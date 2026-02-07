Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiên

Trong nỗ lực kiểm soát đường huyết, không ít người vẫn giữ quan niệm rằng chỉ có thuốc mới đóng vai trò quyết định, còn thực phẩm – đặc biệt là trái cây – lại bị xem như “kẻ thù” vì chứa đường. Nhiều bệnh nhân tiểu đường thậm chí loại bỏ hoàn toàn trái cây khỏi khẩu phần ăn, hoặc chỉ ăn một cách dè dặt, thiếu khoa học. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy: nếu lựa chọn đúng và ăn đúng cách, một số loại trái cây không những không làm tăng đường huyết mà còn hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, được ví như những “insulin tự nhiên”.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Văn T. (chuyên gia Nội tiết – Đái tháo đường), chế độ ăn uống đóng vai trò song hành với thuốc trong kiểm soát đường huyết:

“Thuốc giúp điều chỉnh rối loạn chuyển hóa, nhưng thực phẩm – đặc biệt là thực phẩm giàu chất xơ, vi chất và hợp chất sinh học – lại giúp cải thiện độ nhạy insulin, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Việc kiêng khem cực đoan, nhất là loại bỏ hoàn toàn trái cây, có thể khiến người bệnh thiếu hụt dưỡng chất và khó duy trì kiểm soát đường huyết lâu dài.”

Trên thực tế, bốn loại trái cây dưới đây được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết, nếu được sử dụng hợp lý.

Ổi có chỉ số đường huyết thấp và chất xơ cao giúp ổn định đường huyết.

Ổi: Ít đường, giàu chất xơ và crom – “trợ thủ” của insulin

Ổi là một trong những loại trái cây hiếm hoi có hàm lượng đường thấp nhưng lại rất giàu chất xơ hòa tan. Đặc biệt, ổi chứa crom – một vi chất quan trọng tham gia vào quá trình dung nạp glucose của cơ thể. Crom giúp tăng độ nhạy của tế bào với insulin, từ đó hỗ trợ glucose đi vào tế bào tốt hơn và giảm tình trạng kháng insulin, vốn là nguyên nhân cốt lõi của tiểu đường type 2.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong ổi giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt sau bữa ăn. Nhờ vậy, ổi trở thành lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết hàng ngày.

Để phát huy tối đa lợi ích, nên ăn ổi nguyên quả, cả vỏ, vì phần vỏ chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Tránh ép nước ổi, bởi quá trình này phá vỡ cấu trúc chất xơ, khiến đường được hấp thu nhanh hơn. Mỗi ngày chỉ nên ăn 1–2 quả ổi cỡ vừa và không nên ăn khi bụng đói để tránh kích ứng dạ dày.

Chất xơ trong cherry làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, ngăn chặn việc chuyển hóa đường quá nhanh vào máu

Cherry: “Chuyên gia” kiểm soát đường huyết nhờ anthocyanin

Cherry (anh đào) có chỉ số đường huyết rất thấp, chỉ khoảng 22, thuộc nhóm trái cây an toàn với người tiểu đường. Điểm đặc biệt của cherry nằm ở hàm lượng anthocyanin – một hợp chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ức chế enzyme alpha-glucosidase, từ đó làm chậm quá trình phân giải tinh bột thành đường.

Ngoài ra, cherry còn chứa pectin, một dạng chất xơ hòa tan có thể “giữ” đường lại trong ruột, giúp đường được hấp thu từ từ vào máu. Cơ chế “kiểm soát kép” này giúp đường huyết ổn định hơn, hạn chế các đợt tăng – giảm đột ngột gây mệt mỏi và biến chứng lâu dài.

Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm từ cherry đều tốt cho người tiểu đường. Cherry đóng hộp, cherry khô hoặc ngâm siro thường chứa nhiều đường bổ sung, có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Tốt nhất nên chọn cherry tươi và chỉ ăn khoảng 10–15 quả mỗi ngày, tránh lạm dụng dù loại quả này có GI thấp.

Bưởi có chỉ số GI chỉ khoảng 25, giúp đường được giải phóng vào máu một cách chậm rãi

Bưởi: Flavonoid naringin giúp cải thiện kháng insulin

Bưởi từ lâu đã được biết đến là loại trái cây hỗ trợ giảm cân và tốt cho tim mạch. Với người kiểm soát đường huyết, bưởi còn mang lại lợi ích nhờ chứa naringin – một flavonoid tự nhiên có khả năng kích thích tế bào beta tuyến tụy tiết insulin và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Chỉ số đường huyết của bưởi khá thấp, khoảng 25, cùng với hàm lượng chất xơ cao giúp làm chậm hấp thu đường và ổn định đường huyết sau ăn. Ngoài ra, bưởi còn giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm – yếu tố liên quan chặt chẽ đến tiến triển của tiểu đường.

Dù vậy, bưởi cũng có những điều cấm kỵ nhất định. Nên ăn bưởi sau bữa ăn khoảng 1 giờ, mỗi lần chỉ khoảng 1/4 quả và tránh ăn khi đói. Đặc biệt, bưởi có thể tương tác với một số thuốc hạ đường huyết, làm tăng tác dụng thuốc và gây hạ đường huyết quá mức. Người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa bưởi vào chế độ ăn thường xuyên.

150g quả bơ cung cấp dưới 1g đường giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn

Bơ: Chất béo lành mạnh giúp “làm phẳng” đường huyết

Thoạt nhìn, bơ với kết cấu béo ngậy dễ khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, bơ lại có chỉ số đường huyết cực thấp, chỉ khoảng 15, và gần như không gây tăng đường huyết sau ăn. Lợi ích lớn nhất của bơ đến từ axit béo không bão hòa đơn, giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn quá mức.

Nhờ đó, bơ giúp giảm các đợt dao động đường huyết, đặc biệt có lợi với những người dễ tăng đường huyết sau bữa ăn. Ngoài ra, bơ còn cung cấp kali, magie và vitamin nhóm B – những dưỡng chất quan trọng cho hệ thần kinh và tim mạch.

Tuy nhiên, do bơ giàu năng lượng, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng nửa quả. Cách tốt nhất là kết hợp bơ với các thực phẩm khác như bánh mì nguyên cám, trứng luộc hoặc salad rau xanh để tạo nên bữa ăn cân bằng, tránh mất cân đối dinh dưỡng.

Bốn loại trái cây trên thường được gọi là “insulin tự nhiên” vì khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết thông qua nhiều cơ chế sinh học khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây không phải là thuốc và không thể thay thế điều trị y tế.

Việc kiểm soát đường huyết hiệu quả cần sự kết hợp đồng bộ giữa dùng thuốc theo chỉ định, chế độ ăn uống khoa học, vận động đều đặn và theo dõi đường huyết định kỳ. Khi được sử dụng đúng cách, trái cây không còn là “nỗi lo” mà trở thành một phần quan trọng giúp người bệnh duy trì sức khỏe, cải thiện chất lượng sống và phòng ngừa biến chứng lâu dài của tiểu đường.