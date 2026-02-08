Đẻ rớt tại nhà, thay vì gọi 115, người nhà gọi xe công nghệ, em bé không qua khỏi

Ngày 8-2, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Gia An 115 TPHCM, cho biết ông cùng cộng sự vừa tiếp nhận một trường hợp đẻ rớt thương tâm.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tổng đài cấp cứu tiếp nhận cuộc gọi của gia đình chị C.T.H. (33 tuổi, ở phường Tân Tạo, TPHCM) đề nghị hỗ trợ vì đẻ rớt tại nhà. 15 phút sau, các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, ghi nhận bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được.

Thai phụ mang thai 28 tuần tuổi, đau bụng nhưng không đến bệnh viện, đẻ rớt tại nhà (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Trao đổi với ê-kíp, bệnh nhân cho biết mang thai con lần 2, thai 28 tuần tuổi. Khoảng 23 giờ ngày 7-2, người mẹ đã đau bụng nhiều nhưng không đi viện ngay. Đến 2 giờ, người phụ nữ đau bụng dồn dập, vỡ ối rồi đẻ rớt con.

Ban đầu, gia đình gọi xe công nghệ để đưa thai phụ đi bệnh viện. Nhưng khi thấy em bé tím tái, họ mới hốt hoảng gọi xe cấp cứu.

"Khi chúng tôi đến nơi, em bé đã tím ngắt, không còn dấu hiệu nào của sự sống. Tất cả nỗ lực hồi sinh sau đó đều không đem lại hiệu quả. Chúng tôi đưa mẹ vào bệnh viện gần nhất để tiếp tục chăm sóc"- BS Tuệ đau lòng.

Trước đó 1 ngày, chị Đ.T.T.D. (28 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) cũng sinh rớt một bé trai tại nhà trọ. Khi nhận cuộc gọi cầu cứu, các bác sĩ nhanh chóng đến hiện trường trong khoảng 17 phút, ghi nhận việc nữ bệnh nhân không đi khám thai định kỳ vì hoàn cảnh khó khăn. Em bé may mắn được can thiệp kịp thời nên không gặp nguy hiểm.

Vào tháng 11-2025, tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận thông tin một thai phụ 32 tuổi sinh rớt tại phòng trọ ở khu vực phường An Lạc. Gia đình cho hay trước đó thai phụ đau bụng chuyển dạ khoảng 30 phút rồi tự sinh và nằm tại nhà với lý do đau quá không đi bệnh viện được.

Khoảng 1 tiếng sau, phát hiện bé gái tím tái, không thở, gia đình mới hoảng hốt gọi tổng đài 115. Dù các y-bác sĩ đã hướng dẫn người nhà sơ cứu qua màn hình điện thoại cũng như làm mọi biện pháp có thể khi đã tiếp cận nhưng bé sơ sinh không qua khỏi.