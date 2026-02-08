Bác sĩ tim mạch khẳng định: Thực hiện 5 điều này, mỡ máu giảm bất ngờ, bệnh tật tránh xa

Mặc dù không phải tất cả cholesterol đều xấu, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể gây hại.

Chuyên gia tim mạch tại tổ chức chăm sóc sức khỏe Nuffield Health (Vương quốc Anh) cho biết cholesterol “xấu” được gọi là lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL). Người này giải thích: “LDL vận chuyển chất béo và cholesterol đến các mô và lắng đọng chúng trong lớp lót của thành động mạch để tạo thành mảng bám.”

Mảng bám làm hạn chế lưu lượng máu và làm tăng “nguy cơ phát triển huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ. Mức LDL của bạn càng cao thì càng xảy ra nhiều sự tích tụ mảng bám”.

Ngược lại, cholesterol “tốt” được gọi là lipoprotein tỷ trọng cao (HDL). “HDL giúp giữ cho thành động mạch của chúng ta sạch sẽ và thông thoáng. HDL vận chuyển chất béo và cholesterol đến gan, nơi chúng có thể được xử lý và loại bỏ khỏi cơ thể,” chuyên gia nói thêm.

Khi cholesterol "xấu" tích tụ, chúng có thể hạn chế lưu lượng máu và làm tăng nguy cơ phát triển huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ. (Ảnh minh hoạ)

Làm gì để hạ mỡ máu?

Theo chuyên gia tim mạch, nếu bạn có cholesterol cao, có một số việc bạn có thể làm để hạ mỡ máu, giảm nguy cơ phát triển bệnh trong tương lai.

Những việc này bao gồm:

- Cải thiện mức độ hoạt động thể chất

- Ăn uống lành mạnh

- Bỏ hút thuốc

- Giảm lượng rượu bia

- Kiểm soát huyết áp

Các chuyên gia lưu ý rằng mọi người có thể bắt đầu với việc ăn uống lành mạnh. Lý do là điều này dễ “khởi xướng” hơn so với việc bỏ hút thuốc.

Để hạ mỡ máu, các thực phẩm nên tăng cường bao gồm:

- Trái cây

- Rau củ

- Ngũ cốc nguyên hạt

- Hạt và đậu

Tăng cường ăn trái cây, rau củ có thể giúp kiểm soát mỡ máu tốt hơn. (Ảnh minh hoạ)

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cho biết mọi người nên cố gắng ăn nhiều hơn:

- cá béo, như cá thu và cá hồi

- dầu ô liu, dầu hạt cải và các loại bơ/phết được làm từ những loại dầu này

- gạo lứt, bánh mì nguyên cám và mì ống làm từ lúa mì nguyên cám

- các loại hạt

- trái cây và rau củ

Đồng thời, NHS cũng khuyến nghị mọi người ăn ít hơn:

- bánh nhân thịt, xúc xích và thịt nhiều mỡ

- bơ, mỡ lợn

- kem và các loại phô mai cứng, như cheddar

- bánh ngọt và bánh quy

- thực phẩm có chứa dầu dừa hoặc dầu cọ

Làm thế nào để biết cholesterol của tôi có cao không?

Khi một người có cholesterol cao, họ có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Thay vào đó, họ sẽ biết khi đi xét nghiệm. “Đây là lý do tại sao mỡ máu cao thường được gọi là ‘tình trạng thầm lặng’ và đó là lý do vì sao việc kiểm tra mức cholesterol lại quan trọng đến vậy,” các chuyên gia tại Nuffield cảnh báo.

Tuy nhiên, họ cũng nói thêm: “Bạn có thể phát triển các triệu chứng của những bệnh liên quan đến chỉ số cholesterol cao, chẳng hạn như đau ngực, cảm giác thắt chặt ngực, khó thở, hoặc mệt mỏi và kiệt sức bất thường. Đôi khi, bạn cũng có thể thấy sự lắng đọng cholesterol có thể nhìn thấy được trên da xung quanh mí mắt.”