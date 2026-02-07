Sau khi uống rượu bia, hãy nhớ “2 nên – 5 không”: Gan và cả cơ thể cảm ơn bạn rất nhiều!

Để giảm các tác hại của rượu bia, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) lưu ý cơ thể con người có khả năng tự phục hồi khá tốt nếu được hỗ trợ đúng cách. Thay vì tìm kiếm một “liều thuốc giải rượu thần kỳ”, điều quan trọng là giúp cơ thể bù nước, bù điện giải, ổn định đường huyết và cho gan đủ thời gian để làm việc. Theo đó, bác sĩ Hoàng chỉ ra 2 điều nên làm và 5 điều nên tránh sau khi uống rượu bia.

Uống rượu bia là điều khó tránh trong các buổi tiệc.

Nên bù nước

Theo bác sĩ Hoàng, sau khi uống rượu bia, uống nhiều nước lọc là việc cần làm sớm nhất. Nước giúp pha loãng rượu còn sót lại trong dạ dày, giảm kích ứng niêm mạc tiêu hóa và hỗ trợ thận đào thải các chất chuyển hóa của rượu. Trong trường hợp người uống rượu bia bị nôn ói nhiều, mệt lả, choáng váng, có thể sử dụng dung dịch điện giải pha đúng hướng dẫn để bù nước và khoáng chất. Điều này giúp hạn chế tình trạng chóng mặt, nhức đầu, chuột rút do mất nước.

Bên cạnh nước lọc, một số loại đồ uống tự nhiên có thể mang lại lợi ích nếu dùng đúng thời điểm và liều lượng. Nước cam, nước chanh cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa; gừng giúp giảm buồn nôn, làm ấm bụng; mật ong chứa fructose có thể hỗ trợ phần nào quá trình chuyển hóa ở gan. Nước mía, nước dừa giúp bổ sung đường và khoáng chất bị hao hụt sau một đêm “quá chén”.

Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng lưu ý, người có dạ dày yếu không nên uống nước chua khi đang quá đói để tránh làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

Nên ăn nhẹ để gan có thêm năng lượng

Bác sĩ Hoàng cho hay, sau khi uống rượu bia, ăn các món dễ tiêu như: cháo loãng, súp, mì nước, canh rau là lựa chọn phù hợp. Đặc biệt, cháo đậu xanh được nhiều người lựa chọn vì vừa cung cấp nước, vừa giúp gan có thêm năng lượng mà không tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Chuối là nguồn kali dồi dào, giúp ổn định tim mạch, giảm run tay và mệt mỏi.

5 điều nên tránh

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo, sau khi uống rượu bia, tuyệt đối không lái xe, không bơi, không làm việc trên cao và không vận hành máy móc.

Nhiều người sau uống rượu bia dùng caffeine trong cà phê hoặc nước tăng lực có thể giúp bớt buồn ngủ và tăng khả năng tỉnh táo. Tuy nhiên, điều này không làm phản xạ và khả năng phán đoán trở lại bình thường. Nhiều người cảm thấy mình “tỉnh táo” sau khi uống cà phê, nhưng thực chất vẫn đang trong trạng thái “tỉnh táo giả”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng nếu cố làm việc nguy hiểm. Do đó, tuyệt đối không sử dụng đồ uống có caffeine sau khi uống rượu bia.

Dấu hiệu nguy hiểm sau khi uống rượu bia

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh, nếu người uống rượu bia có các dấu hiệu nặng như: thở chậm, da lạnh, môi tím, nôn liên tục, co giật, hôn mê, việc gọi cấp cứu là lựa chọn duy nhất đúng. Ngộ độc rượu không phải là tình trạng “ngủ một giấc là khỏi” mà là cấp cứu y khoa, cần được can thiệp kịp thời.

Về lâu dài, cách tốt nhất vẫn là kiểm soát lượng rượu bia ngay từ đầu. Nhiều khuyến cáo quốc tế cho rằng nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá một đơn vị cồn. Một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (một ly); 25 ml rượu mạnh. Đồng thời nên có những ngày hoàn toàn không uống để gan được nghỉ ngơi.

Giữa các bữa nhậu, việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc giúp gan phục hồi tốt hơn. Theo bác sĩ Hoàng, một lối sống biết điểm dừng mới chính là “thuốc giải rượu” bền vững và thực sự hiệu quả nhất cho sức khỏe lâu dài.