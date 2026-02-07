Cảnh báo nguy cơ từ sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố cereulide

Trước cảnh báo từ hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm của Liên minh châu Âu (RASFF) và cơ quan chức năng một số nước châu Á về sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm độc tố cereulide, nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang được các địa phương đặc biệt lưu ý.

Đến nay, Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc nào được xác nhận liên quan đến độc tố này. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập qua hàng nhập khẩu, hàng xách tay hoặc các kênh phân phối không chính ngạch vẫn hiện hữu, trong bối cảnh thị trường sữa ngày càng đa dạng về chủng loại và hình thức tiêu thụ.

Trên địa bàn Đắk Lắk, các sản phẩm như sữa công thức cho trẻ nhỏ, sữa dinh dưỡng cho người cao tuổi, sữa đặc trị… được phân phối rộng rãi qua siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, đại lý nhỏ lẻ và kênh trực tuyến. Trong khi đó, một bộ phận người tiêu dùng vẫn có thói quen chọn sản phẩm theo thương hiệu, bao bì mà chưa quan tâm đầy đủ đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và nguy cơ ô nhiễm vi sinh, độc tố.

Theo ông Trần Quang Hưng - Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế Đắk Lắk, cereulide là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra khi thực phẩm bị nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất, chế biến hoặc bảo quản không bảo đảm. Độc tố này bền nhiệt, không bị phá hủy khi đun sôi hoặc pha bằng nước nóng. Biểu hiện ngộ độc thường là buồn nôn, nôn, đau bụng, co thắt; trường hợp nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, có thể tổn thương gan và gây biến chứng nguy hiểm.

Trước tình hình trên, ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết ngành Y tế đã tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa và sản phẩm dinh dưỡng, nhất là hàng nhập khẩu và kinh doanh qua môi trường mạng; đồng thời kịp thời tiếp nhận, xử lý các cảnh báo theo quy định.

Song song đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm hướng dẫn người dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Khi xảy ra nghi ngờ ngộ độc, các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, điều trị, đồng thời phối hợp liên ngành để kiểm soát nguy cơ lan rộng.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng sữa và sản phẩm dinh dưỡng có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành, còn hạn sử dụng; không dùng sản phẩm thuộc diện thu hồi hoặc có dấu hiệu bất thường. Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi sử dụng, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.