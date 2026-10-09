Gia đình tưởng niệm sinh nhật tuổi 50 của cố nghệ sĩ Từ Hy Viên, 1 khung hình "đập tan" rất nhiều lời nghi vấn

Gia đình mặc áo đồng phục hồng, trang trí mộ phần bằng những bông hoa hồng, bày bánh kem cùng những món ăn Từ Hy Viên yêu thích.

Ngày 6/10 chính là sinh nhật lần thứ 50 của Từ Hy Viên nếu cô còn ở trên đời. Gia đình, bạn bè đã cùng có nhiều động thái tưởng niệm nữ diễn viên quá cố. Trên trang cá nhân, Từ Hy Đệ đã đăng loạt ảnh cùng mẹ, DJ Koo cùng các thành viên gia đình đến thăm mộ Từ Hy Viên. Gia đình mặc áo đồng phục hồng, trang trí mộ phần bằng những bông hoa hồng, bày bánh kem cùng những món ăn diễn viên quá cố yêu thích.

Từ Hy Đệ trải lòng: "Hôm nay là sinh nhật tuổi 48 vĩnh viễn của chị gái tôi, vì vậy đương nhiên tôi đã đến để chúc mừng. Tôi mang theo rượu sâm panh và bánh mà chị ấy thích nhất, và ngồi bên cạnh chị ấy, chúng tôi đã khóc và cười khi nói về cuộc sống của mình và chúng tôi nhớ chị ấy nhiều như thế nào. Tôi suýt chết cóng vì gió và mưa cứ lúc tạnh lúc lại gió. Đúng là chị gái tôi mà. Năm sau, tôi sẽ lớn hơn chị ấy, vậy là tôi sẽ có thêm một em gái siêu sao nữa rồi".

Gia đình đến mừng sinh nhật tuổi 50 của Từ Hy Viên. Ảnh: Instagram

Gia đình mặc áo đồng phục hồng, trang trí mộ phần bằng những bông hoa hồng, bày bánh kem cùng những món ăn diễn viên quá cố yêu thích.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của DJ Koo trong ảnh cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Anh vẫn khá gầy, gương mặt buồn bã chưa hết sự đau buồn. Việc anh vẫn đồng hành bên gia đình vợ đã ngầm dập tắt đi những tin đồn xoay quanh chuyện phân chia khối tài sản khổng lồ của Từ Hy Viên.

Trước đó, có tin mẹ vợ ép buộc DJ Koo ký giấy từ bỏ quyền thừa kế trong lúc suy sụp tinh thần vì cú sốc mất vợ, anh vội ký vì không có luật sư tư vấn pháp lý và không có phiên dịch tiếng Trung. Không những vậy, anh còn bị đuổi khỏi biệt thự của Từ Hy Viên. Tuy nhiên, sự gắn kết của DJ Koo với gia đình vợ đã cho thấy điều ngược lại.

DJ Koo trông vẫn gầy và đau buồn, nhưng anh vẫn đồng hành bên gia đình vợ. Ảnh: Instagram

Bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên - đã viết trên mạng xã hội: “Hôm nay đáng lẽ là sinh nhật lần thứ 50 của Hy Viên. Tôi nhớ con bé rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương và sự quan tâm. Hy Viên cũng sẽ yêu quý tất cả mọi người”.

Người bạn thân Aya thì hồi tưởng về tình bạn 30 năm với cố diễn viên. Aya nhớ lại sự ấm áp mà cô luôn cảm nhận được mỗi khi ở bên Từ Hy Viên, viết rằng: “Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Bạn biết đấy, một khi Hy Viên đã quyết định bạn là bạn của cô ấy, cô ấy sẽ bảo vệ bạn. Cô ấy có thể không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng bất cứ khi nào có chuyện xảy ra, cô ấy sẽ bước tới và giúp đỡ bạn”.

