặt toàn bộ thời gian vào sự nghiệp điện ảnh như trước. Thay vào đó, cô dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, công việc kinh doanh, các hoạt động giải trí và chăm sóc bản thân.

Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, người đẹp gốc Việt hiện tận hưởng cuộc sống bên người chồng kém 12 tuổi cùng ba con gái, đồng thời vẫn giữ mong ước có thêm thành viên mới trong gia đình.