Mỗi khi mùa đông đến, chuột và các loài gặm nhấm lại có xu hướng tìm cách xâm nhập vào nhà ở để kiếm thức ăn và nơi trú ẩn. Điều này không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe. Ít ai ngờ rằng, ngay trong gian bếp của nhiều gia đình lại có một loại gia vị quen thuộc có thể giúp xua đuổi chuột một cách tự nhiên, không cần dùng hóa chất.

Làm thế nào để đuổi chuột khỏi nhà là điều khiến không ít người phải đau đầu (Ảnh minh họa).

Theo tờ Express, đinh hương có mùi hương mạnh khiến chuột đặc biệt khó chịu. Chỉ cần đặt đúng cách, mùi của loại gia vị này có thể khiến chuột tránh xa khu vực sinh sống của gia đình.

Đinh hương là nụ hoa khô của cây đinh hương. Loại gia vị này thường được dùng trong nấu ăn và làm bánh. Đinh hương có mùi thơm nồng nàn, vị cay ngọt.

Vì sao chuột sợ mùi đinh hương?

Nụ hoa đinh hương khô (Ảnh minh họa).

Chuột có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Những mùi hương nồng, cay và đậm đặc có thể làm rối loạn khả năng định hướng của chúng. Đinh hương chứa tinh dầu có mùi mạnh, khi lan tỏa trong không khí sẽ gây khó chịu cho hệ khứu giác của chuột, khiến chúng không muốn ở lại hoặc tiếp cận khu vực đó.

Chính vì vậy, việc sử dụng đinh hương được xem là một biện pháp xua đuổi chuột mang tính tự nhiên, an toàn, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều gia đình, đặc biệt trong thời điểm cuối năm khi chuột dễ xuất hiện hơn.

Cách dùng đinh hương để xua đuổi chuột

Để đinh hương ở những vị trí chuột hay lui tới (Ảnh minh họa).

Cách đơn giản nhất là đặt đinh hương nguyên nụ vào các túi vải nhỏ rồi để ở những vị trí chuột thường lui tới như góc nhà, gần cửa ra vào, nhà kho, gầm tủ hoặc khu vực sân vườn. Ngoài ra, có thể nhỏ tinh dầu đinh hương vào bông gòn và đặt tại các điểm nghi ngờ là đường chuột di chuyển.

Tuy nhiên, để mùi hương phát huy tác dụng, cần thay mới sau vài tuần, bởi mùi tinh dầu đinh hương sẽ nhạt dần theo thời gian.

Tinh dầu đinh hương (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia lưu ý rằng đinh hương không phải giải pháp tuyệt đối để loại bỏ chuột khỏi không gian sống của gia đình. Chuột là loài động vật rất khó đuổi đi, nhất là khi chúng đã làm tổ trong nhà hoặc dễ kiếm được thức ăn quanh khu vực sinh sống của gia đình. Vì vậy, biện pháp dùng đinh hương để đuổi chuột sẽ hiệu quả nhất khi được kết hợp đồng thời với việc bịt kín các khe hở, lỗ nứt trong nhà, dọn dẹp sạch sẽ và loại bỏ nguồn thức ăn dư thừa.