Tai nạn lao động thương tâm: Công nhân 37 tuổi bị máy nghiền vỏ dừa cán nát cánh tay

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân L.V.G (37 tuổi) do tai nạn lao động trong khi làm việc với máy nghiền vỏ dừa.

Trước đó, ngày 9-12, trong khi làm việc, do bất cẩn nên anh G. bị máy nghiền vỏ dừa ép vào cánh tay trái. Sau sự cố, bệnh nhân được đưa đến sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy (TP Cần Thơ) và sau đó chuyển đến cấp cứu đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM vào giờ thứ 5 sau tai nạn.

Hình ảnh phim X - quang cho thấy xương cẳng tay và bàn tay trái của bệnh nhân bị gãy từng khúc, không còn hình dạng của xương quay và xương trụ

Bệnh nhân đến cấp cứu với tình trạng vết thương dập nát phức tạp rất nặng cánh tay trái (từ cẳng tay đến bàn tay) do máy nghiền vỏ dừa. Xương tay nát đứt nhiều khúc, mô mềm dập nát nặng, tím tái, dính nhiều đất cát và dầu nhớt. Vì tổn thương quá nặng và không thể cứu được cánh tay nên bác sĩ buộc phải làm mỏm cụt ngang khuỷu tay trái.

Lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM nhận định đây là một tai nạn lao động thương tâm. Chỉ vì 1 phút bất cẩn mà một người đang ở tuổi lao động, trụ cột gia đình phải mất vĩnh viễn cẳng tay.

Theo BS CKII Nguyễn Viết Hậu, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, thực tế cho thấy phần lớn tai nạn lao động đều có thể phòng tránh nếu người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức và thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật quy trình an toàn lao động, phải tổ chức huấn luyện, đào tạo để các nhân viên thực hiện đúng quy trình, ngoài ra định kỳ kiểm định máy móc, bố trí khu vực làm việc và hướng dẫn chi tiết sơ cứu khi tai nạn xảy ra cũng là điều rất cần thiết.

Tuy nhiên, không có một quy trình an toàn nào có thể áp dụng chung cho tất cả môi trường làm việc. Do đó, trước khi bắt đầu công việc, người lao động cần được phổ biến và chủ động tìm hiểu về nguy cơ của từng môi trường để áp dụng biện pháp phù hợp.

Tai nạn lao động có thể phòng ngừa được Khi người lao động có công việc đặc thù như độ cao, thời tiết nóng… lúc khám bệnh nên chủ động thông tin cho bác sĩ về tính chất công việc để bác sĩ có thể lựa chọn thuốc phù hợp vì một số thuốc có tác dụng phụ có thể làm tăng nguy cơ tai nạn lao động, ví dụ thuốc lợi tiểu có thể gây mất nước, các thuốc điều trị cảm, ho... có thể gây buồn ngủ và mất tập trung hay một số thuốc điều trị hạ áp dễ gây tụt huyết áp tư thế gây choáng váng thậm chí ngất xỉu. Tai nạn lao động có thể xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc chủ quan, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được khi mỗi người chủ động bảo vệ mình và mỗi doanh nghiệp nên xem an toàn lao động là văn hóa của doanh nghiệp và ưu tiên hàng đầu. Do đó, việc tuân thủ các biện pháp an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động mà còn giúp duy trì môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp.



