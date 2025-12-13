Ra mắt thư viện số toàn cầu về y học cổ truyền

(Ảnh minh họa: WHO)

Thư viện số toàn cầu về y học cổ truyền sẽ tập hợp hơn 1,6 triệu hồ sơ khoa học, cùng mạng lưới dữ liệu và bộ khung hỗ trợ tri thức bản địa, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng. Thông tin được công bố trước thềm Hội nghị cấp cao toàn cầu lần thứ hai của WHO về y học cổ truyền, dự kiến diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 17 - 19/12 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, bà Shyama Kuruvilla, Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền toàn cầu của WHO - được thành lập năm 2022 - cho biết, phần lớn các quốc gia thành viên WHO ước tính có từ 40 - 90% dân số đang sử dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Theo bà, đây đã trở thành một thực tế mang tính toàn cầu.

"Trong bối cảnh khoảng một nửa dân số thế giới vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế thiết yếu, y học cổ truyền thường là hình thức chăm sóc y tế gần nhất, thậm chí là duy nhất đối với nhiều cộng đồng", bà Kuruvilla nhấn mạnh. Đối với nhiều người khác, y học cổ truyền là lựa chọn ưu tiên bởi tính cá thể hóa, toàn diện, phù hợp với bối cảnh sinh học - văn hóa và chú trọng nâng cao sức khỏe tổng thể, thay vì chỉ điều trị triệu chứng bệnh.

Theo WHO, y học cổ truyền bao gồm các thực hành và tri thức y học hình thành từ nhiều bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau, có trước y học hiện đại. Phương pháp này thường dựa trên các liệu pháp có nguồn gốc từ thiên nhiên và tiếp cận toàn diện nhằm khôi phục sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và môi trường sống.

Nhu cầu đối với y học cổ truyền trên toàn cầu đang gia tăng, do sự gia tăng của các bệnh mạn tính, các vấn đề sức khỏe tâm thần, căng thẳng trong cuộc sống hiện đại cũng như nhu cầu tìm kiếm những mô hình chăm sóc sức khỏe mang ý nghĩa lâu dài. Tuy nhiên, WHO cho biết hiện chưa đến 1% tổng ngân sách nghiên cứu y tế toàn cầu được phân bổ cho lĩnh vực này, cho thấy khoảng trống lớn giữa nhu cầu thực tiễn và đầu tư khoa học.

Hội nghị cấp cao sắp tới của WHO về y học cổ truyền sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cộng đồng bản địa trên toàn thế giới. Các đại biểu sẽ thảo luận việc triển khai Chiến lược toàn cầu của WHO về y học cổ truyền giai đoạn đến năm 2034, nhằm thúc đẩy y học cổ truyền, bổ trợ và tích hợp dựa trên bằng chứng khoa học; đồng thời đưa ra định hướng về quản lý, hợp tác đa bên và bảo tồn tri thức bản địa.

Thư viện số toàn cầu về y học cổ truyền - nền tảng đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực này - không chỉ cung cấp kho dữ liệu khoa học đồ sộ mà còn đóng vai trò kết nối tri thức bản địa, đa dạng sinh học với các chính sách y tế hiện đại, góp phần đưa y học cổ truyền tham gia sâu rộng hơn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

(Theo UN News)