Rút sổ tiết kiệm về quê xây nhà 3 tỷ đồng sống cùng gia đình chồng, người phụ nữ bày tỏ: “Ước gì biết điều này sớm hơn”

Nhà thiết kế họ Ngô (Quảng Đông, Trung Quốc) nhận được sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện về quê xây nhà sống cùng cả gia đình chồng. Vợ chồng cô Ngô đã rút tiền tiết kiệm 800.000 NDT (gần 3 tỷ đồng) cho chi phí cải tạo, trang trí nội thất căn nhà 5 tầng.

Ngôi nhà của gia đình chồng cô Ngô trước và sau cải tạo

Hai vợ chồng cô bắt đầu xây dựng nhà mới khi nền móng nhà cũ của bố mẹ bị cong vênh, gây nguy hiểm. Dù cả cô Ngô và chồng đều làm trong ngành thiết kế nhưng họ vẫn gặp một số khó khăn gây gián đoạn trong quá trình này do yếu tố thời tiết mưa ẩm kéo dài.

Người phụ nữ và chồng sống ở tầng 4 và tầng 5 vì họ thích quang cảnh thoáng đãng, không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Tầng 1 là không gian chung, chị gái chồng sống ở tầng 2 còn bố mẹ chồng cô Ngô chọn phòng tầng 3 để không cần đi lại nhiều. Theo cô Ngô, mỗi tầng trong căn nhà có phong cách thiết kế riêng biệt.

“Bố mẹ chồng tôi thích sự đơn giản, đồ dùng cũng khác với thế hệ trẻ. Họ không có nhiều yêu cầu, chỉ nói cần một căn bếp và ban công là đủ, đồ đạc cũng tương đối đơn giản. Chúng tôi sống tự lập và tôn trọng lẫn nhau”, cô Ngô cho biết.

Không gian sống của vợ chồng cô Ngô

Tại không gian tầng 4 và tầng 5, nhà thiết kế này có thể thoải mái bộc lộ cá tính riêng trong việc bài trí, lựa chọn nội thất. “Nhà tôi cũng có nhiều cửa sổ vì tôi thích nhiều ánh sáng mặt trời. Hầu hết mọi người đều không thích cửa sổ lớn vì chi phí và lo nắng nóng. Vì vậy tôi cân nhắc thiết kế cửa sổ dài, so le để đảm bảo ánh sáng tự nhiên mà không gây nóng”, cô Ngô nói.

Cô Ngô vẫn làm việc tại trung tâm thành phố, thời gian di chuyển mỗi ngày khoảng 3 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ cho biết vợ chồng cô từng thuê nhà nhưng môi trường xung quanh quá ồn ào, không phù hợp để nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc. Vì vậy, việc được sống trong căn nhà của chính mình vẫn mang lại cảm giác thoải mái hơn. Cô Ngô nhận xét những người hàng xóm xung quanh đều thân thiện, gần gũi, chào hỏi nhau mỗi khi gặp gỡ.

Người phụ nữ này thích dành thời gian ở nhà vào cuối tuần

“Mỗi ngày tôi ra khỏi nhà từ 7h sáng và trở về khoảng 9h tối nhưng tôi vẫn cảm thấy xứng đáng với không gian sống này. Ước gì tôi biết việc chuyển về quê thoải mái thế này sớm hơn thì tôi đã không tốn nhiều thời gian lựa chọn, chuyển nhà thuê”, người phụ nữ sinh năm 1990 bộc bạch.

Vào cuối tuần, cô Ngô thích ở nhà và trang trí căn phòng riêng, mời bạn bè đến ăn tối trên sân thượng hoặc cắm hoa. Người phụ nữ còn trồng nhiều hoa và cây xanh trên sân thượng để giải tỏa stress, thêm sắc xanh cho không gian sống.

Không gian tầng thượng nhiều cây xanh

“Tôi từng khao khát cuộc sống thành thị nhộn nhịp. Thế nhưng giờ đây, khi ngắm nhìn khung cảnh thôn quê qua khung cửa sổ, không còn những tòa nhà chọc trời trước mắt, tôi nhận ra cuộc sống giản dị này mang lại cảm giác bình yên hơn. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với tôi của 10 năm về trước. Dù sao, lựa chọn nơi ở phù hợp vẫn là khía cạnh người trưởng thành cần chú ý để hạnh phúc hơn”, cô Ngô chia sẻ.

(Theo Toutiao)