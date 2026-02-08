Phần này của con lợn được ví như “tinh hoa”: Vừa rẻ, vừa ngon, giúp đẹp da, bổ máu, tốt cho phổi

Thoạt nhìn bình thường, nhưng đây lại là phần nội tạng được nhiều người ưa chuộng vì giòn ngon, dễ chế biến và có giá thành không quá cao.

Theo quan niệm dân gian và y học cổ truyền phương Đông, dạ dày lợn có tính ấm, vị ngọt, được cho là có tác dụng bổ trung ích khí, dưỡng huyết và an thần. Thành phần của dạ dày lợn chứa protein, trong đó có collagen cùng một số vi chất cần thiết cho cơ thể. Collagen là loại protein cấu trúc quan trọng đối với da, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc.

Vì vậy, nhiều người tin rằng ăn dạ dày lợn thường xuyên có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng da khô, da chảy xệ và làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn.

Không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ, dạ dày lợn còn được cho là có lợi cho những người thể trạng suy nhược, thiếu máu nhẹ hoặc hay mệt mỏi. Trong y học cổ truyền, thực phẩm này được xếp vào nhóm giúp bồi bổ khí huyết, cải thiện tình trạng da xanh xao, tay chân lạnh do khí huyết kém lưu thông. Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, tác dụng “bổ máu” chủ yếu đến từ hàm lượng protein và một phần sắt trong nội tạng, chứ không phải là “thần dược” như nhiều lời truyền miệng.

Một công dụng khác thường được nhắc tới là “thanh phổi”. Theo lý luận Đông y, phổi liên quan mật thiết đến da và lông tóc, khi phổi bị “nhiệt” có thể khiến da khô, lỗ chân lông to. Một số quan điểm cho rằng các thành phần giàu đạm và chất nhầy tự nhiên trong dạ dày lợn có thể hỗ trợ cơ thể điều hòa tốt hơn.

Dù có những giá trị dinh dưỡng nhất định, dạ dày lợn vẫn là nội tạng động vật, chứa cholesterol và chất béo. Người có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ tiêu hóa yếu nên thận trọng khi sử dụng. Việc chế biến cũng cần đảm bảo vệ sinh kỹ lưỡng để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Trong bối cảnh nhiều người quan tâm đến ăn uống lành mạnh, dạ dày lợn có thể là một lựa chọn đa dạng cho thực đơn nếu dùng ở mức hợp lý. Không có thực phẩm nào là “tinh hoa” tuyệt đối, nhưng khi được chế biến đúng cách và ăn điều độ, những nguyên liệu quen thuộc như dạ dày lợn vẫn có thể góp phần bổ sung dinh dưỡng và làm phong phú bữa ăn hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu