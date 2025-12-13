Lòng heo khoái khẩu nhưng nhiều người không biết mình thuộc nhóm phải kiêng

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, lòng heo là món ăn quen thuộc nhưng không phải phần nào cũng “vô hại”.

Ruột non chứa nhiều protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, song cũng dễ tích tụ chất ô nhiễm từ thức ăn, môi trường sống nếu con vật không được nuôi và giết mổ đúng quy trình. Trong khi đó, ruột già là nơi chứa chất thải của quá trình tiêu hóa, nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng cao hơn do chức năng hấp thụ nước và phần dinh dưỡng còn sót lại.

Vì vậy, dù ăn lòng non hay lòng già, người tiêu dùng đều cần đặc biệt chú ý đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuyên gia khuyến cáo nên mua nội tạng ở cơ sở uy tín, chọn từ heo khỏe mạnh, sơ chế kỹ, nấu chín hoàn toàn và dùng ngay khi còn nóng. Nếu chưa sử dụng, lòng cần được bảo quản lạnh đúng cách để hạn chế vi khuẩn phát triển. Món ăn này cũng không nên dùng quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn.

Lòng heo giàu dinh dưỡng.

Một số nhóm cần hạn chế hoặc kiêng lòng heo. Với người mắc gout, nội tạng làm tăng axit uric máu, dễ gây tái phát các cơn đau khớp , lâu dài có thể dẫn đến tổn thương khớp và sỏi tiết niệu. Người có mỡ máu cao, bệnh tim mạch , tiểu đường cũng không phù hợp vì hàm lượng cholesterol trong lòng heo khá cao, có thể làm rối loạn chuyển hóa nặng hơn.

Những người tiêu hóa kém, hay đầy bụng, tiêu chảy hoặc đang mắc nhiễm khuẩn đường ruột cũng nên tránh, do lòng heo nhiều chất béo, khó tiêu. Người thừa cân, béo phì, người đang cảm cúm, cơ thể suy nhược ăn món này dễ mệt hơn.

Đặc biệt, người mắc các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc ung thư gan không nên ăn lòng thường xuyên. Gan vốn đảm nhiệm chuyển hóa và thải độc, trong khi nội tạng động vật có thể chứa cả dinh dưỡng lẫn độc tố, dễ khiến gan đang suy yếu bị quá tải.

Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh các món từ nội tạng heo không rõ nguồn gốc như lòng, tiết canh, nem chua. Những thực phẩm này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, trong đó có liên cầu khuẩn Streptococcus suis hay độc tố aflatoxin có khả năng gây ung thư gan, đe dọa sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ nhấn mạnh, với người khỏe mạnh, ăn lòng heo điều độ, chế biến an toàn không phải là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, hiểu rõ cơ thể mình thuộc nhóm nào và ăn đúng cách là yếu tố then chốt để tránh những rủi ro không đáng có.