Nhan sắc giả dối của Triệu Vy

Chứng kiến ngoại hình Triệu Vy ở hiện tại, công chúng không khỏi tiếc nuối cho thời xuân sắc của nữ diễn viên.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy đã bị “phong sát” và vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Tới nay, nữ minh tinh đình đám 1 thời gây bất ngờ khi tham dự show diễn của nhà tạo mẫu nổi tiếng Kim Robinson ở Singapore. Màn lộ diện mới đây của Triệu Vy thu hút sự quan tâm lớn, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô tham dự 1 sự kiện có đông đảo nghệ sĩ kể từ lúc bị cấm sóng triệt để ở Cbiz.

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, nhiều chủ đề liên quan tới sao nữ Hoàn Châu Cách Cách đã thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong đó, nhan sắc của cô ở thời điểm hiện tại đã bị “mổ xẻ” nhiệt tình. Đến sáng 23/10, loạt ảnh bóc trần diện mạo thật của nữ diễn viên họ Triệu trong sự kiện mới đây đã trở nên viral, thu hút lượng tương tác khủng.

Theo đó, trong loạt hình chính thức từ hoạt động, khán giả bỗng như được chiêm ngưỡng lại thời hoàng kim nhan sắc của nàng Hoa đán 7X. Ở loạt ảnh đã qua chỉnh sửa này, khuôn mặt nữ diễn viên sinh năm 1976 trông bừng sáng với làn da trắng sứ, căng bóng và mịn màng không tì vết. Mọi đường nét như được gọt giũa đến độ hoàn mỹ, làm cho nhiều khán giả còn tưởng Triệu Vy vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp thanh tú, tươi trẻ như thời xuân sắc.

Thế nhưng, diện mạo thật sự của sao nữ Hoàn Châu Cách Cách ở thời điểm hiện tại đã bị phơi bày hết qua đoạn clip phỏng vấn chưa qua chỉnh sửa. Ở loạt ảnh không photoshop, dung nhan của nữ diễn viên lại trông tiều tụy đến ngỡ ngàng. Trước ống kính, cô để lộ làn da thô ráp, xỉn màu và chảy xệ cùng những nếp nhăn sâu hoắm hằn rõ quanh khóe miệng và 2 bên má. Tổng thể khuôn mặt nhăn nhúm, tàn tạ lại cộng thêm biểu cảm mệt mỏi càng làm bật lên sự già nua của nữ diễn viên đình đám 1 thời.

Ở hình ảnh chính thức từ sự kiện (ảnh trái), Triệu Vy trông trẻ trung, rạng rỡ, nhìn không khác gì những cô gái trong độ tuổi U30. Thế nhưng, đó là ảnh đã qua nhiều lớp photoshop kỹ càng, tỉ mỉ. Còn ở tấm hình chưa qua chỉnh sửa, diện mạo thật của Triệu Vy ở thời điểm hiện tại đã bị phơi bày. Ảnh: Weibo

Trong tấm hình không photoshop (ảnh phải), Triệu Vy lộ ra làn da thô ráp, xỉn màu và chảy xệ cùng chi chít nếp nhăn của tuổi tác, trông đối lập hoàn toàn với ảnh do ban tổ chức sự kiện đăng lên. Ảnh: Weibo

Chứng kiến ngoại hình Triệu Vy ở hiện tại, công chúng không khỏi tiếc nuối cho thời xuân sắc của nữ diễn viên. Ảnh: Weibo

Ngay cả khi cười lên, sao nữ Hoàn Châu Cách Cách vẫn trông tàn tạ, thiếu sức sống. Ảnh: Weibo

Được biết, sự kiện mới đây đã cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Triệu Vy và Kim Robinson. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã vì nhà tạo mẫu tóc này mà “phá kén”, bước ra ánh sáng sau 5 năm sống ẩn dật vì bị cấm sóng. Theo tờ QQ, “Én nhỏ” và Kim Robinson vốn đã có sự gắn bó từ nhiều năm trước. Năm 2010, ngay sau khi sinh con gái Tiểu Tứ Nguyệt và vẫn trong thời gian ở cữ, Triệu Vy vẫn bay đến Singapore để ủng hộ lễ khai mạc triển lãm tranh của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Khi ấy, đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi sinh con.

Còn nhớ kể từ tháng 8/2021, Triệu Vy đã hoàn toàn vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Cô bị xóa sổ toàn diện trên Internet. Trước các tin tức về việc bị cấm sóng để tiếp nhận điều tra sai phạm kinh tế, nữ diễn viên chỉ giữ im lặng.

Thời gian qua, Triệu Vy còn phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng) cho các đối tác từng bị cô và chồng cũ làm thiệt hại kinh tế, phá sản, tan nhà nát cửa trong vụ lừa đảo chứng khoán chấn động vào năm 2017. Nữ minh tinh phải 1 mình đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa.

Bị kiện tụng và bồi thường triền miên khiến Triệu Vy kiệt quệ kinh tế. Theo tờ QQ, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán sạch. Cô giờ khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng), và thậm chí khoản nợ 8.488 NDT (32 triệu đồng) cũng không trả nổi. Do đó, từ tháng 4/2025, Triệu Vy đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả và liên tục phong tỏa tài sản.

Nàng “Tiểu Yến Tử” kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách bị phong sát từ năm 2021. Ảnh: Sina

Nguồn: Sohu, Weibo