Bạn thân đăng ảnh kỷ niệm với Từ Hy Viên. Ảnh: X

Aya cũng nhớ lại rằng Từ Hy Viên là một trong những người đầu tiên trong nhóm bạn của họ bắt đầu kiếm tiền khi còn là sinh viên, nên luôn đứng ra bao bạn bè ăn uống. Rồi cô nhớ lại bữa ăn cuối cùng họ bên nhau, chưa đầy 1 tháng trước khi Từ Hy Viên qua đời. Khi đó, cố diễn viên vui vẻ khoe với bạn bè những bức tranh và đồ thủ công mà cô đã làm. “Tôi có thể cảm nhận được trái tim của Hy Viên tràn đầy hạnh phúc. Bữa ăn đó kéo dài từ đầu buổi tối đến tận rạng sáng hôm sau. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng đó lại là lời tạm biệt cuối cùng của chúng tôi” - Aya nhớ lại.

“Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Sự hào phóng, lòng công bằng và quyết tâm của cô ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Tôi đã xem đi xem lại bộ phim Vườn Sao Băng. San Thái vẫn đứng đó, cứng đầu, rạng rỡ và không khuất phục. Tôi vẫn nhớ rất rõ: Cơn gió của năm đó vẫn còn thổi. Đèn hành lang vẫn sáng. Mọi người vẫn ngồi quanh bàn. Ai đó mở cửa và bước ra, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười khi tiến đến gần tôi và nói, 'Chào, tôi là Từ Hy Viên' Chúc mừng sinh nhật. Vẻ đẹp của bạn sẽ sống mãi” - Aya viết thêm trong lời tưởng nhớ người bạn 30 năm của mình

Cùng với Aya, người mẫu Ngô Bội Từ cũng tưởng nhớ ngày sinh nhật của Từ Hy Viên bằng cách chia sẻ một bức ảnh đẹp của nữ diễn viên quá cố trên Instagram Story của mình. Mới đây, nữ diễn viên quá cố cũng được vinh danh vĩnh viễn trên bầu trời sao. Cụ thể, Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) xác nhận rằng tiểu hành tinh số 208663 được đặt theo tên của Từ Hy Viên, tượng trưng cho ánh sáng bất diệt của nữ diễn viên quá cố trong vũ trụ.

Ngô Bội Từ đăng ảnh bạn thân quá cố lên Instagram Story. Ảnh: X

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là một trong những ngôi sao tiên phong đưa làn sóng phim truyền hình Đài Loan ra khắp châu Á. Vào năm 2001, cô vào vai Sam Thái trong Vườn Sao Băng. Đây là cột mốc chói lọi nhất, giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Chung. Ngoài diễn xuất với các bộ phim như Chiến thần (Mars), Bong bóng mùa hè, cô còn cùng em gái lập nhóm nhạc ASOS và là một MC cực kỳ sắc sảo, hài hước. Cô từng được coi là "đại giáo chủ" trong việc chăm sóc nhan sắc với những cuốn sách về làm đẹp bán chạy kỷ lục tại khu vực Hoa ngữ.

Cuộc đời của Từ Hy Viên tốn không ít giấy mực của báo giới bởi những ồn ào đời tư. Cô kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi năm 2010 chỉ sau 20 ngày gặp gỡ. Cặp đôi có với nhau hai con (một gái, một trai). Tuy nhiên, sau 11 năm chung sống với nhiều sóng gió và khác biệt về quan điểm, họ chính thức ly hôn vào năm 2021. Năm 2022, cô khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi thông báo kết hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup) – người yêu cũ từ 20 năm trước của cô. Cả hai nối lại liên lạc sau khi anh biết tin cô ly hôn và gọi vào số điện thoại cũ mà cô vẫn giữ suốt hai thập kỷ.

DJ Koo là tình đầu và tình cuối của Từ Hy Viên. Ảnh: X

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi Từ Hy Viên đã qua đời vào ngày 2/2/2025 do mắc viêm phổi lúc du lịch Nhật Bản. Ngày 5/2/2025, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Vào ngày 15/3/2025, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. 2 con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ.

Nữ diễn viên qua đời khi mới 48 tuổi. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom, Instagram