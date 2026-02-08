Kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại một số cửa khẩu đường bộ miền Bắc dịp Tết Nguyên đán

Đoàn công tác kiểm tra công tác giám sát, phòng, chống dịch tại khu vực xuất nhập cảnh cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Bộ Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi có nguy cơ xâm nhập qua cửa khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó có bệnh do virus Nipah, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa thành lập Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số cửa khẩu đường bộ trọng điểm khu vực miền Bắc.

Đoàn công tác do PGS.TS. Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn và Quảng Ninh; đồng thời trực tiếp kiểm tra thực tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) ngày 4/2/2026 và cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 5/2/2026 nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống kiểm dịch y tế biên giới trong việc giám sát, phát hiện sớm, xử trí kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh mới nổi, nguy hiểm có nguy cơ lây lan xuyên biên giới; đồng thời trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh, phương án tổ chức trực kiểm dịch, công tác giám sát y tế đối với người nhập cảnh và kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, khu vực giám sát y tế, khu cách ly tạm thời, cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu.

Qua kiểm tra cho thấy, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, các đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm dịch y tế dịp Tết Nguyên đán, kế hoạch giám sát và phòng, chống bệnh do virus Nipah; duy trì chế độ trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm túc các biện pháp giám sát, sàng lọc y tế đối với người nhập cảnh, bao gồm quan sát y tế, đo thân nhiệt từ xa, phát hiện triệu chứng lâm sàng và chủ động truyền thông phòng, chống dịch cho người nhập cảnh.

Công tác phối hợp liên ngành giữa kiểm dịch y tế, biên phòng, hải quan và các lực lượng liên quan tại cửa khẩu được duy trì thường xuyên, bảo đảm trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi có tình huống phát sinh. Theo báo cáo của các đơn vị và kết quả giám sát thực tế, trong thời gian từ ngày 1/1/2026 đến ngày 5/2/2026, tại hai cửa khẩu nêu trên không ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm ở hành khách nhập cảnh; không phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah tại cửa khẩu. Công tác giám sát dịch bệnh được triển khai liên tục, đúng quy trình, bảo đảm khả năng phát hiện sớm và xử trí kịp thời nếu có ca bệnh xâm nhập.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác ghi nhận các đơn vị đã chú trọng công tác chuẩn bị để xử trí ca bệnh nghi ngờ, trong đó bố trí khu vực cách ly tạm thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống lây nhiễm; trang bị cơ bản phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn; thực hiện đúng các nguyên tắc phòng, chống lây nhiễm trong quá trình làm nhiệm vụ. Hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu được tăng cường thông qua hệ thống bảng thông tin điện tử, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, đặc biệt về chuyên đề phòng, chống bệnh do virus Nipah, giúp người nhập cảnh nâng cao ý thức tự theo dõi sức khỏe và chủ động liên hệ với cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh do virus Nipah, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; duy trì giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đặc biệt đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các quốc gia, vùng lãnh thổ đang lưu hành bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; bảo đảm công tác thông tin, báo cáo đúng quy định; tăng cường phối hợp liên ngành và chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể phát sinh.