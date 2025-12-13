Sau ăn bánh mì, nhiều người ở Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu

Chiều 13-12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 15 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 15 người được đưa đến Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng để cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu. Những người này cho biết, họ đã ăn bánh mì tại tiệm bánh mì H.V tại các cơ sở khác nhau ở phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ.

15 người nhập viện do ăn bánh mì. Ảnh minh họa

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán những người này nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trong số 15 bệnh nhân đã có 8 người xuất viện, hiện 7 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Nội và Khoa Nhi. Sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có dấu hiệu biến chứng nặng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã yêu cầu cơ quan chức năng lấy mẫu bánh mì, các nguyên liệu để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, tổ chức đoàn kiểm tra tại cơ sở bánh mì H.V và đề nghị tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận cụ thể.