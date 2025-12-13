Phát hiện dị vật phế quản hiếm gặp sau hơn 1 tháng điều trị không hiệu quả

Bệnh nhân N.X.T. (59 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt từng cơn kéo dài, ho dai dẳng, tức ngực, gầy sút cân và mệt mỏi. Trước đó, người bệnh đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng các triệu chứng không cải thiện, nguyên nhân chưa được xác định, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý.

Tại Khoa A1, Bệnh viện Quân y 4, các bác sĩ tiến hành khai thác kỹ tiền sử, đánh giá lại toàn bộ diễn tiến lâm sàng và hướng chẩn đoán trước đó. Trên cơ sở nghi ngờ nguyên nhân hô hấp chưa được phát hiện, người bệnh được chỉ định chụp CT ngực độ phân giải cao và nội soi phế quản.

Kết quả nội soi cho thấy có một dị vật nằm sâu trong lòng phế quản - nguyên nhân gây tình trạng viêm kéo dài, sốt và ho dai dẳng suốt nhiều tuần. Dị vật được xác định là một mảnh xương dài khoảng 20 mm, bám chắc vào thành phế quản.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản can thiệp để gắp dị vật, đồng thời phối hợp điều trị kháng sinh và theo dõi sát tình trạng người bệnh sau thủ thuật.

Sau can thiệp, bệnh nhân diễn tiến thuận lợi: hết sốt sau 48 giờ, ho và đau tức ngực giảm rõ rệt, thể trạng cải thiện nhanh, tinh thần ổn định. Người bệnh sau đó đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở ở người lớn có thể bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình, dễ nhầm với viêm phổi, lao phổi hoặc bệnh hô hấp mạn tính. Trường hợp này cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá toàn diện, không bỏ sót nguyên nhân hiếm gặp khi người bệnh có triệu chứng hô hấp kéo dài, điều trị không đáp ứng.