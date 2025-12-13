Giáo sư Yang Lihua, bác sĩ chuyên khoa gan tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể. Gan đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức năng sống còn. Bao gồm giải độc, chống độc, chuyển hóa, dự trữ năng lượng, vitamin và tạo mật hỗ trợ tiêu hóa. Khi gan gặp vấn đề, toàn bộ cơ thể đều bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, gan khác với nhiều cơ quan nội tạng khác. Nó thường được gọi là cơ quan “câm”. Điều này khiến nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là ung thư gan, rất khó phát hiện sớm. Không ít người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Ảnh minh họa

Vì sao gan được gọi là "cơ quan câm”?

Theo Giáo sư Yang, gan được xem là cơ quan “câm” vì hai nguyên nhân chính:

- Thứ nhất là gan gần như không có dây thần kinh cảm nhận đau. Bên trong gan chỉ có lớp bao gan có thể gây cảm giác khó chịu khi bị kéo căng. Do đó, ngay cả khi gan xuất hiện khối u, người bệnh cũng khó cảm thấy đau rõ rệt, đặc biệt ở giai đoạn sớm.

- Thứ hai là gan có khả năng tái tạo và dự trữ rất mạnh. Chỉ cần khoảng một phần ba tế bào gan còn hoạt động bình thường, cơ thể vẫn có thể duy trì các chức năng cơ bản. Vì vậy, tổn thương gan có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng. Khi biểu hiện xuất hiện thì bệnh thường đã nặng và diễn tiến nhanh, gây khó khăn cho việc điều trị.

Chính vì thế, Giáo sư Yang nhấn mạnh việc chăm sóc gan từ sớm là điều rất quan trọng. Duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường nguy hiểm.

3 dấu hiệu sớm của ung thư gan dễ bị bỏ qua

Dù được gọi là cơ quan “câm”, gan vẫn phát ra những tín hiệu cảnh báo. Vấn đề là chúng thường rất mờ nhạt. Dưới đây là ba dấu hiệu sớm nhất của ung thư gan mà nhiều người hay chủ quan.

1. Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

Ai cũng có lúc mệt mỏi vì công việc, stress hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, bạn cần đặc biệt lưu ý. Giáo sư Yang cho biết ở giai đoạn đầu của ung thư gan, tế bào ung thư ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và cung cấp năng lượng của cơ thể. Điều này khiến người bệnh dễ suy nhược, thiếu sức sống.

Ảnh minh họa

Cảm giác mệt mỏi có thể tăng dần theo thời gian. Ban đầu là mệt nhẹ. Sau đó là uể oải thường xuyên. Nhiều người nhầm lẫn tình trạng này với việc cơ thể xuống sức do tuổi tác hoặc áp lực cuộc sống. Chính sự chủ quan này khiến ung thư gan bị phát hiện muộn.

2. Đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải

Gan nằm ở vùng bụng trên bên phải. Dù không gây đau rõ ràng, nhưng khi tổn thương xuất hiện, người bệnh vẫn có thể cảm thấy đau âm ỉ hoặc tức nhẹ ở khu vực này. Theo Giáo sư Yang, cơn đau thường không dữ dội. Nó có thể xuất hiện từng lúc, nhất là sau khi gắng sức hoặc vào ban đêm.

Do cảm giác đau khá nhẹ, nhiều người cho rằng mình bị đầy hơi, khó tiêu hoặc ăn quá no. Trên lâm sàng, đây là triệu chứng rất dễ bị bỏ qua. Nếu đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải kéo dài, bạn không nên chủ quan.

3. Chán ăn và rối loạn tiêu hóa

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Khi chức năng gan bị ảnh hưởng, hệ tiêu hóa cũng gặp vấn đề. Ở giai đoạn đầu của ung thư gan, người bệnh có thể chán ăn, nhanh no hoặc không còn hứng thú với món ăn quen thuộc. Kèm theo đó là các triệu chứng như chướng bụng, buồn nôn, ợ hơi sau ăn.

Ảnh minh họa

Giáo sư Yang lưu ý rằng các biểu hiện này rất phổ biến trong đời sống hàng ngày. Nhiều người nghĩ đơn giản là do ăn uống thất thường hoặc dạ dày yếu. Tuy nhiên, nếu tình trạng chán ăn kéo dài và đi kèm mệt mỏi hoặc đau bụng, nguy cơ ung thư gan không thể loại trừ. Ung thư gan không đến một cách ồn ào. Nó tiến triển âm thầm và nguy hiểm. Nhận biết sớm những dấu hiệu nhỏ nhất và chủ động thăm khám là cách quan trọng để bảo vệ tính mạng.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