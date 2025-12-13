Đối mặt với ô nhiễm không khí trong chính ngôi nhà của mình

Nguồn: UNICEF

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, không khí là sự sống, nhưng có tới 930 triệu trẻ em trên toàn cầu vẫn đang hít phải không khí độc hại mỗi ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, việc học và quyền được lớn lên an toàn.

Đáng lo ngại hơn, không khí trong nhà lại có thể ô nhiễm nặng, thậm chí gấp 5-10 lần không khí ngoài trời.

Nguồn gây ô nhiễm trong nhà lại rất quen thuộc: nấu nướng; thiết bị sưởi, làm nóng; đốt nhiên liệu như bếp than, nhang, nến; khói thuốc lá; lông thú; mạt bụi; phấn hoa; hay hóa chất từ sơn tường, xịt phòng và các sản phẩm tẩy rửa.

Mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống và không khí xung quanh chúng ta, từ đó giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài. UNICEF kêu gọi: Hãy cùng hành động để chúng ta có một môi trường sống lành mạnh, an toàn để mọi trẻ em đều được phát triển khoẻ mạnh.