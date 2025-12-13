Cholesteatoma bẩm sinh: "Viên ngọc trai" nguy hiểm sau màng nhĩ

Theo Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cholesteatoma bẩm sinh là khối biểu mô sừng hóa phát triển bất thường trong hòm nhĩ, dù màng nhĩ còn nguyên và không có tiền sử viêm tai giữa hay phẫu thuật tai. Khối này hình thành từ thời kỳ bào thai, khi tế bào biểu bì "mắc kẹt" trong tai giữa và tiếp tục phát triển theo thời gian.

Điểm đáng lo ngại của bệnh là gần như không có biểu hiện điển hình. Trẻ không đau tai, không sốt, không chảy mủ và thường không nghe kém trong giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp được phát hiện tình cờ khi nội soi tai mũi họng, qua hình ảnh khối trắng đục giống "viên ngọc trai" nằm sau màng nhĩ nguyên vẹn.

Khi tiến triển nặng hơn, trẻ có thể bị viêm tai giữa tái diễn, chảy mủ hôi, ù tai, chóng mặt hoặc thậm chí liệt mặt nếu tổn thương lan tới dây thần kinh.

Dù không phải u ác tính, cholesteatoma có đặc tính ăn mòn xương mạnh. Nếu chậm trễ điều trị, bệnh có thể phá hủy chuỗi xương con gây điếc dẫn truyền nặng; tổn thương dây thần kinh mặt dẫn đến méo miệng, liệt mặt; xâm lấn trần hòm nhĩ gây viêm màng não hoặc áp xe não; ăn mòn mê nhĩ khiến trẻ điếc hoàn toàn và chóng mặt dữ dội.

Hiện không có thuốc uống hay thuốc nhỏ tai nào có thể làm tan cholesteatoma. Phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất nhằm loại bỏ toàn bộ khối tổn thương, ngăn tái phát và bảo tồn hoặc phục hồi thính lực.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, phẫu thuật nội soi tai đã giúp việc tiếp cận và loại bỏ cholesteatoma chính xác hơn, ít xâm lấn, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt hiệu quả khi phát hiện ở giai đoạn sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ khám tai mũi họng định kỳ và tuyệt đối không chủ quan trước các dấu hiệu bất thường về thính lực. Khi trẻ được chẩn đoán cholesteatoma, việc phẫu thuật sớm là chìa khóa để bảo vệ thính lực và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.