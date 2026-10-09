Đây là Megan Fox sao?

Megan Fox đang là tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi hình ảnh mới nhất của cô được chia sẻ. Nhiều khán giả giật mình đặt câu hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với Megan Fox mà chúng ta từng biết?".

Theo Yahoo, giữa những lời chỉ trích về ngoại hình, một chi tiết quan trọng dường như bị bỏ qua: video được ghi hình chỉ vài tháng sau khi Fox sinh con thứ tư, trong thời điểm cô vẫn đang trải qua giai đoạn hậu sinh nở.

Video gây tranh cãi

Letterboxd đăng video ngày 1/10, thuộc series “Four Favorites”. Tuy nhiên, đoạn phỏng vấn thực tế được ghi hình từ tháng 10/2025.

Nhan sắc của Megan Fox trở thành tâm điểm trên MXH, nhưng thực tế đây là hình ảnh từ năm 2025 khi ấy cô vừa sinh con thứ tư nên bị tăng cân đáng kể

Khi đó, Megan Fox tái ngộ đạo diễn Karyn Kusama tại Academy Museum of Motion Pictures ở Los Angeles trong một buổi chiếu đặc biệt bộ phim Jennifer’s Body (2009), tác phẩm hai người từng hợp tác.

Cuộc trò chuyện vốn xoay quanh điện ảnh. Fox và Kusama chia sẻ về những bộ phim yêu thích cũng như các tác phẩm có ảnh hưởng đến họ. Fox nhắc đến Braveheart, The Lion King, Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze và loạt phim Harry Potter.

Nhưng thay vì tập trung vào những bộ phim được hai người nhắc tới, nhiều khán giả lại chú ý đến ngoại hình của Fox.

Cộng đồng mạng so sánh ngoại hình trước và sau của Megan Fox

“Cô ấy trông quá khác, lại còn đội một bộ tóc giả rất tệ”, một người viết.

Một bình luận khác ví Fox với Jigsaw, nhân vật trong loạt phim kinh dị Saw, trong dịp Halloween.

Trên mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bình luận gay gắt, cho rằng diện mạo của nữ diễn viên là “thảm họa” và chỉ trích cô có thể đã can thiệp thẩm mỹ.

Một bình luận dài còn ví việc thay đổi diện mạo của Fox với quá trình tạo nhân vật trong trò chơi điện tử: người chơi liên tục chỉnh sửa khuôn mặt cho đến khi nhìn lại phiên bản ban đầu và tự hỏi mình đã làm gì.

Làn sóng bình luận trở nên gay gắt đến mức Letterboxd sau đó tắt phần bình luận trên bài đăng Instagram, dù không giải thích lý do.

Dẫu vậy, bối cảnh thời điểm đoạn video được ghi hình là chi tiết đáng chú ý. Megan Fox sinh con gái thứ tư, Saga Blade, vào tháng 3/2025. Khi video được ghi hình vào tháng 10 cùng năm, cô mới trải qua vài tháng đầu sau sinh.

Khoảng thời gian đó, Fox từng công khai nói về những khó khăn mình gặp phải. Nữ diễn viên cho biết cô bị “đầu óc mụ mị” và đã mất ngủ suốt 7 tháng.

Mang thai, sinh con, thay đổi cân nặng, thiếu ngủ, cùng với cách trang điểm, tạo kiểu tóc và điều kiện ánh sáng đều có thể khiến diện mạo của một người trông khác đi ở từng thời điểm.

Fox từng công khai nói về phẫu thuật thẩm mỹ

Megan Fox vốn nhiều lần trở thành tâm điểm của những đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ. Bản thân nữ diễn viên cũng từng khá cởi mở khi chia sẻ về một số thủ thuật cô đã thực hiện.

Megan Fox thừa nhận từng nâng ngực và sửa mũi

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Call Her Daddy năm 2024, Fox cho biết cô từng trải qua nhiều lần phẫu thuật nâng ngực và một lần phẫu thuật chỉnh sửa mũi. Cô cũng xác nhận từng sử dụng Botox và chất làm đầy (dermal fillers).

Tuy nhiên, Fox đồng thời bác bỏ những đồn đoán về một số thủ thuật mà cô khẳng định chưa từng thực hiện, trong đó có căng da mặt và một số can thiệp khác trên khuôn mặt hoặc cơ thể.

Nữ diễn viên cũng từng lên tiếng về những định kiến dành cho phụ nữ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ, đặt câu hỏi tại sao họ lại bị chỉ trích chỉ vì muốn thay đổi ngoại hình.

Được biết, đây không phải lần đầu diện mạo của Fox gây tranh luận.

Thân hình quyến rũ của Megan Fox khi mang thai

Sau Super Bowl 2024, những bức ảnh chụp cô cùng Taylor Swift, Travis Kelce và Machine Gun Kelly từng khiến mạng xã hội dấy lên nhiều đồn đoán về gương mặt của nữ diễn viên.

Sau đó, Fox đăng thêm những bức ảnh khác từ sự kiện. Sự khác biệt giữa các hình ảnh cho thấy góc chụp và ánh sáng có thể làm diện mạo một người thay đổi đáng kể.

Cô viết chú thích: “Ôi Chúa ơi mọi người, nhìn xem tôi khác thế nào… đừng nhìn. Hóa ra đó chỉ là một bức ảnh chụp bằng điện thoại với ánh sáng tối…”