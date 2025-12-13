"Nhiệm vụ xanh" bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí

Nguồn: UNICEF

Những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại một số địa phương khiến cộng đồng lo ngại và trên thực tế đã ảnh hưởng đến sức khỏe của không ít người.

Không khí trong lành không chỉ là điều kiện để cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường sức khỏe của trẻ em và cộng đồng, mà còn đồng thời thúc đẩy nền kinh tế và phát triển xã hội bền vững.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhấn mạnh: Mỗi bạn nhỏ đều là những “chủ nhân tương lai của bầu trời”. Mỗi hành động mà các bạn làm đều có thể là một nhịp thở xanh, giúp không khí và Trái Đất trở nên mạnh khỏe hơn.

Theo đó, UNICEF khuyến khích các bạn nhỏ thực hành các “Nhiệm vụ Xanh” dưới đây và bắt đầu tạo nên sự thay đổi tích cực từ những điều nhỏ bé xung quanh mình để bảo vệ môi trường và sức khỏe.