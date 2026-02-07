5 thói quen khiến trái tim ‘lâm nguy’, đột quỵ ‘chực chờ’: Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết

Khi nói đến tim mạch, nhiều người nghĩ ngay tới ăn uống và thuốc lá. Nhưng theo các bác sĩ tim mạch, có những thói quen tưởng như rất “bình thường” lại âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ. Đáng nói, không ít người đang duy trì chúng mỗi ngày mà không hề hay biết.

5 thói quen thúc đẩy bệnh tim và đột quỵ

Ít vận động

Lười vận động có hại cho tim mạch và tăng nguy cơ đột quỵ (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Christopher Broyd, bác sĩ tư vấn tim mạch tại Bệnh viện Nuffield Health Brighton (Vương quốc Anh), lối sống ít vận động là yếu tố nguy cơ phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ.

Ngồi nhiều khiến cân nặng tăng, cholesterol và huyết áp cũng dễ vượt ngưỡng an toàn. Tất cả đều gây áp lực trực tiếp lên hệ tim mạch.

Bác sĩ cho biết, không nhất thiết phải tập nặng hay đến phòng gym mỗi ngày. Đi bộ, giãn cơ, đạp xe tại chỗ hay vận động 10 phút nhiều lần trong ngày cũng đã có lợi cho tim.

Căng thẳng kéo dài

Áp lực công việc, gánh nặng gia đình, lo toan tài chính kéo dài là những dạng căng thẳng có thể tác động xấu tới tim.

Theo bác sĩ Broyd, căng thẳng mạn tính làm tăng huyết áp, thúc đẩy phản ứng viêm và làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Nó còn khiến nhiều người tìm đến cách đối phó không lành mạnh như ăn quá mức, hút thuốc lá hoặc ngủ kém.

Vận động nhẹ, thiền, hít thở sâu hoặc yoga được khuyến nghị như những cách giúp giải tỏa căng thẳng, ổn định nhịp tim và cải thiện tâm trạng.

Thức khuya

Thức khuya (Ảnh minh họa).

Thức khuya, thiếu ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn gây rối loạn quá trình phục hồi tự nhiên của tim mạch.

Theo cảnh báo của bác sĩ, ngủ kém làm tăng huyết áp, góp phần gây béo phì và ảnh hưởng tới nhịp sinh học. Một số rối loạn như ngưng thở khi ngủ còn liên quan trực tiếp tới bệnh tim.

Giải pháp được khuyến cáo là duy trì giờ ngủ - thức cố định mỗi ngày. Tránh cà phê, rượu bia và nicotine vào buổi tối. Ưu tiên các hoạt động thư giãn trước khi đi ngủ.

Thường xuyên ở trong nhà, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể dẫn tới thiếu vitamin D. Đây là yếu tố được ghi nhận liên quan tới huyết áp cao, viêm mạn tính và nguy cơ bệnh tim.

Vào mùa đông hoặc với người làm việc trong nhà, tình trạng này càng phổ biến. Các chuyên gia khuyên nên ra ngoài 15 - 30 phút mỗi ngày, nhất là buổi sáng, để cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên.

Đi bộ, ngồi công viên, ăn trưa ngoài trời hay làm vườn đều là những cách đơn giản để nạp vitamin D an toàn.

Sống cô lập, ít kết nối xã hội

Sống cô lập (Ảnh minh họa).

Cảm giác cô đơn không chỉ ảnh hưởng tinh thần. Nó còn tác động tiêu cực tới trái tim. Theo bác sĩ Broyd, sự cô đơn có thể làm tăng căng thẳng, huyết áp và làm suy yếu hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy người thường xuyên cảm thấy cô đơn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Việc chủ động kết nối với gia đình, bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc các hoạt động cộng đồng được xem là một phần quan trọng của chăm sóc tim mạch toàn diện.

Trái tim không chỉ cần thuốc men hay chế độ ăn hợp lý. Những thói quen nhỏ trong đời sống hàng ngày cũng có thể quyết định sức khỏe tim về lâu dài. Nhận diện sớm và điều chỉnh kịp thời chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ cơ quan quan trọng bậc nhất của cơ thể.