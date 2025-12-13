Vỡ mủ nang tuyến giáp do sờ nắn sai cách

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.T.L. (73 tuổi) nhập viện trong tình trạng sưng đau vùng cổ trước, nuốt vướng tăng dần, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt. Bệnh nhân có bướu cổ 4 năm nhưng chưa từng điều trị, kèm đái tháo đường type 2 hơn 12 năm.

Một ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân tự ý sờ nắn vùng cổ nhiều lần, sau đó xuất hiện khối sưng lớn, đau nhiều và nuốt vướng tăng. Kết quả siêu âm cho thấy tuyến giáp kích thước lớn, ổ dịch sát thùy phải 3,3x1,4 cm. Chụp CT phát hiện viêm thùy phải tuyến giáp áp xe hóa, lan ra mô mềm phía trước. Mẫu giải phẫu bệnh cho thấy tổn thương viêm cấp, viêm tuyến giáp bán cấp kèm yếu tố theo dõi u tế bào hình thoi.

Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng viêm tuyến giáp áp xe hóa nguy hiểm, có thể lan rộng và đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt tuyến giáp để loại bỏ ổ áp xe và ngăn ngừa biến chứng lan tỏa. Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, sau mổ, bệnh nhân ổn định. Kết quả mô bệnh học tiếp tục khẳng định tình trạng viêm cấp và viêm tuyến giáp bán cấp.

Các chuyên gia cảnh báo việc tự ý sờ, day, bóp mạnh các nhân hoặc nang tuyến giáp có thể dẫn tới vỡ nang, xuất huyết, hoại tử mô và nhiễm trùng lan tỏa - tương tự trường hợp bệnh nhân N.T.L., buộc phải can thiệp phẫu thuật.

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An khuyến cáo người bệnh tuyệt đối không tự tác động vào vùng cổ; cần thăm khám định kỳ 6-12 tháng nếu có bướu nhân tuyến giáp và đi khám ngay khi có dấu hiệu sưng đau đột ngột, nuốt nghẹn hoặc khối u lớn nhanh bất thường. Việc phát hiện và điều trị sớm đóng vai trò quan trọng để tránh biến chứng nguy hiểm.