Điều trị thành công ca Whitmore nguy kịch

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Phú Thọ) vừa điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh Whitmore nặng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Người bệnh nam, 54 tuổi, có nhiều bệnh nền, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.

Trước nhập viện hai ngày, người bệnh sốt cao, ho, khó thở. Dù tự dùng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ, tình trạng hô hấp xấu dần nên được đưa đi cấp cứu. Ban đầu, người bệnh được chẩn đoán viêm phổi nặng trên nền đái tháo đường, điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, sau hai ngày, bệnh diễn tiến nhanh sang suy hô hấp nặng, tụt huyết áp, rơi vào sốc nhiễm khuẩn.

Người bệnh được chuyển hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch và làm xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh. Kết quả nuôi cấy xác định nhiễm Burkholderia pseudomallei - vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ điều chỉnh phác đồ kháng sinh đặc hiệu kết hợp hồi sức toàn diện. Nhờ điều trị kịp thời, người bệnh dần thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và hết sốt sau gần một tuần. Sau 21 ngày điều trị, xét nghiệm không còn phát hiện vi khuẩn. Người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống theo phác đồ để phòng tái phát.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn sống trong đất và nước ô nhiễm. Vi khuẩn xâm nhập qua da trầy xước, đường hô hấp hoặc tiêu hóa, có thể gây nhiễm trùng huyết và áp xe ở nhiều cơ quan. Bệnh thường diễn tiến nặng ở người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch hoặc suy giảm miễn dịch.

Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và bệnh không lây trực tiếp từ người sang người. Để phòng ngừa, người dân nên hạn chế tiếp xúc đất, nước bẩn khi có vết thương hở; sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc ngoài trời; rửa sạch, sát khuẩn vết thương; ăn chín uống sôi và dùng nước sạch.

Khi có các biểu hiện như sốt cao kéo dài, ho, khó thở, đau nhức cơ hoặc xuất hiện ổ sưng nóng đỏ nghi áp xe, đặc biệt sau khi tiếp xúc môi trường đất, nước bẩn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm.