Số ca nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tiếp tục tăng

Tối 13/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng thông tin, bệnh viện tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng tương tự ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thương hiệu H.V. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực khám và điều trị cho các bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện tại, con số bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã tăng lên thêm 10 trường hợp (15 trường hợp trước đó), tổng là 25 trường hợp.

Theo nhận định của Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng con số này có thể tiếp tục tăng. Đáng chú ý, có một bệnh nhân 73 tuổi hiện diễn tiến nặng do suy thận cấp . Trong đó có trường hợp cả gia đình 4 người cùng nhập viện cấp cứu.

Được biết, các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau, nhưng đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt cao… sau khi ăn bánh mì mua tại cùng một hệ thống cửa hàng H.V.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mang thương hiệu H.V.

Qua chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho thấy đây là tình trạng viêm dạ dày, đại tràng cấp do nhiễm trùng, một biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm. Hiện các trường hợp đang được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, chủ yếu là bù nước, điện giải và sử dụng kháng sinh đối với những bệnh nhân có chỉ số bạch cầu tăng cao.

Tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện với dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cùng hệ thống nói trên, bệnh nhân đều có các triệu chứng đau bụng, đi cầu lỏng và sốt...

Hai bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.