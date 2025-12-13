Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Nền tảng cho hạnh phúc gia đình

Ảnh: Bảo Trọng

Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm nhằm chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt cho cuộc sống gia đình và kế hoạch sinh con. Tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), anh N.L.T., 24 tuổi, chủ động đến bệnh viện để tư vấn và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Anh cho biết điều này giúp cả hai hiểu rõ tình trạng sức khỏe, từ đó xây dựng cuộc sống ổn định và hạnh phúc.

Có cùng quan điểm, chị L.T.U.T., 22 tuổi, quyết định cùng chồng sắp cưới đi khám sau khi chứng kiến một trường hợp trẻ mắc bệnh thalassemia. Khi tìm hiểu, chị biết bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền có thể dự phòng nếu cha mẹ được tầm soát sớm. Theo chị, khám tiền hôn nhân cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến sức khỏe sinh sản, bệnh truyền nhiễm và nguy cơ di truyền.

Theo các bác sĩ, khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn ở cả nam và nữ như rối loạn nội tiết, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bất thường cơ quan sinh sản hay nguy cơ vô sinh - hiếm muộn. Với nữ giới, bác sĩ sẽ đánh giá dự trữ buồng trứng, siêu âm tử cung - buồng trứng; còn nam giới sẽ được xét nghiệm tinh dịch đồ để phát hiện bất thường.

Bác sĩ Lê Huy Khải - Trưởng đơn vị thụ tinh trong ống nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết các xét nghiệm thường gồm nhóm máu, chức năng gan thận, bệnh lý về máu, viêm gan virus, HIV, giang mai, rubella và tầm soát bệnh di truyền nếu gia đình có nguy cơ. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ đưa ra hướng điều trị phù hợp, giảm rủi ro cho thai kỳ tương lai.

Việc tăng cường truyền thông về khám tiền hôn nhân là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dân số. Các bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi nên khám trước khi kết hôn từ 3-6 tháng để có đủ thời gian tư vấn, lập kế hoạch và tiêm phòng các bệnh cần thiết.