Cặp đôi "phim giả tình thật" ngầm công khai khiến ai cũng sốc: Đẹp giàu hết phần thiên hạ, nghĩ tên con từ giờ là vừa

Cặp đôi làm lộ chứng cứ hẹn hò khiến khán giả thích thú.

Tờ Sohu đưa tin mối quan hệ của tài tử Ngô Trác Hy và nữ diễn viên Trương Hy Văn đang trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận. Cặp sao vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi đóng vai vợ chồng trong bộ phim Rực Rỡ Chi Thành. Sau khi dự án đóng máy vào tháng 6, cư dân mạng đã soi ra hint cặp sao cùng đăng tải ảnh chụp 1 chú mèo giống nhau trên trang cá nhân. Điều này khiến netizen cho rằng chú mèo đó chính là "tín vật định tình", đang được Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn cùng nhau chăm sóc.

Đến tối 8/10, cặp nghệ sĩ hàng đầu TVB này đã sánh đôi tham dự họp báo giới thiệu tác phẩm Rực Rỡ Chi Thành mà mình đóng chính. Trước loạt câu hỏi của cánh phóng viên về chuyện tình cảm, Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn chẳng né tránh, trả lời một cách trực diện. Ngô Trác Hy cho biết anh và bạn diễn mỹ nhân đều có chung sở thích nuôi thú cưng. Cả hai thường xuyên nhắn tin chia sẻ cho nhau kinh nghiệm chăm sóc mèo và tự làm thức ăn cho mèo.

Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn bị nghi phải lòng nhau sau khi quay bộ phim Rực Rỡ Chi Thành. Ảnh: Sina.

Từ tháng 6, hint hẹn hò của cả hai đã bị dân tình soi ra khi cùng đăng ảnh bên 1 chú mèo giống nhau. Ảnh: HK01.

Đáng chú ý, Ngô Trác Hy cho biết trong quá trình quay phim, anh và Trương Hy Văn luôn quan tâm chăm sóc đối phương, cùng nhau đi ăn và thảo luận về kịch bản. Khi phóng viên tiếp tục truy hỏi, nam diễn viên khéo léo đề nghị mọi người cho cả hai chút không gian riêng. Tuy nhiên, khi được hỏi về những ưu điểm của Trương Hy Văn, Ngô Trác Hy lại chẳng hề ngần ngại dành cho cô những lời khen có cánh. Anh nhận xét nữ diễn viên dịu dàng, phóng khoáng, xinh đẹp, tốt bụng, diễn xuất chuyên nghiệp và giàu lòng yêu thương. Thậm chí, anh còn mô tả bạn diễn là người gần như hoàn hảo. Khi được hỏi liệu Trương Hy Văn có đáp ứng tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình hay không, nam diễn viên đã bật cười, lấy tay che miệng đầy ngượng ngùng.

Về phía Trương Hy Văn, cô đánh giá Ngô Trác Hy là người chu đáo, biết quan tâm đến những người xung quanh. Anh không chỉ chăm sóc các diễn viên cùng đoàn mà còn để ý đến cả đội ngũ nhân viên hậu trường. Đặc biệt, nam diễn viên rất yêu động vật, giống với cô. Khi được hỏi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu mới hay chưa, Trương Hy Văn trả lời là có. Trong khi đó, Ngô Trác Hy lại nhìn về phía bạn diễn và khẳng định rằng anh luôn sẵn sàng chăm sóc 1 cô gái.

Trên mạng xã hội, màn tương tác người tung kẻ hứng ăn ý của Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn khiến dân tình càng thêm tin rằng cặp sao đang ngầm công khai chuyện có tình ý với nhau sau khi hợp tác. Không ít người nhận xét 2 diễn viên hàng đầu TVB "tình trong như đã mặt ngoài còn e", và bày tỏ Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn nghĩ tên con rồi "chốt đơn" nhanh từ giờ đi là vừa.

Cặp diễn viên TVB cười tít mắt, khen ngợi đối phương hết lời khi được hỏi về chuyện "phim giả tình thật". Ảnh: Xingtao.

Ngô Trác Hy sinh năm 1979, nổi tiếng với các phim truyền hình giờ vàng ăn khách như Bao La Vùng Trời, Loạn Thế Giai Nhân, Cảnh Sát Mới Ra Trường, Đại Đường Song Long Truyện, Vòng Xoáy Tình Yêu... Nam diễn viên là đại gia ngầm của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, anh rất kín tiếng, chưa từng hé lộ mình sở hữu bao nhiêu tiền. Thế nhưng, truyền thông Trung Quốc thống kê sơ bộ được Ngô Trác Hy có hơn chục siêu xe, bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ và 1 bảo tàng trưng bày mô hình được định giá hàng trăm nghìn USD tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Về đời tư, Ngô Trác Hy có tình trường tai tiếng, từng yêu đương với các mỹ nhân Trương Hinh Dư, Giang Nhược Lâm, Mạch Tiểu Kỳ, Quan Ân Na, Xa Thi Mạn... Trải qua nhiều cuộc tình, nhưng ở tuổi 47, tài tử vẫn chưa lập gia đình.

Ngô Trác Hy đẹp trai, nam tính và giàu có. Ảnh: Sohu.

Trương Hy Văn sinh năm 1990, vào showbiz sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu quốc tế Trung Hoa năm 2010 rồi đại diện Hong Kong (Trung Quốc) chinh chiến ở Miss World. Đến năm 2016, Trương Hy Văn lấn sân sang diễn viên và ghi dấu ấn với các phim Luật Sư Đa Tài, Bạch Sắc Cường Nhân, Bằng Chứng Thép 4, Lực Lượng Phản Ứng... Trương Hy Văn cũng nổi tiếng với tình sử "thay bồ như thay áo". Cô từng cặp kè cậu ấm Daniel của một gia đình giàu có, quý tử của nghệ sĩ Hoàng Nghi Tử - Từ Triệu Bình, doanh nhân Philip Lee (hiện tại là chồng của Hồ Hạnh Nhi)... Trương Hy Văn hiện sống ở căn hộ cao cấp tại Mid-Levels, có giá hơn 30 triệu NDT (118 tỷ đồng).

Nét đẹp sắc sảo, gợi cảm của Trương Hy Văn. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sohu, On