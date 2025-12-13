Mặc quần áo giữ nhiệt theo 3 kiểu này ĐỪNG HỎI sao càng mặc càng thấy lạnh, còn khó chịu và mệt mỏi

Quần áo giữ nhiệt được coi là "vũ khí" không thể thiếu để chống chọi với cái lạnh trong mùa đông. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phàn nàn rằng dù đã mặc quần áo giữ nhiệt mà cơ thể vẫn run rẩy, thậm chí còn cảm thấy khó chịu, ẩm ướt hơn trước. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở chất lượng mà có thể do bạn đã mắc phải 3 sai lầm phổ biến sau đây:

1. Mặc quần áo giữ nhiệt không sát da

Sai lầm nghiêm trọng nhất là mặc quần áo giữ nhiệt như lớp giữa hoặc lớp ngoài cùng. Cơ chế sinh nhiệt của loại vải này dựa trên nguyên tắc hấp thụ hơi ẩm (hơi nước từ mồ hôi) tiết ra từ bề mặt da, sau đó chuyển hóa thành năng lượng nhiệt.

Ảnh minh họa

Nếu bạn mặc quần áo giữ nhiệt bên ngoài áo lót hoặc áo thun thông thường, hơi ẩm sẽ bị chặn lại bởi lớp vải trung gian. Điều này khiến quần áo giữ nhiệt không thể tiếp cận và hấp thụ hơi nước, biến nó thành một lớp vải dày bình thường, không còn khả năng tự sinh nhiệt. Thậm chí, nó còn ngăn cản hơi ẩm thoát ra ngoài, gây bí bách. Giải pháp duy nhất là: quần áo giữ nhiệt phải là lớp trong cùng, áp sát da.

2. Mặc quần áo giữ nhiệt khi vận động mạnh

Nhiều người mặc quần áo giữ nhiệt để tập thể dục, nhưng đây là lúc cơ chế sinh nhiệt của loại vải này hoàn toàn bị phá hủy. Khi cơ thể hoạt động mạnh, bạn sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn mức bình thường. Lớp vải giữ nhiệt sẽ nhanh chóng bị bão hòa hoàn toàn bởi mồ hôi.

Một khi vải đã thấm đẫm mồ hôi, nó sẽ không còn khả năng hấp thụ hơi ẩm để sinh nhiệt nữa. Thay vào đó, nó trở thành một lớp áo ướt lạnh, dính chặt vào da. Khi bạn ngừng vận động và cơ thể bắt đầu hạ nhiệt, lớp mồ hôi bão hòa này sẽ nhanh chóng dẫn nhiệt ra môi trường, gây ra hiện tượng mất nhiệt đột ngột, khiến bạn cảm thấy lạnh cóng và dễ bị cảm lạnh.

3. Chọn kích thước quá chật hoặc quá rộng

Ảnh minh họa

Việc chọn sai kích cỡ quần áo giữ nhiệt cũng là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy lạnh hơn hoặc khó chịu. Nếu bạn chọn quần áo giữ nhiệt quá rộng, khoảng cách lớn giữa da và lớp vải sẽ khiến quá trình hấp thụ hơi nước kém hiệu quả. Hơn nữa, không khí lạnh có thể dễ dàng lọt vào giữa các lớp, làm nhiệt độ cơ thể giảm nhanh chóng.

Ngược lại, nếu chọn quần áo giữ nhiệt quá chật, chúng sẽ cản trở tuần hoàn máu, khiến máu không lưu thông tốt đến các chi, dẫn đến tay chân dễ bị lạnh hơn. Quần áo quá chật cũng làm giảm độ thoáng khí, mồ hôi không thoát hơi kịp, gây cảm giác ẩm ướt, dính dấp, khó chịu và cuối cùng là lạnh hơn. Bạn nên chọn quần áo giữ nhiệt vừa vặn, ôm nhẹ nhàng nhưng không gây hằn ngứa hay cản trở cử động.

Nguồn và ảnh: EDH, Family Doctor