Dọn nhà đón Tết đừng bỏ qua chiếc lò vi sóng bốc mùi, đầy vi khuẩn: 4 mẹo làm sạch chỉ trong 3 phút

Không chỉ gây mùi khó chịu, môi trường ẩm và kín còn tạo điều kiện cho vi khuẩn như Escherichia coli và Salmonella sinh sôi. Đặc biệt khi rã đông thịt sống, nếu vi khuẩn còn sót lại trong khoang lò và tiếp tục bị hâm nóng nhiều lần, vết bẩn sẽ càng khó làm sạch, hiệu suất hoạt động giảm, thậm chí có nguy cơ phát sinh cháy nổ nếu dầu mỡ bám lâu ngày.

Ngoài khoang bên trong, tay cầm và bảng điều khiển của lò vi sóng cũng là nơi tích tụ vi khuẩn do tiếp xúc tay thường xuyên. Không ít người lau lò vi sóng theo kiểu “càng mạnh càng sạch”, nhưng thực tế cần đúng phương pháp mới đạt hiệu quả.

4 cách làm sạch lò vi sóng chỉ trong 3 phút

Cách làm chung là tạo hơi nước nóng để làm mềm vết bẩn, sau đó lau lại bằng khăn khô hoặc miếng bọt biển mềm.

- Dùng chanh: Vắt nước một quả chanh vào một bát nước, thả cả vỏ vào, cho vào lò vi sóng quay ở công suất cao khoảng 3 phút. Không mở cửa ngay mà chờ thêm 5 phút để hơi nước lan tỏa, rồi dùng khăn lau sạch bên trong và bên ngoài. Tinh dầu chanh giúp khử mùi và làm tan dầu mỡ.

- Dùng giấm trắng: Pha 2 thìa canh giấm với một bát nước, quay 3 phút ở công suất cao, chờ 5 phút rồi lau lại. Hơi nước giấm giúp làm mềm cặn bẩn và khử mùi hiệu quả.

- Dùng nước rửa chén: Cho một thìa cà phê nước rửa chén vào bát nước, quay 3 phút, đợi 5 phút rồi lau. Phương pháp này phù hợp với vết dầu mỡ dày.

- Dùng baking soda: Làm ẩm khăn hoặc bàn chải đánh răng cũ, chấm baking soda rồi chà trực tiếp lên vết bẩn. Sau đó lau lại bằng khăn ẩm và để khô tự nhiên. Baking soda có tác dụng khử mùi và tẩy nhẹ an toàn.

6 “ổ vi khuẩn” khác trong bếp ít ai để ý

Không chỉ lò vi sóng, nhiều vật dụng quen thuộc trong bếp cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

- Bình giữ nhiệt nếu dùng lâu ngày hoặc vệ sinh không kỹ, vòng silicone bên trong có thể ngả vàng, xuất hiện đốm đen và mùi hôi. Nên rửa bằng nước nóng và bàn chải mềm sau mỗi lần sử dụng, tránh dùng miếng cọ cứng làm hỏng lớp phủ.

- Dao gọt vỏ có nhiều khe nhỏ dễ mắc cặn thực phẩm. Nếu không rửa sạch và lau khô hoàn toàn, vi khuẩn sẽ tích tụ. Có thể dùng bàn chải nhỏ chấm baking soda để làm sạch kỹ hơn.

- Thớt là nơi dễ xảy ra lây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín. Có thể rắc baking soda lên bề mặt, đổ giấm trắng, chà bằng miếng rửa chén, để 5 phút rồi rửa sạch và phơi khô tự nhiên.

- Bồn rửa chén thường tích tụ dầu mỡ và cặn thức ăn, tạo mùi hôi khi vi khuẩn phân hủy. Có thể ngâm bồn với nước ấm pha baking soda, sau đó chà rửa và xả sạch.

- Tủ lạnh nếu bảo quản thịt sống không đúng cách, nước rỉ ra có thể làm nhiễm bẩn thực phẩm khác. Nên lau thành tủ bằng dung dịch giấm pha loãng, tháo các khay ra vệ sinh riêng và lau khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

- Miếng rửa chén là vật dụng chứa lượng vi khuẩn cao do luôn ẩm ướt. Cần vắt khô sau khi dùng và thay mới định kỳ. Có thể tiệt trùng bằng cách ngâm nước nóng hoặc quay trong lò vi sóng khi đã làm ướt hoàn toàn.

Giữ bếp sạch không chỉ giúp khử mùi mà còn giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Những thao tác nhỏ như lau lò vi sóng sau khi dùng, thay miếng rửa chén định kỳ hay bảo quản thực phẩm đúng cách có thể góp phần bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: HK01