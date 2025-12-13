Trứng là nguồn protein chất lượng cao quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Đông y , trứng không chỉ có giá trị dinh dưỡng mà gần như bộ phận nào cũng có thể dùng làm “thực liệu” . Từ màng trứng, lòng đỏ, lòng trắng cho tới vỏ trứng, mỗi phần đều có công dụng riêng nếu biết cách sử dụng đúng.

Khi bóc trứng luộc, lớp màng mỏng bán trong suốt bám sát mặt trong của vỏ trứng được gọi là " phượng y" hay da phượng hoàng .

Theo Đông y, màng trứng có tính bình, vị ngọt, tác dụng nhuận phế, giảm ho, dưỡng tâm an thần, tư âm nhuận táo . Đặc biệt, nhờ cấu trúc tương tự niêm mạc người, màng trứng còn được ví như một “miếng băng sinh học tự nhiên” , giúp phục hồi niêm mạc tổn thương.

5 công dụng thường dùng của màng trứng

- Giảm đau, bảo vệ niêm mạc: Màng trứng mềm, mỏng, dễ bám. Khi bị nhiệt miệng, có thể xé một miếng màng trứng vừa với vết loét, rửa sạch rồi đắp lên khoảng 5-10 phút, giúp cách ly thức ăn kích thích và giảm đau rát rõ rệt.

- Nhuận phế, giảm ho: Màng trứng phơi khô, hãm nước sôi uống như trà. Cách này thường được dùng vào mùa thu đông để giảm ho khan, ít đờm, khô họng do phế táo.

- Hỗ trợ hồi hộp, mất ngủ: Màng trứng nghiền bột mịn, uống với nước ấm giúp dưỡng tâm, an thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây là cách hỗ trợ nhẹ, dễ thực hiện tại nhà.

- Giảm đau dạ dày: Màng trứng sao nóng, bọc vải rồi chườm vùng thượng vị có thể giúp giảm đau, đặc biệt phù hợp với đau dạ dày do âm hư.

- Hạn chế sẹo lồi: Màng trứng dùng ngoài có tác dụng hỗ trợ lành da. Tuy nhiên, không khuyến khích đắp trực tiếp màng trứng sống lên vết thương vì khó đảm bảo vô trùng, dễ gây nhiễm trùng.

Mẹo nhỏ: Khi ăn trứng luộc, bóc lấy màng trứng, rửa sạch, phơi khô nơi thoáng gió rồi bảo quản trong lọ kín, dùng dần khi cần.

Dù vậy, vỏ trứng, lòng trắng và lòng đỏ trứng cũng có những lợi ích sức khỏe riêng mà bạn không thể bỏ qua.

Lòng đỏ trứng - dưỡng âm, an thần

Theo Đông y, lòng đỏ trứng vị ngọt, tính bình, quy vào tâm, can, thận, có tác dụng tư âm nhuận táo, dưỡng huyết, an thần . Thường được dùng trong các chứng bứt rứt mất ngủ, nhiệt bệnh, suy nhược, rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Trong sách Thương hàn tạp bệnh luận , danh y Trương Trọng Cảnh đã dùng lòng đỏ trứng làm “dẫn dược” trong bài thuốc Hoàng liên a giao kê tử hoàng thang để trị chứng mất ngủ do hư phiền.

Mẹo nhỏ dưỡng tâm, dễ ngủ: Lấy 2 lòng đỏ trứng sống, chế 100ml nước sôi nóng vào, uống trước khi ngủ 30 phút, áp dụng 5-7 lần mỗi tuần. Lòng đỏ giúp bổ âm huyết, làm “chỗ trú” cho tâm thần, từ đó dễ đi vào giấc ngủ.

Lòng trắng trứng - thanh nhiệt, giải độc

Lòng trắng trứng, còn gọi là kê tử thanh, có vị ngọt mát, tác dụng thanh nhiệt, lợi họng, giải độc . Đông y thường dùng trong các trường hợp đau họng, ho khan, nóng trong, bỏng nhẹ, sưng đau do nhiệt độc.

Mẹo nhỏ thanh nhiệt: Lấy 1 lòng trắng trứng khuấy với chút nước ấm, ngậm 1-2 phút rồi nuốt, ngày 3 lần. Cách này giúp làm dịu nhiệt trong cơ thể và giảm khô nóng.

Vỏ trứng - “canxi sinh học” thường bị bỏ phí

Vỏ trứng thường bị vứt đi, nhưng thực tế chứa hơn 90% canxi cacbonat , được xem là dạng “canxi sinh học” dễ hấp thu. Đông y cho rằng vỏ trứng giúp bổ canxi, mạnh xương, cầm máu, giảm acid dạ dày .

Nhờ khả năng trung hòa acid, bột vỏ trứng còn được dùng hỗ trợ các chứng ợ nóng, trào ngược.

Mẹo nhỏ giảm ợ nóng: Vỏ trứng rửa sạch, phơi khô, nghiền mịn. Uống khoảng 3 gram mỗi lần giúp trung hòa acid dạ dày, giảm cảm giác nóng rát.

Nguồn và ảnh: QQ