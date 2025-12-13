WHO khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ

(Ảnh minh họa: UNICEF)

Tuyên bố mới nhất được WHO đưa ra sau khi hoàn tất rà soát mới nhất đối với các bằng chứng khoa học trên phạm vi toàn cầu.

Cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine của WHO diễn ra ngày 27/11, trong đó các chuyên gia đã phân tích 31 công trình nghiên cứu lớn được công bố trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 8/2025. Các nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ nhiều quốc gia, xem xét cả vaccine nói chung lẫn các loại vaccine có chứa thiomersal - một chất bảo quản từng được sử dụng nhằm ngăn ngừa nhiễm khuẩn trong các lọ vaccine đa liều.

Theo kết luận của ủy ban, kết quả rà soát tiếp tục củng cố hồ sơ an toàn tích cực của các loại vaccine được sử dụng cho trẻ em và phụ nữ mang thai, đồng thời xác nhận không có mối liên hệ nhân quả nào với rối loạn phổ tự kỷ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng xem xét những lo ngại liên quan đến một số loại vaccine có chứa lượng rất nhỏ muối nhôm, thành phần giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Đánh giá này dựa trên các nghiên cứu kéo dài hơn 2 thập kỷ, trong đó có một nghiên cứu quy mô lớn tại Đan Mạch theo dõi trẻ em sinh ra trong giai đoạn 1997 - 2018.

Ủy ban của WHO kết luận rằng các bằng chứng khoa học không cho thấy bất kỳ mối liên quan nào giữa lượng nhôm vi lượng trong vaccine và chứng tự kỷ, đồng thời nhấn mạnh rằng các thành phần này đã được sử dụng an toàn trong nhiều thập niên.

Sau đợt rà soát, WHO tiếp tục tái khẳng định các kết luận đã được đưa ra trong các năm 2002, 2004 và 2012, theo đó: "Vaccine, bao gồm cả vaccine có chứa thiomersal và/hoặc nhôm, không gây ra chứng tự kỷ".

WHO kêu gọi các chính phủ bảo đảm rằng chính sách tiêm chủng quốc gia được xây dựng trên cơ sở khoa học vững chắc, nhấn mạnh rằng "các nỗ lực tiêm chủng cho trẻ em trên toàn cầu là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong việc cải thiện sức khỏe, sinh kế và sự thịnh vượng của xã hội".

Theo ước tính của WHO, trong hơn 50 năm qua, vaccine đã giúp cứu sống ít nhất 154 triệu người trên toàn thế giới.

Thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ xuất hiện trở lại các tranh luận chính trị liên quan đến vaccine. Trước đó, WHO từng cảnh báo không nên khơi lại những giả thuyết đã bị bác bỏ về mối liên hệ giữa vaccine và tự kỷ, khẳng định rằng hàng chục năm nghiên cứu độc lập đều đi đến cùng một kết luận: vaccine an toàn, hiệu quả và có vai trò thiết yếu đối với y tế công cộng toàn cầu.