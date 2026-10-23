3 siêu xe đón BIGBANG tại Nội Bài: Đều là Rolls-Royce Cullinan, tổng giá trị hơn 100 tỷ!

Dàn xe sang đón G-Dragon, Taeyang, Daesung có mức giá khiến nhiều người choáng váng.

Khoảng 10h tối 23/10, 3 thành viên nhóm BIGBANG đã "cập bến" sân bay Nội Bài an toàn. Đáp chuyến bay khá muộn, G-Dragon, Taeyang, Daesung cùng ekip đều chọn di chuyển bằng lối nội bộ ra xe trở về khách sạn, thay vì đi cổng hành khách để gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ.

Ngoài cổng sân bay, 3 chiếc Rolls-Royce Cullinan sang trọng đã được ban tổ chức concert BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại Việt Nam chuẩn bị sẵn để đón nhóm nhạc huyền thoại Kpop. Được biết, đây là mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Một chiếc phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết khoảng hơn 32 tỷ đồng.

Thậm chí, giá cuối cùng có thể tăng hơn 40 tỷ đồng tùy thuộc vào các tùy chọn cá nhân hóa (Bespoke) mà chủ nhận lựa chọn ví dụ như màu sơn độc quyền, trần sao Starlight, các loại gỗ và da quý hiếm... Như vậy, nếu chỉ tính theo mức giá niêm yết tiêu chuẩn, tổng giá trị 3 chiếc Rolls-Royce Cullinan đưa đón G-Dragon, Taeyang, Daesung từ sân bay Nội Bài về khách sạn đã có giá trị gần 100 tỷ đồng. Con nếu tính thêm những tùy chọn cá nhân hóa cao cấp được khách hàng đặt riêng qua chương trình Bespoke, giá trị của dàn xe sang chở các thành viên BIGBANG có thể vượt mốc 100 tỷ đồng.

Vỡ òa khoảnh khắc BIGBANG xuất hiện tại Việt Nam bằng xương bằng thịt. Clip: Đi Soi Sao Đi

G-Dragon và Daesung đã lộ diện trước ống kính. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

3 chiếc Rolls-Royce Cullinan xếp hàng chờ chở G-Dragon, Taeyang, Daesung từ sân bay về khách sạn.

Hình ảnh thời trang của "ông hoàng Kpop" ở sân bay Hàn Quốc khi chuẩn bị khởi hành đến Hà Nội. Ảnh: Osen.

Đôi bạn thân Taeyang - Daesung cười nói vui vẻ ở sân bay Incheon. Ảnh: Osen.

Ngày 24 và 25/10/2026, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ khi G-Dragon cùng Taeyang và Daesung trở lại Việt Nam trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm nhạc huyền thoại, đồng thời là dịp để khán giả Việt Nam một lần nữa chứng kiến sức hút những nghệ sĩ đã góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đạ và sống lại những giai điệu đã gắn với nhiều thế hệ.

2 ngày cuối tuần này, người hâm mộ Việt Nam sẽ được cháy cùng BIGBANG. Ảnh: X.



