Chế độ dinh dưỡng giúp người bệnh đái tháo đường đón Tết an toàn

Mỗi dịp Tết, bánh chưng, thịt đông, nem rán… là hương vị đoàn viên quen thuộc. Tuy nhiên, với người bệnh đái tháo đường, đây cũng là thời điểm dễ mất kiểm soát đường huyết. Tâm lý kiêng khem quá mức rồi "ăn bù" sau đó càng khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn hơn.

Theo khuyến cáo dinh dưỡng hiện đại từ các tổ chức chuyên ngành như Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) hay Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), người bệnh không cần loại bỏ hoàn toàn món ăn ngày Tết, mà nên áp dụng cách ăn linh hoạt, bền vững: chọn đúng loại thực phẩm, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động, dùng thuốc đều đặn.

Nguyên tắc ăn Tết an toàn

Duy trì thuốc đúng giờ: Dù sinh hoạt thay đổi trong dịp lễ, người bệnh vẫn phải uống thuốc hoặc tiêm insulin đúng chỉ định. Đây là yếu tố nền tảng giúp giữ đường huyết ổn định.

Chia nhỏ bữa ăn: Không nên nhịn bữa để "dành bụng" cho tiệc lớn. Ăn quá nhiều trong một lần dễ làm đường huyết tăng vọt. Hãy giữ các bữa chính - phụ hợp lý trong ngày.

Kiểm soát tinh bột: Nếu đã ăn một miếng bánh chưng, cần giảm phần cơm, xôi hoặc bún trong cùng bữa. Chỉ nên chọn một nguồn tinh bột chính để tránh dư thừa Glucid.

Ưu tiên rau xanh: Ăn rau trước giúp tăng chất xơ, làm chậm hấp thu đường và tạo cảm giác no sớm, từ đó hạn chế các món nhiều năng lượng.

Món nhiều năng lượng ăn có chừng mực: Thịt kho, nem rán vẫn có thể ăn nhưng với lượng nhỏ. Tránh tâm lý "cấm tuyệt đối" rồi ăn mất kiểm soát.

Bên cạnh ăn uống, người bệnh nên duy trì vận động nhẹ như đi bộ sau bữa ăn và theo dõi đường huyết thường xuyên hơn trong dịp Tết.

Gợi ý thực đơn 1 ngày (người bệnh đái tháo đường type 2, khoảng 50kg):

Hiểu rõ "ăn bao nhiêu là đủ" giúp người bệnh tự tin tận hưởng không khí sum họp mà vẫn kiểm soát tốt sức khỏe. Khi chế độ ăn hợp lý đi cùng tuân thủ điều trị, mâm cơm Tết sẽ không còn là nỗi lo mà trở thành niềm vui trọn vẹn đầu năm mới.